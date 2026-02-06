Mickaël Palvin devient l'agent littéraire de Patricia Darré, la médium numéro 1 des ventes en France

Depuis Lumière de l’invisible son premier livre publié en 2012 jusqu’à La révélation des Templiers paru en cotobre 2024, Patricia Darré est l’auteure de 9 best-sellers, tous édités aux Éditions Michel Lafon pour le grand format et chez J’ai Lu pour le format poche.

En quinze années, ses livres se sont vendus à plus 800.000 exemplaires faisant d’elle la médium numéro 1 en France, Patricia Darré a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre en confiant la gestion de l’ensemble de ses droits à Mickaël Palvin.

Sollicitée par ActuaLitté, Patricia Darré assure : « J’ai beaucoup de gratitude pour Michel Lafon et sa maison d'édition, qui est venu me chercher et a publié mes livres durant toutes ces années. Je n’ai jamais cherché un agent : cette collaboration s’est imposée naturellement. J’avais besoin de m’appuyer sur quelqu’un capable de traduire ma vision dans un cadre professionnel structuré. Avec Mickaël, je peux me concentrer sur l’écriture en sachant que les décisions stratégiques reposent sur un jugement sûr. Il représente une manière moderne d’exercer ce métier, en phase avec les attentes et opportunités de notre époque. »

« C’est un immense honneur que d’avoir la chance de travailler pour et avec Patricia Darré. Elle est l’une de ces rares personnalités inspirantes qui a ouvert la voie en France en redonnant toutes ses lettres de noblesse à cette discipline ancestrale qu’est la médiumnité, n’hésitant pas à faire des ponts avec la science, ou tout simplement avec l’histoire de France qu’elle nous invite à re-questionner », assure Mickaël Palvin à ActuaLitté.

Et d'ajouter : « On lui doit d’avoir littéralement sorti la médiumnité de l’ombre et de l’avoir extirpée des griffes du charlatanisme. En ces temps troublés, nous avons plus que jamais, besoin de sa voix pour nous guider et nous éclairer. Chacun de ses livres est un phare dont la lumière nous guide dans les ténèbres ! »,

Ancien Directeur général de Publicis, puis Directeur marketing des éditions Albin Michel et Directeur général adjoint des Éditions Plon, Mickaël Palvin a créé son agence Héraklès depuis avril 2022.

Éditeur du Nouvel Antisémitisme en France aux côtés de Boualem Sansal, Philippe Val, Pascal Bruckner entre autres, il est également l’agent de Michel Leeb qu’il conseille sur l’écriture de ses Mémoires et le choix de la future maison d’édition, de l’écrivain Frédéric Viguier, de l’alchimiste et romancier Patrick Burensteinas et de l’animatrice TV Sandrine Arcizet dont le livre sortira en fin d’année aux éditions Trédaniel.

Il a conçu et développé avec son ami Claude Lelouch le livre Le Cinéma c’est mieux que la vie une rétrospective sur la fabuleuse carrière du réalisateur qui a été publiée aux éditions Presse de la Cité. Il a créé aux côtés de Bernard Werber, Le Festival des Chats au Grand Rex, le tout premier événement caritatif en France autour des chats.

Crédits photo : Patricia Darré © Pauline Darley

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com