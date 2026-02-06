Littérature, essai, édition : le palmarès complet du Prix Roger Caillois 2025

Prix de littérature latino-américaine

Eduardo Berti pour Faster (éditions La Contre-Allée)

Avec Faster, Eduardo Berti poursuit une œuvre attentive à la mémoire, aux jeux du récit et aux frontières mouvantes entre réalité et fiction. Situé à Buenos Aires à la fin des années 1970, le roman évoque l’amitié fondatrice, les idoles de jeunesse et la naissance des vocations à travers l’histoire de deux adolescents passionnés de sport et de musique. En jouant avec la reconstruction du souvenir et la temporalité du récit, Berti compose un texte vif et jubilatoire, où l’élan de l’adolescence dialogue avec la lucidité de l’âge adulte.

Eduardo Berti est un écrivain argentin né à Buenos Aires en 1964. Il vit en France et écrit en espagnol et en français. Il est membre de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) depuis 2014 et l’un des représentants majeurs d’une littérature latino- américaine contemporaine joueuse, inventive et réflexive.

Prix de littérature française

Béatrice Bonhomme pour Murmurations des oiseaux (éditions La Rumeur Libre)

Poète, critique et universitaire, Béatrice Bonhomme est l’autrice d’une œuvre poétique importante, attentive au souffle, à la voix et au rapport au vivant. Son écriture explore les liens entre langage, corps et monde, dans une poésie de l’écoute et de la traversée. Elle est également engagée dans la diffusion de la poésie contemporaine à travers son travail critique et institutionnel.

Avec Murmurations des oiseaux, elle poursuit cette recherche en donnant une place centrale au chant, au mouvement et à la mémoire. Le recueil propose une poésie sensible et incarnée, où l’oiseau devient une figure du passage et de la relation, et où le poème cherche à faire entendre ce qui persiste et se transforme.

Prix de l’essai

Lakis Proguidis pour L’Être et le roman (Éditions du Canoë)

Écrivain et essayiste, Lakis Proguidis développe depuis de nombreuses années une réflexion exigeante sur le roman, sa forme et sa capacité à dire l’expérience humaine. Directeur de la revue L’Atelier du roman, il s’inscrit dans une tradition critique attentive à l’héritage européen du genre romanesque, de Cervantès à Milan Kundera, dont il fut un proche lecteur et interlocuteur.

Avec L’Être et le roman, Proguidis interroge la relation profonde entre la forme romanesque et la question de l’existence. Contre une approche purement formelle ou sociologique, l’essai défend l’idée du roman comme lieu privilégié de connaissance, où se joue une compréhension sensible et incarnée de l’être au monde.

Prix de l’édition

Les éditions Allia

Les éditions Allia sont une maison d'édition indépendante créée en 1982 par Gérard Berréby.

Parmi ses auteurs d’Amérique hispanophone : Sebastián Salazar Bondy, Carlos Díaz Dufoo, Clemente Palma...

« J’ai créé Allia parce que ce qui se publiait alors en France ne me convenait pas ; je voulais faire des livres différents, stimulants, qui apportent quelque chose de plus et touchent les lecteurs par des idées fortes », explique Gérard Berréby.

Le jury du Prix Roger Caillois réunit Laura Alcoba, Michel Braudeau, Sylvestre Clancier, Béatrice Commengé, Gérard Durozoi (†), Odile Felgine, Claude Fell, Alexandre Fillon, Jean-Clarence Lambert, Guillaume Métayer, Dominique Rabourdin, Catherine Rizéa-Caillois et François Vitrani.

L'année dernière, les récompenses étaient revenues à Samantha Schweblin pour Sept maisons vides (trad. Isabelle Gugnon, Grasset), René Depestre pour Journal d'un animal marin - Choix de poèmes 1956-1990 (Gallimard), Martin Rueff pour Au bout de la langue (Nous) et aux éditions Métailié.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com