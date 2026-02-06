L’Amérique au bord du précipice : pourquoi la culture renversera Donald Trump

Trumplin pour la dictature

L'esprit Beat est encore là ! La Californie va encore sauver les USA !

J'ai vécu plusieurs années aux USA et je vais commencer par la touche positive : ce grand pays va rebondir ! Même s'il va être grandement fragilisé et fracturé par les errements autoritaires et de nonsense du président aux commandes.

Trump se comporte comme un dictateur et adore faire affaires avec les autres dictateurs de ce monde qu'il admire et met sur un piédestal, même s'il ne leur arrive pas (encore) à la cheville.

Pourquoi ? Car les États-Unis d'Amérique n'ont pas cette longue tradition dictatoriale qu'ont de nombreux autres pays. C'est même une première pour les USA. Et souhaitons-le : une dernière ! Un faux pas. Un mauvais départ. Et le cœur Beat bat encore...

Nous avons tous en Occident, dans nos pays libres et démocratiques, été influencés et inspirés par la Culture & Littérature Américaine qui a bercé l'enfance de nos grands-parents, de nos parents et à présent de nos enfants. Ce n'est pas anodin, c'est le signe d'un grand peuple, tout comme la France, via ses Lumières notamment, a longtemps inspiré et influencé une grande partie du monde.

Donc, que l'on ait vécu ou non aux USA, on a conscience que c'est une démocratie forte. Si on y a vécu, ce qui est mon cas, on en a encore plus conscience. On sait au fond de nous, on ressent qu'un tel pays ne peut se laisser aller à la dictature du jour au lendemain. Il en faudra beaucoup plus que les agissements néfastes et autoritaires d'un agent immobilier raté qui devrait aller se faire psychanalyser !

Et non pas avec la fameuse méthode de Palo Alto en Californie qui consiste à une thérapie brève, dans son cas il faut une psychanalyse à l'ancienne, freudienne, de toute une vie et encore !

Dans le Bureau ovale, on a une sorte d'Ubu Roi, d'enfant gâté qui râle quand on ne lui offre pas le dernier jouet à la mode ! Mary Trump, sa nièce psychologue, parle très bien du cas de son oncle d'ailleurs et le critique à l'envi, même si elle explique qu'il s'agit d'un cas psychiatrique aïgu !

J'ai donc confiance aux institutions démocratiques américaines et en son peuple qui au fond de lui-même est tellement libre (il n'y a qu'à voir la Constitution américaine) qu'il n'acceptera jamais les agissements de son président actuel, même les fameux MAGA, ceux qui ont voté pour lui et qui commencent à se retourner contre lui. Le fin de mot de l'histoire aux USA c'est que vous votiez à droite ou à gauche, vous ne tolérez pas qu'on bafoue vos libertés !

J'ai côtoyé des artistes, musiciens, écrivains américains, dont les poètes de la Beat & Baby Beat Generation. J'ai traduit certains d'entre eux dans une anthologie bilingue qui avait diffusée en France, en Angleterre, au Canada et aux USA et qui d'ailleurs reverra le jour dès que possible car elle est vraiment d'actualité ! Trump va adorer ce livre ! Je suis encore en contact avec certains d'entre eux. Leur esprit bat encore le pavé et on n'a jamais vu les Américains autant manifester.

Le monde de la Culture est une de ces institutions américaines qui permettra de résister jusqu'à ce que l'Amérique reprenne son souffle et passe cette tempête trumpienne. On ne peut croire qu'un pays aussi moderne, à la pointe sur tant de domaines et notamment le culturel, justement, puisse basculer en quelques mois, après 200 ans d'histoire démocratique, vers une dictature totale. Ce n'est pas dans ses gènes, n'en déplaisent à quelques nostalgiques de la Seconde Guerre mondiale.

Nous avons là une sorte de reflet avec ce qui se passe en Europe et en France, d'aucuns pensent qu'un état tout sécuritaire va tout régler et nous redonner une forme de liberté, ceux-là même qui en font une profession de foi seront vite déçus... comme le sont ceux qui ont voté pour Trump.

Bien sûr, si les Américains et leurs institutions laissent faire, ce trumplin pour la dictature pourra abîmer encore davantage cette belle démocratie, mais pour l'heure on a un dictateur de bas-étage qui intérieurement doit fulminer de ne pas être à la hauteur de ses paires, car justement le peuple américain et ses institutions sont solides et n'ont pas cette tradition.

De notre côté que pouvons-nous faire, à distance ? Déjà, nous pouvons envoyer des signaux de fraternité, montrer aux Américains que nous sommes au courant, que nous parlons de la situation chez eux, et particulièrement à Minneapolis en ce moment, dans ce qui se passe de tragique avec cette infâme milICE ! Nous pouvons envoyer un signe d'amour aux familles des deux personnes assassinées et aux manifestants, au peuple américain tout entier. Les encourager à continuer au nom de ce qu'est réellement l'Amérique.

Les dictateurs, orgueilleux par nature, oublient toujours une chose : ils finissent inéluctablement par choir.

Trump ne sera pas le premier à se prendre les pieds dans son propre tremplin et à tomber de scène !

Mathias de Breyne

