Remaniement : l'autrice et philosophe Adèle Van Reeth quitte France Inter

En septembre 2022, Adèle Van Reeth était nommée à la direction de France Inter par Sibyle Veil, prenant ainsi la suite de Laurence Bloch, en poste depuis 2014. La philosophe et autrice était alors déjà familière du groupe radiophonique public, puisqu'elle y animait depuis septembre 2011, d'abord aux côtés de Raphaël Enthoven - son compagnon depuis 2017 —, puis avec Géraldine Mosna-Savoye, l'émission Les Chemins de la philosophie, programmée sur France Culture.

Le départ de l'actuelle directrice est prévu pour le début du mois de mars, d'après le communiqué diffusé par le groupe Radio France. La journaliste Céline Pigalle, désignée pour lui succéder, était auparavant directrice du réseau ICI, depuis avril 2023, « dont elle a piloté le renouveau éditorial et de marque ainsi que les déploiements numériques ».

« Adèle Van Reeth, grande productrice historique de Radio France, a fait part de son souhait de retrouver l’antenne la saison prochaine. Elle a accepté d’anticiper son départ dans l’intérêt de France Inter pour que la préparation de la rentrée 2026-2027 se fasse dans les meilleures conditions », ajoute le message de Radio France.

Un bilan en demi-teinte

Assez consensuels, les commentaires de Sibyle Veil et Vincent Meslet louent « l’excellent bilan d’Adèle Van Reeth à la tête de France Inter ». « À l’issue de ses quatre années en responsabilité, les audiences sont historiques à la radio comme sur le numérique avec une modernisation continue, à l’écoute et à l’initiative des nouvelles tendances », assurent-ils.

Les derniers mois n'ont toutefois pas été de tout repos pour la station publique, prise dans une intense polémique après le licenciement par Radio France de l'humoriste Guillaume Meurice en juin 2024, limogé pour avoir comparé, sur France Inter, Benyamin Netanyahou à « une sorte de nazi, mais sans prépuce ». Le principal intéressé en avait tiré un livre, Dans l’oreille du cyclone, paru en mars 2024 au Seuil, et conteste désormais son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris.

L'arrêt de plusieurs émissions a aussi été difficilement vécu par une partie de l'audience de la radio : en 2024 se terminait ainsi La Librairie francophone, présentée par Emmanuel Kherad, quelques mois avant la fin d'Autant en emporte l’Histoire, puis de Blockbusters. La première faisait régulièrement appel à des auteurs et autrices pour signer ses fictions historiques, tandis que la seconde, consacrée à la pop culture, évoquait souvent des romans, bandes dessinées ou mangas.

Côté audience, France Inter est restée la radio la plus écoutée de France, malgré un important recul, sur la fin d'année 2025, comme le rappelait récemment Le Monde, et le départ d'une partie des fidèles vers France Culture.

