Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.
Le 06/02/2026 à 10:27 par Nicolas Gary
06/02/2026 à 10:27
Allez, puisqu’il faut y retourner, retournons-y : La Femme de ménage voit tout en 2e place, 20.208 ventes. Les Secrets de la femme de ménage, 3e place, 19.780 ventes. Et voici le top 3 qui se suit, se répète, se retrouve depuis des semaines.
Pierre Lemaître tente bien de résister : il conserve la 4e position de ses Belles promesses, avec 14.693 petits pains écoulés. Mais illico Freida revient à la charge : La Psy aligne 13.527 exemplaires et La Femme de ménage se marie (T.3) ajoute 12.508 lecteurs de plus.
Philippe Collin grimpe d’une place : Le Barman du Ritz engrange 9097 ventes et soudainement, à la 8e place, surgit Stephen King. Ne jamais trembler (trad. Jean Esch) fait une entrée remarquée avec 9476 acheteurs. Delphine de Vigan s’accroche : Je suis Romane Monnier place 9009 tomes dans les mains impatientes de son lectorat.
Et pour clore le bal des dix premiers vendeurs, Amy Tintera et Mens-moi à l’oreille (trad. Raphaëlle O’Brien) affiche 8349 ventes. Sinon ? Eh bien rien de neuf…
En semaine 5, ce sont 34 nouveaux entrants qui font leur apparition, avec, donc, Stephen King qui réalise la meilleure percée. Notons également Mortelle Adèle, T.21 Récréation générale qui revient à la 200e place. La gamelle hebdomadaire ne fera pas vraiment mal à celui qui l’encaisse : One piece : Vivre cards ; saison 1 — tome 1, l’encyclopédie de l’univers d’Eiichiro Oda, chute de 115 places.
La synthèse des données de cette semaine montre un recul de 7 % des ventes en volume, avec 4,555 millions d’exemplaires. Et 7 % également en valeur, avec 57,430 millions d’exemplaires.
Avec un peu plus de hauteur, on constate que le mois de janvier 2026 accumule 20,849 millions de livres vendus, soit 5 % de moins qu’en janvier 2025. Et en valeur, une chute également : 261,772 millions €, soit 5 % de repli.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/01/2026
502 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 28/01/2026
490 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 15/01/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 28/01/2026
280 pages
Editions Gallimard
28,00 €
Paru le 07/01/2026
480 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 08/01/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 02/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 28/01/2026
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 28/01/2026
330 pages
Fayard
21,50 €
Paru le 22/01/2026
592 pages
Charleston éditions
23,90 €
Paru le 02/01/2026
233 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 28/01/2026
512 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 14/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 28/01/2026
704 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 21/01/2026
72 pages
Glénat
18,00 €
Paru le 02/01/2026
176 pages
Buchet-Chastel
19,90 €
Paru le 04/01/2024
315 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 08/01/2026
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 02/01/2026
428 pages
Points
9,90 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 07/01/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 22/01/2026
176 pages
Editions Gallimard
18,50 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 22/01/2026
426 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 14/01/2026
633 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 28/01/2026
720 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 10/12/2025
216 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 05/11/2025
391 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 22/01/2026
159 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 14/01/2026
434 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 28/01/2026
228 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 28/01/2026
176 pages
Actes Sud Editions
20,90 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 06/11/2025
347 pages
10,00 €
Paru le 22/01/2026
336 pages
8,70 €
Paru le 08/01/2026
130 pages
Editions Gallimard
18,50 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 28/01/2026
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 21/01/2026
190 pages
Kazé Editions
7,99 €
Paru le 01/10/2025
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/01/2026
456 pages
HarperCollins France
8,90 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 29/01/2026
384 pages
Julliard
22,90 €
Paru le 05/11/2025
360 pages
Fayard
9,90 €
Paru le 15/01/2026
160 pages
First
9,95 €
Paru le 10/01/2023
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 21/01/2026
254 pages
Liens qui libèrent (Les)
19,50 €
Paru le 21/11/2025
64 pages
Editions Blake et Mortimer
17,50 €
Paru le 25/09/2025
423 pages
9,60 €
Paru le 21/01/2026
48 pages
Rue de Sèvres
13,50 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 30/01/2026
48 pages
Zéphyr Editions
16,50 €
Paru le 07/01/2026
608 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/01/2026
80 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 02/01/2026
112 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 21/01/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 21/01/2026
257 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 14/01/2026
264 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 06/11/2025
252 pages
6,00 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 02/01/2026
160 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Paru le 02/10/2025
635 pages
Charleston éditions
10,90 €
Paru le 08/01/2026
416 pages
Fleuve Noir
21,95 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 02/01/2026
455 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 21/01/2026
80 pages
Hachette
9,95 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 08/01/2026
336 pages
Presses de la Cité
20,90 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 21/11/2024
216 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 22/01/2026
176 pages
Robert Laffont
18,90 €
Paru le 24/04/2024
748 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 21/01/2026
432 pages
Adonia
19,90 €
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 19/03/2025
384 pages
Marabout
9,90 €
Paru le 07/01/2026
48 pages
Le Lombard
4,99 €
Paru le 02/01/2025
508 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 09/01/2026
432 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 30/01/2026
512 pages
Seuil
27,00 €
Paru le 21/01/2026
243 pages
Glénat
14,95 €
Paru le 02/10/2025
456 pages
Solar
24,95 €
Paru le 08/01/2026
960 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 12/01/2024
795 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 02/01/2026
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 24/09/2025
318 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 06/11/2025
546 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 07/01/2026
256 pages
Albin Michel
20,90 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 19/11/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 08/01/2026
360 pages
8,70 €
Paru le 08/01/2026
288 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 20/05/2021
461 pages
Points
9,90 €
Paru le 15/01/2026
202 pages
First
18,95 €
Paru le 01/02/2018
128 pages
Editions Gallimard
2,00 €
Paru le 01/10/2025
925 pages
Hachette
23,00 €
Paru le 06/02/2025
256 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 21/01/2026
400 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 07/01/2026
312 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 08/01/2026
448 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 14/09/2022
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 10/09/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 07/01/2026
449 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
Paru le 21/01/2026
Kazé Editions
7,29 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 08/01/2026
144 pages
7,70 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 04/11/2025
207 pages
Allary Editions
26,00 €
Paru le 04/01/2018
384 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 01/10/2025
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 03/05/2023
384 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 03/09/2025
669 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 12/02/2020
840 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 07/01/2026
634 pages
Hugo et Compagnie
18,95 €
Paru le 08/01/2026
24 pages
Editions Auzou
5,99 €
Paru le 21/01/2026
64 pages
Glénat
14,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 10/12/2025
189 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 28/01/2026
401 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Nathan
10,99 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 07/01/2026
48 pages
Le Lombard
4,99 €
Paru le 02/01/2026
672 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 17/06/2020
763 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 15/05/2014
637 pages
9,60 €
Paru le 02/01/2026
288 pages
J'ai lu
8,20 €
Paru le 07/01/2026
48 pages
Editions Dupuis
4,99 €
Paru le 02/01/2026
139 pages
Hachette
4,95 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 29/10/2025
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 07/01/2026
48 pages
Le Lombard
4,99 €
Paru le 05/11/2025
96 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 02/05/2024
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 02/04/2025
327 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 14/01/2026
384 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 08/10/2025
388 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 18/09/2025
240 pages
Iconoclaste (l')
32,00 €
Paru le 07/01/2026
48 pages
Editions Dupuis
4,99 €
Paru le 03/04/2025
408 pages
9,30 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 07/01/2026
48 pages
Editions Dupuis
4,99 €
Paru le 01/10/2025
576 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 23/01/2026
60 pages
Seuil
5,90 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 10/03/2021
190 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 07/01/2026
48 pages
Editions Dupuis
4,99 €
Paru le 16/03/2023
227 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 23/02/1999
97 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 21/01/2026
475 pages
Gallmeister
25,90 €
Paru le 18/09/2025
327 pages
8,90 €
