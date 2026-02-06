Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

Allez, puisqu’il faut y retourner, retournons-y : La Femme de ménage voit tout en 2e place, 20.208 ventes. Les Secrets de la femme de ménage, 3e place, 19.780 ventes. Et voici le top 3 qui se suit, se répète, se retrouve depuis des semaines.

Pierre Lemaître tente bien de résister : il conserve la 4e position de ses Belles promesses, avec 14.693 petits pains écoulés. Mais illico Freida revient à la charge : La Psy aligne 13.527 exemplaires et La Femme de ménage se marie (T.3) ajoute 12.508 lecteurs de plus.

Philippe Collin grimpe d’une place : Le Barman du Ritz engrange 9097 ventes et soudainement, à la 8e place, surgit Stephen King. Ne jamais trembler (trad. Jean Esch) fait une entrée remarquée avec 9476 acheteurs. Delphine de Vigan s’accroche : Je suis Romane Monnier place 9009 tomes dans les mains impatientes de son lectorat.

Et pour clore le bal des dix premiers vendeurs, Amy Tintera et Mens-moi à l’oreille (trad. Raphaëlle O’Brien) affiche 8349 ventes. Sinon ? Eh bien rien de neuf…

En semaine 5, ce sont 34 nouveaux entrants qui font leur apparition, avec, donc, Stephen King qui réalise la meilleure percée. Notons également Mortelle Adèle, T.21 Récréation générale qui revient à la 200e place. La gamelle hebdomadaire ne fera pas vraiment mal à celui qui l’encaisse : One piece : Vivre cards ; saison 1 — tome 1, l’encyclopédie de l’univers d’Eiichiro Oda, chute de 115 places.

La synthèse des données de cette semaine montre un recul de 7 % des ventes en volume, avec 4,555 millions d’exemplaires. Et 7 % également en valeur, avec 57,430 millions d’exemplaires.

Avec un peu plus de hauteur, on constate que le mois de janvier 2026 accumule 20,849 millions de livres vendus, soit 5 % de moins qu’en janvier 2025. Et en valeur, une chute également : 261,772 millions €, soit 5 % de repli.

