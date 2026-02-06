À Tours, la librairie et salon de thé Le Grimoire en liquidation

La décision de placement en liquidation judiciaire, prise par le tribunal de commerce de Tours, remonte au 20 janvier dernier. Ouvert par Margot Antoni et Céline Barthe en mars 2023, le commerce se présentait à la fois comme une librairie, une boutique ésotérique et un salon de thé.

Côté livres, Le Grimoire proposait des rayons spécialisés en fantasy, fantastique, jeunesse et romance, d'après la présentation réalisée par La Nouvelle République au moment de l'ouverture.

L'une des particularités de l'enseigne était son offre de séances de tirage de cartes, de pendules et de soins reiki. « La plupart du temps, les personnes qui viennent sont des personnes qui attendent un conseil, un accompagnement d’un point de vue extérieur », racontait Margot Antoni, qui pratiquait le tarot dans la boutique.

À LIRE - Une librairie-fleuriste s'apprête à éclore dans le centre-ville de Dijon

Céline Barthe, elle, assurait les soins énergétiques : « Si on a des douleurs physiques ou mentales, un stress [...], le soin énergétique ne remplace pas la médecine occidentale, on le prévient, mais ça peut permettre d’aider à soulager des douleurs », expliquait-elle à la radio Vibration.

Nous avons tenté de joindre Le Grimoire pour obtenir plus de précisions sur cette fin d'activité, sans succès.

Photographie : La rue Denis Papin, dans le vieux Tours (illustration, PxHere, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com