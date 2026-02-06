L'Allemagne inflige une lourde amende à Amazon pour contrôle des prix

Depuis 2021, Amazon fait l'objet d'enquêtes approfondies de la part du Bundeskartellamt allemand : un amendement à la loi allemande sur la concurrence avait en effet étendu son champ de compétences aux sociétés œuvrant principalement en ligne ou dans le domaine numérique.

L'une de ces procédures a abouti sur une amende au montant impressionnant, 59 millions €, qui n'est pourtant qu'une « première étape » dans les réparations exigées par l'autorité de la concurrence. Cette somme s'accompagne d'une interdiction, adressée à Amazon.com Inc. (basée à Seattle) et sa filiale luxembourgeoise Amazon EU S.à r.l., « de se livrer à une pratique de contrôle des prix fixés par les vendeurs utilisant la marketplace allemande d'Amazon ».

Ce contrôle des prix devra être strictement limité à certains cas, définis par le Bundeskartellamt, notamment lorsque les tarifs fixés par les vendeurs tiers sont « excessifs ». L'autorité visait les interventions d'Amazon cherchant à maintenir les prix les plus bas possible sur sa plateforme, en identifiant des tarifications considérées comme trop élevées.

« Si ces mécanismes déterminent que les prix du vendeur sont trop élevés, les offres en question sont alors retirées de la marketplace ou n'apparaissent pas dans la “Buy Box” [une section du site particulièrement attractive pour les consommateurs, NdR]. Réduire ainsi la visibilité des offres des vendeurs peut conduire à d'importantes baisses de leurs ventes », détaille le Bundeskartellamt.

Des règles « opaques »

Andreas Mundt, directeur de l'Office fédéral des ententes, a précisé l'intention de l'institution dans un communiqué : « Nous ne nous opposons pas à l'objectif d'Amazon d'offrir les tarifs les plus bas possible aux consommateurs. Cependant, les mécanismes de contrôle des prix ne sont pas indispensables pour l'atteindre. D'autres options sont à sa disposition. Ainsi, Amazon pourrait inciter les vendeurs à baisser leurs tarifs en réduisant les commissions prélevées », suggère-t-il. Une possibilité bien moins attractive pour la multinationale...

Outre l'usage de leviers pour contrôler les prix, le Bundeskartellamt reproche à Amazon une opacité « des règles qui déterminent les tarifs maximum ». En conséquence, les vendeurs tiers ne peuvent même pas jouer le jeu d'Amazon...

Pour motiver sa décision, Bundeskartellamt avance que la pratique d'Amazon est contraire aux règles allemandes de la concurrence, mais aussi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui comporte plusieurs règles relatives à la libre circulation des biens et à la concurrence — le Bundeskartellamt a d'ailleurs travaillé avec la Commission européenne sur le dossier.

En juin 2025, quand le Bundeskartellamt avait publié son avis juridique préliminaire sur le sujet, un porte-parole d'Amazon avait assuré que la multinationale n'était pas d'accord avec ces conclusions. D'après lui, toute modification des mécanismes de tarification serait « contraire aux intérêts des clients et des vendeurs tiers ».

Amazon peut désormais faire appel de la décision, sous un mois, et elle serait alors renvoyée devant la Cour fédérale de justice.

Le Bundeskartellamt a diffusé une infographie détaillant le système derrière la marketplace d'Amazon, disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, Tim Reckmann, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com