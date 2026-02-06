Aucun autre choix : Park Chan-wook adapte Le Couperet de Donald Westlake

Lee Byung-Hun, Ye-jin Son ou encore Park Hee-Soon sont à l'affiche du nouveau film très attendu d'un des maitres du cinéma sud-coréen. Une œuvre au long cours, que le réalisateur a mis près de 20 ans à adapter, en se basant sur le texte de l'écrivain américain Donald Westlake, paru en version originale en 1997.

« C’est une histoire qui traite à la fois du monde intérieur brûlant d’un individu et des grandes problématiques sociétales qui l’entourent. L’adapter me permettait d’explorer ces deux dimensions de façon totalement fluide, et c’est exactement le type de sujet cinématographique que recherchent les réalisateurs », explique Park Chan-wook au sujet du récit.

Pour son adaptation, le réalisateur, qui a cosigné son scénario avec Kyoung-mi Lee, a insisté sur une forme d'humour noir. « Le livre n’est pas franchement comique, mais j’ai pensé qu’en exagérant la bêtise de Man-su, je pouvais renforcer le message. Je voulais vraiment mettre en valeur l’absurdité tragique de ses idées et la manière dont il les met en œuvre », détaille-t-il.

Par Antoine Oury

