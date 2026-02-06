Une enquête sur l’exploitation des droits cédés aux éditeurs par les auteurs

Pour un auteur, la signature d'un contrat d'édition ne correspond pas toujours à la stricte publication d'une œuvre aux formats imprimé et numérique : les clauses étendent parfois la cession aux droits d'adaptation ou aux droits de merchandising [les produits dérivés, NdR], quand bien même l'éditeur n'envisage pas sérieusement, au moment de la signature, de faire de la création un film ou de produire des peluches à l'effigie du personnage principal...

En cas de succès du livre, cependant, cette cession de droits anticipée se retournera contre l'auteur, qui ne pourra plus tirer de ces nouvelles exploitations un revenu accessoire éventuellement plus confortable.

ADAGP, SGDL et Snac se penchent sur ce phénomène en observant l'exploitation réelle, par les éditeurs, des droits cédés par les auteurices et illustrateurices de livres. Concrètement, il s'agit « d’évaluer objectivement le décalage entre, d’une part, les droits cédés aux éditeurs et, d’autre part, l’exploitation effective que ces derniers en font au cours de la relation éditoriale ainsi que la rémunération qui en découle pour les auteurs et les autrices ».

Il « n’est pas anormal que le champ de la cession et celui de l’exploitation puissent différer », reconnaissent les organisations à l'origine de l'enquête, mais il semble nécessaire, malgré tout, de faire le point.

Il est possible de participer à l'enquête jusqu'au 20 février prochain, 14h, en renseignant jusqu’à trois contrats d’édition considérés représentatifs de l'activité du répondant (sur des ouvrages publiés entre 2015 et 2023).

La publication des résultats de cette enquête est prévue pour le mois d'avril prochain, à l'occasion du Festival du livre de Paris.

L'enquête est accessible à cette adresse.

