Chloé Falcy lauréate du Prix du livre de la Ville de Lausanne 2026

L’annonce a été faite lors de la cérémonie de remise du Prix qui s’est tenue le 2 février au Théâtre Vidy-Lausanne. Cette soirée a réuni le Parrain de cette 12e édition, le réalisateur lausannois Lionel Baier, et les 5 autrices et auteurs sélectionnés: Roland Buti, Chloé Falcy, Léna Furlan, Philippe Lamon et Antoine Rubin.

La Sélection de cette 12e édition a rencontré un écho très positif auprès des lectrices et des lecteurs. Le public a pu voter pour son ouvrage favori entre le 20 août 2025 et début janvier 2026: ce sont près de 900 personnes qui ont donné leur voix.

Avec une augmentation du taux de participation d’environ 30%, le concept du Prix du livre de la Ville de Lausanne est désormais bien installé et suivi.

Crédits photo : Ville de Lausanne

