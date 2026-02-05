Chloé Falcy lauréate du Prix du livre de la Ville de Lausanne 2026

L’autrice lausannoise Chloé Falcy remporte la 12e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne. Son roman La mécanique des ailes, paru chez Hélice Hélas Éditeur a été plébiscité par une majorité des votes du public.
Le 05/02/2026 à 16:44 par Dépêche
Publié le :
05/02/2026 à 16:44
L’annonce a été faite lors de la cérémonie de remise du Prix qui s’est tenue le 2 février au Théâtre Vidy-Lausanne. Cette soirée a réuni le Parrain de cette 12e édition, le réalisateur lausannois Lionel Baier, et les 5 autrices et auteurs sélectionnés: Roland Buti, Chloé Falcy, Léna Furlan, Philippe Lamon et Antoine Rubin.
La Sélection de cette 12e édition a rencontré un écho très positif auprès des lectrices et des lecteurs. Le public a pu voter pour son ouvrage favori entre le 20 août 2025 et début janvier 2026: ce sont près de 900 personnes qui ont donné leur voix.
Avec une augmentation du taux de participation d’environ 30%, le concept du Prix du livre de la Ville de Lausanne est désormais bien installé et suivi.
