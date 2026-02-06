Eure-et-Loir : Épernon abritera bientôt une librairie-café, Matulu

Au 6 de la rue Drouet, au cœur d'Épernon, s'ouvrira dans quelques semaines un nouveau lieu de culture et de vie, sous l'intitulé Matulu. Derrière cette enseigne, le « Ma » de Maeva Issico, un « Tu » pour représenter les lecteurs et lectrices, et le « Lu » de Lucile Pommier, incarnant ensemble un projet de librairie-café généraliste dotée d'un riche programme événementiel.

Les deux gérantes de Matulu se sont rencontrées autour de ce projet commun d'ouverture d'une librairie-café. Maeva Issico, monteuse de films documentaires, s'était déjà engagée dans la création du tiers lieu Les Souâtons, qui organise des ateliers à Épernon et aux alentours.

Lucile Pommier, pour sa part, était graphiste avant de se lancer dans une formation pour créer et reprendre une libraire, proposée par l'Agence régionale du livre PACA à Aix-en-Provence.

« La rencontre avec Lucie a réactivé mon envie d'ouvrir une librairie-café », explique la première, tandis que Lucile Pommier abonde en soulignant que « nous nous sommes retrouvées autour du projet ». Toutes deux originaires du Sud-Est, elles vivent à présent à Épernon ou non loin de cette commune de près de 6000 habitants.

« Sur le territoire, Épernon est une ville importante, dotée d'une gare et d'un bassin d'entreprises, mais qui ne disposait pas encore d'une librairie, contrairement à Rambouillet ou Chartres, qui sont aussi sur la liaison ferroviaire avec Paris », analyse Lucile Pommier.

La rue Drouet, située dans le centre d'Épernon, part de la place principale de la commune, et cumule déjà plusieurs commerces de proximité, comme une boulangerie, un bar-tabac ou encore une pharmacie. Les deux gérantes ont jeté leur dévolu sur un local de 80 m2, qui abritait auparavant une crêperie fermée depuis un moment.

</center>

Grandes lectures et petite restauration

Maeva Issico et Lucile Pommier s'attellent pour le moment aux travaux dans le local, pour le réaménager, abattre quelques cloisons et le conformer aux normes d'accès pour personne à mobilité réduite. Il est d'ores et déjà doté d'une cuisine, qui permettra aux gérantes de confectionner elles-mêmes de petits gâteaux vendus sur place.

« En ce moment, nos familles sont nos premiers testeurs », s'amuse Lucile Pommier, « et elles nous aident à finaliser notre première carte, que nous voulons évolutive en fonction des fruits de saison ». Boissons chaudes et froides, sans alcool, complèteront l'offre de petite restauration de Matulu. 9 places assises seront à disposition de la clientèle, dans un lieu chaleureux, où café et librairie seront mélangés.

Comme inspiration de l'ambiance recherchée pour Matulu, Maeva Issico cite l'enseigne L'atelier, située en bord de Loire, à Saint-Mathurin-sur-Loire, « un véritable coup de cœur, qui représentait exactement ce que je projetais sur une librairie-café ».

Côté livres, le lectorat sparnonien et des alentours pourra compter sur environ 5300 références de livres neufs, ainsi qu'une petite offre d'ouvrages d'occasion. Tous les genres seront présents chez Matulu, y compris des bandes dessinées et mangas, des titres scolaires et parascolaires, beaux-arts, sciences humaines et sociales, et même un peu de papeterie, de jeux et de jouets.

Si Maeva Issico annonce un tropisme pour la littérature de l'intime, « de la vraie vie », quand Lucile Pommier penche du côté de la littérature contemporaine en citant Modiano parmi ses lectures marquantes, toutes deux ont acquis une certaine expertise du secteur jeunesse grâce à leurs enfants. « À force de leur lire des histoires et d’aller puiser dans variété de la littérature jeunesse, on devient assez calée », souligne la seconde.

Les deux gérantes prévoient par ailleurs un important programme événementiel, soutenu par un partenariat avec l'association Les Souâtons : « Nous souhaitons que le lieu vive, en organisant des ateliers pour attirer un public qui ne viendrait peut-être pas pour le livre », commente Lucile Pommier. « En effet, celui-ci peut être intimidant, et nous voulons casser cette image, inviter des personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes à entrer dans une librairie. »

À LIRE - Entre 2023 et 2025, la région PACA a gagné des librairies

Un galop d'essai a été mené à l'occasion des dernières Nuits de la lecture, avec des invitations de l'autrice Lucie Cayer et du dessinateur William Let, pour une rencontre et un atelier. « Il s'agissait d'une première approche, afin de comprendre ce que les gens recherchent », relève Maeva Issico.

Pour mener à bien leur projet, Maeva Issico et Lucile Pommier ont pu compter sur l'accompagnement du réseau Initiative Eure-et-Loir, débouchant notamment sur l'obtention d'un prêt à taux zéro d'un montant de 20.000 €. Elles sollicitent par ailleurs une aide de l'agence Ciclic, avec un passage en commission mi-mars.

Quant à l'inauguration de Matulu, elle devrait survenir fin mars ou au début du mois suivant...

Photographie : Librairie Matulu

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com