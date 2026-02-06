Le Washington Post privé de ses critiques littéraires par Jeff Bezos

Quand un milliardaire achète un journal, il est généralement plus motivé par des perspectives d'influence que par l'amour de l'information. Une assertion qui se vérifie une nouvelle fois, aux États-Unis : Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post depuis 2013, pourrait ainsi perdre jusqu'à un tiers de ses effectifs, à l'occasion d'une vague de licenciements. Si la décision aurait une justification économique, beaucoup d'observateurs y voient un geste de complaisance à l'égard de Donald Trump. La section du titre consacrée aux livres, pour sa part, disparait purement et simplement.
Le 06/02/2026 à 09:45 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
06/02/2026 à 09:45
0
Commentaires
0
Partages
Environ un tiers des effectifs du Washington Post, estimés à un peu plus d'un millier de journalistes en 2021, serait débarqué à l'occasion de ce plan de licenciement massif, annoncé par le rédacteur en chef Matt Murray lors d'une visioconférence. En poste depuis juin 2024, il a expliqué aux salariés que le titre de presse avait besoin d'une « remise à zéro stratégique » à l'ère de l'intelligence artificielle.
Ces décisions auraient été prises à la lumière de « réalités difficiles, et même décevantes », a-t-il poursuivi, tandis que quelque 300 employés recevaient, sur leur boite mail, des messages leur indiquant la fin de leur contrat.
Parmi les pôles supprimés, ceux consacrés à l'actualité internationale, notamment le bureau ukrainien ou celui dédié au Moyen-Orient. Caroline O'Donovan, journaliste spécialisée dans le domaine de la technologie et qui écrivait fréquemment sur les activités d'Amazon, fait elle aussi partie des personnes licenciées.
La rédaction sportive du Post fait également ses valises, même si certains journalistes seront sollicités ponctuellement. Parmi les victimes se trouvent par ailleurs les critiques littéraires publiées dans le quotidien américain, notamment dans son édition dominicale, sous l'intitulé « Book World ».
Le syndicat des journalistes du titre a dénoncé la décision et les méthodes employées : « Ces licenciements ne sont pas inévitables. Une rédaction ne peut pas être taillée à la serpe sans conséquence pour sa crédibilité, son audience et son avenir. Si Jeff Bezos ne souhaite plus investir dans la mission qui est celle de ce journal depuis plusieurs générations et servir le public, alors le Post mérite un autre propriétaire. »
Pour l'instant, Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, ne s'est pas lui-même exprimé sur cette vague de licenciements. Mais les dénonciations fusent, face à une gestion qui, depuis 2013, a radicalement changé de visage. Martin Baron, rédacteur en chef entre 2012 et 2021, a ainsi qualifié l'événement « de cas d'école d'autodestruction d'une marque » auprès de l'Associated Press.
Le nombre d'abonnés du Washington Post est estimé à 2 millions par l'AP, qui rappelle que les informations sur les audiences et les finances du titre, paradoxalement, restent confidentielles.
À LIRE - Censurée, une caricaturiste vedette du Washington Post démissionne
En quelques mois, les niveaux d'abonnements et de consultations auraient chuté, après plusieurs décisions éditoriales très controversées. La première fut le retrait d'un éditorial en faveur de la candidature de la démocrate Kamala Harris, lors de l'élection présidentielle de 2024. Le propriétaire de journal, Jeff Bezos, assurait là qu'il s'agissait d'une décision prise « par principes », à l'encontre de la tradition établie par le quotidien.
Derrière ce choix délibéré se lisait bien sûr un geste de complaisance envers Donald Trump, alors candidat, qui avait multiplié les menaces contre Amazon et son créateur. Cette relative bienveillance face à Trump et au camp républicain s'était aussi lue dans les pages du quotidien, à travers des tribunes et billets d'opinion plus favorables au pouvoir. Une véritable danse du ventre, dont l'objectif est simple : ne pas froisser le président des États-Unis afin de pouvoir prétendre, avec Amazon, à l'obtention de marchés publics.
Récemment, Bezos a par ailleurs acquis, via Amazon MGM, les droits de diffusion du documentaire Melania, pour 40 millions $. Reconnu comme un film à la gloire de Melania Trump — et de son époux —, il a bénéficié d'une sortie dans les salles de cinéma et d'un budget de promotion de 35 millions $, avant de récolter plus de 7 millions $ de recettes depuis le 30 janvier dernier.
La nouvelle réjouit évidemment le camp trumpiste, pas vraiment favorable à une presse libre et capable d'être un contre-pouvoir efficace. « Rappel : imprimer des infox n'est pas un bon modèle économique », a ainsi taclé Steven Cheung, porte-parole de la Maison-Blanche, sur le réseau social X, en prétendant ne pas faire référence au Washington Post.
Photographie : illustration, Esther Vargas, CC BY-SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
En Suisse, l’Open Access quitte les colloques feutrés et s’impose comme une question de pouvoir : qui organise l’accès au savoir, et qui paie l’addition. swissuniversities et le Fonds national suisse (FNS) portent une stratégie nationale révisée en 2024. Elle reprend l’ambition formulée dès 2017 — un accès ouvert généralisé — mais acte un nouvel horizon : une mise en œuvre « au plus tard » en 2032.
05/02/2026, 16:32
Au Portugal, la tempête Kristin n’a pas seulement arraché des tuiles et transformé des rues en canaux improvisés. Elle a frappé là où l’on pense que rien ne bouge : les bibliothèques. En quelques jours, ces bastions silencieux ont basculé dans le réel brut. Certaines ont baissé le rideau. D’autres ont changé de mission. Postes de secours improvisés, prises électriques prises d’assaut, points d’info, bulles humaines dans des villes privées de courant, de réseau, parfois de repères. Dans les territoires les plus touchés, la situation a été jugée suffisamment grave pour que l’état de calamité soit prolongé jusqu’au 8 février.
05/02/2026, 14:56
Dans les bibliothèques publiques américaines, des titres quittent les rayonnages. Parfois après une contestation formelle, parfois après une décision administrative. Au moins 45 États sont concernés, selon Noticiero Univision, qui s’appuie sur des données de PEN America. Les retraits visent des ouvrages jugés « inappropriés », notamment pour des passages à caractère sexuel, ou écartés au nom d’orientations hostiles aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).
05/02/2026, 13:08
Les librairies indépendantes de Belgique francophone referment 2025 avec un paradoxe familier : le chiffre d’affaires progresse, la fragilité demeure. L’Observatoire de la librairie, suivi par le Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB), relève une hausse de 1,4 % sur l’année, plus douce qu’en 2024 (+2,76 %). Dans le même mouvement, la rentabilité moyenne frôle 1 %.
05/02/2026, 11:56
Le choc n'aura heureusement duré que quelques secondes, mais il a suffi pour transformer une bibliothèque en scène de débâcle silencieuse. Dans la nuit du 8 décembre 2025, un séisme au large de l’est d’Aomori (magnitude 7,6, valeur provisoire) secoue le nord du pays. Au matin, à Mutsu, les rayonnages ont vomi leur contenu : piles partout, tranches écornées, cotes à retrouver une à une
05/02/2026, 11:20
Disney a tranché sa succession : Josh D’Amaro, patron des parcs et de Disney Experiences, prendra la direction du groupe le 18 mars 2026, à l’issue de l’assemblée annuelle. Le conseil d’administration, unanime, confie les clés à celui qui pilote l’activité la plus rentable de l’entreprise, entre parcs, croisières, produits dérivés et le laboratoire Imagineering. Bob Iger, revenu aux commandes en 2022 après la parenthèse Bob Chapek, conserve un rôle de conseiller senior jusqu’à la fin de l’année 2026.
04/02/2026, 08:44
Après plus d’un an de silence, Neil Gaiman, figure majeure de la littérature fantastique, a publié le 2 février 2026 une déclaration radicale niant les accusations d'agressions sexuelles portées contre lui. L’auteur de Sandman et American Gods qualifie ces allégations de « campagne de diffamation » et affirme détenir des preuves contredisant les faits rapportés.
03/02/2026, 12:46
Le site Bato.to, présenté par l’association japonaise CODA comme « le plus grand site de piratage de mangas au monde », a été fermé avec environ 60 sites miroirs (dont xbato.com et mangapark.io). Selon cette organisation, l’arrêt intervient après une opération coordonnée entre des éditeurs japonais, des partenaires chinois et la police de Shanghai, à la suite d’une perquisition menée le 19 novembre 2025 dans la région autonome zhuang du Guangxi.
02/02/2026, 14:34
En Chine, le livre ne meurt pas : il mute, et la mue claque comme un coup de tonnerre discret. Pendant que les ventes reculent à peine, le vrai séisme se joue ailleurs : l’étagère perd son pouvoir, la vidéo dicte le désir. Dans ce basculement brutal, libraires, éditeurs et agents observent un futur possible — un monde où un livre n’existe vraiment que s’il survit à l’algorithme et à la vitesse du scroll.
02/02/2026, 14:29
Sous la verrière de l'établissement, ce n’est pas qu’un plan RH qui vacille : c’est l’idée même d’une bibliothèque comme sanctuaire du savoir qui se cabre. Entre algorithmes séduisants et rayonnages vivants, la Bibliothèque d'État du Victoria a frôlé la bascule. Mais auteurs, chercheurs et lecteurs ont sorti les griffes. Derrière les tableaux Excel, une bataille bien plus viscérale s’est jouée : celle de la mémoire contre la mise en spectacle du savoir.
02/02/2026, 13:01
La guerre des données entre dans une phase frontale. Pendant que les géants de l’IA avalent des montagnes de textes, le Parlement européen dégaine enfin le droit d’auteur comme un coupe-circuit. Transparence forcée, rémunération exigée, opacité ciblée : derrière le jargon législatif, une bataille brute se joue — celle de la survie économique et symbolique des créateurs face aux machines affamées.
02/02/2026, 10:31
La Silicon Valley a longtemps vanté l’intelligence artificielle comme promesse de progrès. Derrière les discours marketing, un projet inédit révèle un versant industriel beaucoup plus brutal : acheter des livres, les réduire en lambeaux, puis en extraire chaque mot pour nourrir des algorithmes. Aux États-Unis, des documents judiciaires dévoilés fin janvier jettent une lumière crue sur cette stratégie et son coût éthique.
01/02/2026, 13:26
Dans la rue de Malasaña, les valises roulent plus fort que les chariots de livres. Au cœur de ce vacarme touristique, l’annonce de la fermeture de Tipos Infames agit comme un signal. Le commerce du livre subit un choc urbain, « non éditorial », qui réorganise tout, du bail au stock, de la fréquentation au modèle économique. « La gentrification nous oblige à mettre la clé sous la porte. »
31/01/2026, 13:33
Dans la salle d’audience de la capitale de la Bavière, une question qui obsède l’édition européenne prenait un aspect très concret : une intelligence artificielle peut-elle s’entraîner sur des textes protégés sans licence ? Le Landgericht München aura donné raison à la société de gestion collective GEMA contre deux entités du groupe OpenAI. La décision porte explicitement sur « les paroles de chansons de neuf autrices et auteurs allemands bien connus ».
31/01/2026, 13:26
À Venise, la clôture de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri a pris des allures de bulletin météo : ciel chargé sur le livre italien. En 2025, le marché du livre – fiction et essais – recule de 3 % en volumes. Les Italiens ont acheté 99,5 millions d’exemplaires imprimés en librairies, en ligne et en grande distribution, soit trois millions de moins qu’en 2024, selon l’Associazione Italiana Editori (AIE) sur la base de données NielsenIQ BookData.
31/01/2026, 13:25
Dans les allées de la foire du livre de Bagdad, le doute s’est immiscé entre les piles et les couvertures : qui écrit, qui traduit, qui signe ? Un journaliste et écrivain irakien, Sadeq Al‑Taai, affirme avoir repéré des titres dont les auteurs et traducteurs paraissent introuvables, et des bibliographies impossibles à recouper.
31/01/2026, 13:18
À Pittsfield (Massachusetts), la bibliothèque de Berkshire Community College n’a pas rouvert comme prévu. Derrière les rayonnages neufs, une catastrophe s’est jouée dans des cartons de stockage. En août, la bibliothécaire Karen Carreras-Hubbard constate qu’« une reliure en toile était recouverte de moisissure blanche ». Puis l’alerte devient tangible : « Quelque chose a bougé. » Un insecte écrasé, puis un autre. Le diagnostic tombe : des psoques, communément appelés booklice.
31/01/2026, 10:47
Un appel à la grève générale a été lancé à l'ensemble des travailleurs américains, ce vendredi 30 janvier, afin de protester contre la politique du président Donald Trump et plus particulièrement contre les opérations menées par la police de l'immigration. Les librairies indépendantes, très engagées dans ce combat, y ont répondu.
30/01/2026, 16:15
L’Association of American Publishers (AAP) change de présidence au sommet de son conseil d’administration. Ses directeurs ont ainsi élu Tyrrell Mahoney, présidente de Chronicle Books, pour le mandat 2026-2027. La décision s’inscrit dans une continuité organisée : Mahoney siège au conseil depuis 2019 et occupait récemment la fonction de vice-présidente. Dans son communiqué, l’AAP met en avant une dirigeante avec une voix importante pour les maisons indépendantes, dans une période que l’organisation décrit comme marquée par des défis et des transformations pour l’industrie.
30/01/2026, 15:44
Le message arrive comme une lettre ouverte, presque personnalisée, mais surtout calibrée pour un secteur qui regarde 2026 comme un jalon historique. À la tête de l’International Publishers Association, Gvantsa Jobava s’adresse aux éditeurs avec la solennité d’une présidente consciente de la portée symbolique de l’année à venir, marquée par les 130 ans de l’organisation et les 20 ans du Prix Voltaire.
29/01/2026, 17:27
De l'autre côté de l'Atlantique, les exactions de l'ICE, la police de l'immigration, ont largement choqué une partie de la population. Les décès d'Alex Pretti et Renee Nicole Good, abattus par des agents, ont attisé la contestation, alors que d'autres morts auraient été provoquées par des interventions de l'ICE. Au plus près des communautés et des personnes visées par les opérations, les librairies sont devenues de véritables bastions de résistance, à Minneapolis, Portland ou Salisbury.
28/01/2026, 16:45
Une coalition de structures culturelles, de recherche ou de l'enseignement supérieur sonne l'alarme : des dizaines d'artistes, de chercheurs ou de chercheuses de Gaza, attendus en France dans le cadre du programme PAUSE, ont vu leur arrivée bloquée par les autorités. Elle dénonce un obstacle à la « liberté de transmettre, de créer, y compris et surtout en temps de génocide ».
27/01/2026, 11:42
Au détour d’un email se trouve parfois une rencontre : Fotis Loukas compte parmi ces échanges qui interpellent. Auteur d’un conte philosophique autoédité, publié en édition bilingue français / grec, l’aventure de son récit débute par une histoire, racontée à sa fille. Et devenu livre, bien après… Partageant avec nous la genèse de ce texte, il invite à un partage presque universel.
27/01/2026, 11:31
Depuis plusieurs semaines, la population iranienne se soulève, protestant contre la hausse du coût de la vie, mais dénonçant aussi l'inaction du gouvernement et ses habitudes autocrates. Sans surprise, ce dernier a répondu par la violence et la domination, pour un bilan humain qui s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers de morts, selon certaines organisations non gouvernementales. La répression se poursuit : le poète et traducteur Ali Asadollahi a été « brutalement interpellé » dans la nuit du 24 janvier.
27/01/2026, 10:39
La communauté internationale du livre perd l’un de ses défenseurs les plus constants. Jim Parker, fondateur du réseau Public Lending Right International (PLRI), s’est éteint, a annoncé La Sofia en relayant un message de l’organisation.
26/01/2026, 17:27
Une prison, par définition, organise la séparation. La culture, elle, pratique l’art inverse : elle relie, elle circule, elle ouvre des portes intérieures quand les autres restent verrouillées. En Espagne, ce paradoxe prend une forme très concrète avec « Transita Cultura », un programme national porté par un accord entre les ministères de la Culture et de l’Intérieur : la culture y entre comme outil de “traitement” pénitentiaire, avec une attention affichée à la population féminine.
26/01/2026, 11:26
La mort d’Alex Jeffrey Pretti, infirmier de réanimation de 37 ans abattu par des agents fédéraux à Minneapolis, s’inscrit dans une série d’événements qui fissurent le récit américain de l’État de droit. Les images, les versions contradictoires, l’enquête annoncée : tout relève désormais d’un rituel. Mais dans le monde littéraire, la réaction reste rare, presque absente. Une exception : Stephen King, dont la voix, familière des fractures nationales, s’est élevée.
25/01/2026, 15:35
Oubliez les cocktails tièdes et les tote bags sponsorisés : ici, la littérature passe les portiques de sécurité et décline son badge. En Argentine, un festival littéraire se tient derrière des murs épais, avec horaires carcéraux et liberté sous contrôle. On y débat de poétique entre deux rondes de surveillants. Le livre entre en prison, non comme un objet confisqué, mais comme un invité officiel, presque subversif par politesse institutionnelle.
25/01/2026, 09:15
Quelques phrases sur un mariage déclenchent un vote scolaire, une tempête médiatique et une purge de rayonnages : on a échappé de justesse à la rafale de chevrotine. Billie Jean King, raquette levée, se transforme en danger public pédagogique. Une biographie pour enfants devient un dossier sensible, un objet à neutraliser. Bienvenue dans la guerre culturelle miniature, où l’enfance sert de front avancé.
25/01/2026, 09:06
En Inde, un livre agit comme une grenade à retardement : il explose vingt ans après son lancement, dans un tribunal plutôt que dans une librairie. Shivaji, héros sanctifié, chercheur américain, éditeur universitaire sous pression : le cocktail a tout d’un thriller postcolonial. En janvier 2026, Oxford University Press India publie des excuses forcées, comme on signe une reddition. Le passé ne pardonne pas, il poursuit.
24/01/2026, 21:07
Le Mexique se rêve désormais en nation de lecteurs. Un pays où le livre ne serait plus un luxe urbain, mais une infrastructure civique, au même titre que l’eau ou l’électricité. Cette semaine, un nouveau Conseil national a été lancé pour orchestrer cette utopie bureaucratique : construire une “République lectrice”. Reste à savoir si le slogan survivra au réel — et à l’éternelle dispersion des politiques culturelles.
24/01/2026, 11:46
La lecture était ensevelie sous une avalanche de notifications, d’algorithmes et de scrolls sans fin. Et puis, dans un lycée de Dallas, les étagères se sont vidées. Nulle purge idéologique ni pénurie budgétaire : des adolescents — oui, oui — se sont remis à lire. Fauteuils moelleux, mangas dévorés, clubs de lecture bricolés à la main : la bibliothèque scolaire, cet espace condamné à la poussière, redevient un refuge. Presque un bastion. Et peut-être, contre toute attente, un front de résistance culturelle.
24/01/2026, 11:35
À l’heure où les écrans occupent une place centrale dans les loisirs des jeunes, le livre continue de résister. En 2024, la lecture demeure une pratique culturelle largement répandue chez les 15-29 ans québécois, avec des usages contrastés selon le genre, l’âge, l’origine et le territoire. Un ancrage solide, qui se lit aussi en creux lorsqu’on le compare à une autre pratique phare de la jeunesse : le jeu vidéo.
23/01/2026, 17:19
Repoussée par la justice américaine il y a quelques semaines, l'attaque de l'administration Trump contre le financement des bibliothèques américaines n'est pas encore terminée. Le camp du président fait ainsi appel de la décision rendue en novembre 2025, afin d'obtenir la suppression de l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), agence fédérale qui finance les actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales.
23/01/2026, 10:55
À Buenos Aires, le livre n’est pas un simple produit culturel : il structure l’espace urbain. C’est le constat dressé par El País dans un long portrait publié le 17 janvier 2026, qui décrit la capitale argentine comme un véritable « paradis du livre » — une ville où les librairies ne se contentent pas d’occuper l’espace urbain : elles le structurent, le rythment, parfois même le définissent. Ici, la librairie n’est ni un simple point de vente ni un sanctuaire réservé aux initiés. Elle est un lieu de passage, de débat, de refuge.
21/01/2026, 13:01
À quelques jours de son 80ᵉ anniversaire, l’écrivain britannique Julian Barnes, figure tutélaire de la littérature contemporaine, s’est ouvert publiquement sur sa lutte contre un cancer du sang tout en dévoilant Départ(s), son dernier ouvrage, publié en France par les éditions Stock (trad. Jean-Pierre Aoustin). L’annonce, à la fois sobre et intense, donne à ce moment une résonance singulière : celle d’une carrière littéraire qui se conclut sous le signe de la lucidité et de la fragilité humaine.
19/01/2026, 11:21
Autres articles de la rubrique Métiers
L'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur fait le bilan de la période 2023-2025, à travers plusieurs données et secteurs, des auteurices aux libraires, en passant par les maisons d'édition et les manifestations littéraires. Parmi les nouvelles réjouissantes, le département du Var a gagné 9 librairies, alors qu'il était le territoire le moins bien doté de la région.
05/02/2026, 12:34
Organisée tous les quatre ans à Prague — comme son nom l'indique —, la Quadriennale de Prague est un rendez-vous important pour la scénographie et l'architecture théâtrale. La France y sera représentée, du 8 au 17 juin 2027, avec, sur le Pavillon « Écoles », un trio de commissaires formé par Marc Lainé, Alice Zeniter et Stéphan Zimmerli.
05/02/2026, 11:04
Seize mois après son placement en redressement judiciaire, SoBook annonce une sortie par le haut : le tribunal de commerce « a validé notre plan de continuation », assure Thierry Ghesquieres, dirigeant et fondateur. Dans un message adressé à ses clients et partenaires, l’imprimeur spécialisé dans le court tirage revendique désormais un retour à l’autonomie.
05/02/2026, 10:26
Le 26 janvier 2026, Daniel Křetínský lance l’offensive sur Fnac Darty. 36 € par action, cash, et une ligne rouge : dépasser 50 % ou l’offre s’effondre. Derrière le geste financier, une secousse industrielle. Car dès qu’Editis plane dans le décor, l’opération quitte le terrain boursier pour entrer dans la zone grise du droit de la concurrence. Distribution, édition, données, accès au lecteur : tout se rejoue ici, brutalement.
04/02/2026, 18:39
Les éditions Steinkis annoncent la nomination d’Anne-Charlotte Velge au poste de Directrice éditoriale, après une année 2025 marquée par une forte croissance. Arrivée dans la maison en août 2023, elle pilotera le programme éditorial de 2026, axé sur le développement du roman graphique de non-fiction et sur plusieurs projets de coédition structurants.
04/02/2026, 16:37
La maison d'édition Maison Pop (groupe Les Nouveaux Éditeurs) s'associe avec la plateforme de streaming spécialisée dans l'horreur, le thriller et le fantastique Shadowz autour d'une nouvelle collection, Obscur. Évidemment centrée sur les récits horrifiques, cette proposition s'ouvre sur Strandling de James Brogden, traduit par Cécile Chartres, en librairie le 25 février prochain. Derrière ce partenariat, un échange d'expertises et de visibilité, au service d'un genre qui sort peu à peu de l'ombre.
04/02/2026, 13:10
Lancée dans la course pour la mairie de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati devrait — a priori — abandonner la rue de Valois prochainement, selon ses propres dires. Conséquence ou coïncidence, l'équipe qui l'entoure connait quelques mouvements. Le chef de son cabinet, David Foltz, quitte ainsi ses fonctions le 9 février prochain.
04/02/2026, 09:18
De nombreux pays du monde s'interrogent : comment, alors que les loisirs se diversifient et que les algorithmes derrière les réseaux sociaux cultivent l'addiction, conserver le lien avec la lecture, en particulier des plus jeunes ? En Corée du Sud, une librairie a mis en place un système de « livres suspendus » en direction des adolescents, pour lever les barrières à l'accès. Une proposition depuis reprise par d'autres commerces...
04/02/2026, 08:20
Deux fois par an, les Editions du Caïman proposent leur catalogue à venir en précommande, afin d'assurer un minimum de trésorerie leur garantissant la pérennité des projets en cours. De janvier à juin, 3 polars, un roman noir et un recueil collectif consacré aux 90 ans du Front populaire sont ainsi proposés aux lecteurs en précommande.
03/02/2026, 14:54
À l'Assemblée nationale, le député du Rassemblement national Julien Guibert (Nièvre) a déposé une proposition de loi pour instaurer une classification indicative des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Quand l'extrême droite s'essaie à l'encadrement de la création et de l'édition, les professionnels du livre s'inquiètent d'ores et déjà des possibles conséquences, en cas d'adoption.
03/02/2026, 12:20
Quelques semaines après les États généraux de la lecture pour la jeunesse, moment de réflexion mené conjointement avec le ministère de la Culture, l'Éducation nationale publie un livret revenant sur trois piliers considérés comme indispensables à la pratique de la lecture. Une initiative toujours utile, mais qui survient alors que le budget de l'État, imposé par un article 49.3, a tranché dans les crédits consacrés au secteur du livre et à l'éducation populaire.
03/02/2026, 11:23
L’éditeur français Nouveau Monde Editions accuse Mistral AI d’avoir utilisé sans autorisation plus de 200 ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat. Il réclame une indemnisation pour les auteurs concernés. L’affaire s’inscrit dans un contexte de soupçons plus larges sur l’usage de bases de données pirates par des acteurs de l’IA et expose Mistral AI à des risques juridiques et réglementaires – d'autant qu'elle conteste ces accusations.
02/02/2026, 20:48
La San Diego Comic Convention, société californienne à but non lucratif qui organise la grand-messe de la bande dessinée outre-Atlantique, a annoncé les nouvelles entrées au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, pour l'année 2026. Outre quelques grands noms de chez Marvel et DC, notons les présences du mangaka Gō Nagai, mais aussi des pionnières Edwina Dumm (1893–1990), Lee Marrs ou encore Carol Tyler.
02/02/2026, 12:56
La condamnation est désormais irrévocable. Par un arrêt rendu le 27 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Éric Zemmour et par Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin, directeur de la publication de CNews. La plus haute juridiction judiciaire a ainsi rendu définitive leur condamnation pour diffamation publique envers l’Institut national d’études démographiques, l’Ined, confirmant une procédure engagée près de cinq ans plus tôt.
01/02/2026, 09:55
Marie Rouanet est morte le 25 janvier 2026, à Saint-Affrique (Aveyron). Elle avait 89 ans. Avec elle disparaît une voix du Midi qui liait littérature, enquête et langue d’oc, sans posture, avec une précision de dentellière et une chaleur de conteuse.
31/01/2026, 13:41
Dans la série grosse boulette, il semble que les éditions MA-ESKA ait frappé fort : le PDG Serge Kebabtchieff informe ActuaLitté de l’annonce « par erreur » de deux parutions, dont Richard Marlet est présenté comme co-auteur. Ce que l’intéressé nie formellement.
30/01/2026, 19:51
« Les éditions Mercure de France ont la profonde tristesse de vous annoncer la disparition, mercredi 28 janvier 2026, de Vénus Khoury-Ghata, grande figure des lettres francophones », lit-on dans un communiqué de la maison d'édition sur les réseaux.
29/01/2026, 20:36
L’Académie française a choisi Boualem Sansal. L’écrivain franco-algérien a été élu dès le premier tour pour occuper le siège numéro trois, resté vacant depuis la disparition, en 2021, de l’historien Jean-Denis Bredin. Âgé de 81 ans, l’auteur rejoint une institution qui compte actuellement 35 membres en exercice.
29/01/2026, 18:32
Il y a des lancements qui se font à coups de communiqués policés, de photos de presse et de promesses de « ligne éditoriale exigeante ». Et puis il y a Denis Robert. Pour annoncer Le Mensonge et la Colère - premier livre des éditions Blitz, nouvelle maison née dans l’orbite de Blast -, il choisit de reprendre mot pour mot un discours de 2016 d’Emmanuel Macron, l’incarner comme s’il en était l’auteur, puis révéler le piège pour mesurer « l’écart entre les mots et les actes », dix ans plus tard.
29/01/2026, 18:03
Ce mercredi 28 janvier, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. Ce texte, qui émane donc du ministère de la Culture, doit faciliter le processus de restitution aux pays lésés, « dans une démarche résolue de réparation, matérielle et symbolique ».
29/01/2026, 15:41
En 2026, le Quart d’heure de lecture national aura lieu le mardi 10 mars. Le Centre national du livre (CNL) en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, invite, pour la cinquième édition, tous les Français et toutes les Françaises à célébrer collectivement la lecture à travers le Quart d’heure de lecture national, le deuxième mardi du mois de mars.
29/01/2026, 15:39
Président des éditions du Seuil depuis 2018, Hugues Jallon a été remplacé en 2024 par Coralie Piton. Le « profil anticapitaliste » de l’écrivain et éditeur figurait parmi les éléments mis en avant pour expliquer la décision de Média-Participations de s’en séparer. Il rejoint aujourd’hui la jeune maison indépendante Divergences, où il avait déjà publié, en septembre dernier, Le temps des salauds. Un recrutement qui a du sens, et qui n'est pas sans étonner, au vu du pedigree de l'écrivain et éditeur.
29/01/2026, 14:46
Depuis le 20 janvier dernier, le dispositif de la région Grand Est à destination des 15-29 ans, Jeun'Est, met à disposition un crédit de 20 €, à utiliser en une fois auprès des librairies partenaires. Seuls 6000 bons sont toutefois mis à disposition des bénéficiaires.
29/01/2026, 13:27
À l'occasion d'un conseil municipal, organisé le 16 décembre 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, dans le Var, a entériné la création d'une résidence d'écrivains, via un partenariat avec la maison d'édition Fayard. Un élu d'opposition dénonce une « absence d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt » et déplore l'association avec une structure qui soutient ouvertement l'extrême droite.
29/01/2026, 13:21
Au siège, les messageries internes s’agitent, puis le silence retombe. Une invitation à une réunion, un courriel parti trop tôt, et l’information se fige d’un coup : Amazon retire près de 16.000 postes du tableau. Dans les couloirs du groupe, la réorganisation prend un nom de code, « Project Dawn », et une promesse de simplification qui sonne comme une porte qui claque.
29/01/2026, 08:24
Poursuivie dans une affaire liée à la diffusion d’images à caractère sexuel, sur fond de relations intimes mêlant l’écrivain Yann Moix et plusieurs de ses ex-compagnes, Emma H. a été relaxée par le tribunal correctionnel. Cette décision clôt, à ce stade, une seconde procédure, distincte d’un premier dossier ayant donné lieu à une condamnation, dans un long enchevêtrement judiciaire aux lourdes conséquences personnelles et professionnelles.
28/01/2026, 18:33
Dire la mort, nommer l’inceste, parler vrai aux tout-petits : avec Maison sans Tabou, Charlène Petit-Esquirol bouscule les codes de la littérature jeunesse. Née d’un manque ressenti face aux questions de sa propre enfant, sa maison d’édition revendique des livres directs, inclusifs et sans faux-semblants, pensés comme des outils de protection et de dialogue dès le plus jeune âge.
28/01/2026, 16:55
L’écrivaine tunisienne d’expression française Souâd Guellouz est morte le 27 janvier 2026, à l’âge de 88 ans. Née le 30 décembre 1937 à l’Ariana, elle a longtemps exercé comme enseignante avant de construire une œuvre romanesque et poétique marquée par la mémoire, l’intime et la condition des femmes.
28/01/2026, 13:14
Le ministère de la Culture annonce confier une mission autour de la rémunération et des conditions d’exercice des artistes-auteurs à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Les conclusions, attendues à la fin du mois de mai 2026, fourniront « des préconisations concrètes visant à améliorer et à protéger l’activité des artistes-auteurs professionnels ».
28/01/2026, 11:48
Une proposition de loi du député d'extrême droite Julien Guibert (Nièvre, Rassemblement national) suggère la mise en place d'une classification indicative des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Celle-ci afficherait, sur la couverture du titre, un âge minimum recommandé pour la lecture ainsi que les motifs justifiant cette catégorisation.
28/01/2026, 10:03
Le Groupe SDP Maxilivres annonce l’acquisition des sociétés Expodif et Temps Livre, jusqu’alors intégrées au Groupe KOREUS. Cette opération s’inscrit dans le développement de SDP Maxilivres en sa qualité de leader français du livre neuf à prix réduit, tout en accélérant son développement à l’international.
28/01/2026, 08:32
Avec Mrs Jekyll, Emma Glass s’attaque, elle aussi, à un monument de la littérature gothique. Le Dr Jekyll and Mr Hyde de Stevenson passe ici à la moulinette contemporaine et change de corps : celui d’une femme, Rosy Winter, qui apprend qu’elle va mourir. Et quand on sait que le temps est compté, certaines choses finissent par sortir.
27/01/2026, 17:22
La Fondation René Touraine a annoncé avoir dépassé l’objectif de sa campagne de financement participatif lancée sur Kickstarter pour soutenir la publication du livre Ma peau raconte. Avec 16.143 euros collectés pour un objectif initial de 15.000 euros, l’initiative vise à accompagner un projet artistique et solidaire consacré aux maladies rares de la peau, issu de dix années de créations et destiné à sensibiliser un large public.
27/01/2026, 16:28
Il n’était que Président non exécutif, abrité derrière un titre qui le tenait loin de l’opérationnel. Depuis quelques jours, il a désormais le rôle de directeur général. Sous l’habillage d’une stricte continuité stratégique, cette évolution ressemble à une reprise en main du pouvoir, à la tête du groupe. Sur fond de tensions sociales et de missions qui interrogent la gouvernance, une question insiste : quand arriveront les ajustements d’effectifs ?
27/01/2026, 16:01
Le départ programmé de Rachida Dati du ministère de la Culture, pour cause d'élections municipales, annonce aussi des remous au sein de son cabinet. Henri de Rohan-Csermak, qui l'avait rejoint en octobre 2024, part ainsi vers d'autres horizons, en tant que directeur général de France Education international.
27/01/2026, 14:36
Ingénieur de recherche et directeur adjoint du cabinet d’Élisabeth Borne quand elle était ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Samuel Vitel a été nommé à la direction générale de Réseau Canopé.
27/01/2026, 09:43
Top ArticlesLa Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Commenter cet article