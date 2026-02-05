Open Access en Suisse : la réforme qui bouleversera tout l’édition scientifique

La stratégie verrouille une définition stricte. Une publication relève de l’accès ouvert si elle devient immédiatement accessible, gratuitement, sans embargo, avec une licence ouverte, dans un format lisible par machine. Ce cadre revendique une transformation de long terme, arrimée aux dynamiques internationales de la science ouverte.

Le droit d’auteur devenu champ de bataille

C’est là que les éditeurs scientifiques suisses entrent en résistance. LivreSuisse, la SBVV, l’ALSÉI et l’Association suisse des éditeurs de sciences humaines et sociales publient, début 2026, une prise de position qui conteste un levier central : l’inscription d’un droit impératif de publication secondaire (DPS).

Le document explique que swissuniversities souhaite inscrire ce DPS dans le Code des obligations et dans la LDIP comme disposition contraignante, afin d’empêcher des « réglementations divergentes » dans les contrats d’édition.

Dans ce schéma, le DPS permettrait aux autrices et auteurs de rendre leurs articles accessibles sur Internet en libre accès et sans but commercial, parallèlement ou après la première publication, via un dépôt institutionnel ou un site web. swissuniversities présente, de son côté, le droit de publication secondaire comme un outil qui favorise l’accès ouvert aux publications issues de la recherche financée par des fonds publics, et annonce des démarches en vue d’un ancrage légal.

L’argent, encore l’argent : big deals, coupes et transfert de charge

Les éditeurs articulent leur critique autour d’un paradoxe budgétaire. Leur document rappelle un budget de CHF 11,8 millions (1 CHF = 1,1 €) pour des projets Open Access sur 2021-2024, une demande de CHF 30 millions supplémentaires pour 2025-2028, puis la suppression annoncée des contributions fédérales liées à des projets à partir de 2026, ainsi qu’une réduction de 10 % de la contribution fédérale au FNS. Le même texte mentionne aussi un soutien du FNS aux livres en accès ouvert : CHF 21,3 millions sur 2014-2023 .

Dans le même mouvement, la Suisse négocie des accords « Read & Publish » avec les grands éditeurs internationaux. La prise de position souligne que les « big deals » avec Springer Nature, Elsevier et Wiley pèsent très lourd dans les dépenses de licences, et cite, à titre d’exemple, un volume d’environ CHF 70 millions sur cinq ans pour Elsevier.

Sur le fond, swissuniversities confirme la signature d’un accord global avec Elsevier le 10 juin 2024 : accès en lecture à l’ensemble du portefeuille de revues, et possibilité de publier en Open Access de manière illimitée dans plus de 2 500 revues, sans frais supplémentaires.

Au cœur du réacteur

Les associations d’éditeurs refusent la posture du « contre l’Open Access ». Elles revendiquent un accès ouvert « équitable, financé et construit en partenariat », mais dénoncent une mise en œuvre qui pousserait les hautes écoles à bâtir des structures publiques parallèles, jugées plus coûteuses et moins efficaces.

Elles rappellent leurs prestations : assurance qualité, soutien rédactionnel, mise en page, impression, distribution et marketing, et décrivent leur rôle de charnière entre science et public. Leur argument le plus politique se niche dans une phrase sèche : « Il faut éviter les structures parallèles et les adaptations compliquées de la loi qui ne correspondent pas à la tradition législative de la Suisse. »

Et dans un avertissement sur le coût du basculement : « Si, dans un modèle OA, les produits de l’édition ne sont plus vendus aux lecteurs et lectrices… les coûts de ces publications et de leur diffusion doivent être entièrement pris en charge par l’État. »

Mêmes règles, effets en chaîne

Dernier nœud : l’écart entre disciplines – sciences humaines, droit, arts, etc. Les éditeurs rappellent l’origine du mouvement dans les sciences naturelles et décrivent une culture de publication différente en sciences humaines, sciences sociales, arts et droit : orientation régionale, multilinguisme, contenus plus volumineux, « demi-vie » longue des ouvrages de référence, importance de l’imprimé.

Ils demandent une mise en œuvre différenciée des communautés de recherche, afin de tenir compte de ces spécificités. La ligne de fracture reste nette. swissuniversities pose l’accès ouvert comme horizon national et organise la transformation à l’échelle du système. Les éditeurs défendent la liberté contractuelle et un financement explicite, sans effet de ciseau sur la qualité et la diversité.

À Berne, l’Open Access devient ainsi un test : ouvrir la science, sans abîmer l’édition scientifique qui la rend lisible.

