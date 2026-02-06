Bernard Werber : “L'imagination est un artisanat qui réclame une certaine rigueur

Bernard Werber parle comme il écrit : par impulsions nettes, puis par retours précis, jusqu’à la phrase qui verrouille tout. Le podcast L’Atelier des mondes part d’un détail presque honteux : le titre. Il l’a cherché, il l’a trié, il l’a gardé faute de mieux. « C’était le moins mauvais de tous les titres. » Et pourtant, derrière cette modestie volontaire, il installe une intention très claire : « Montrer comment on crée un monde à partir de zéro, avec des personnages, un décor et des situations. »

Il s’en prend au confort de la littérature du souvenir, celle qui occupe l’espace sans risquer l’invention. Werber ne méprise pas l’intime, il attaque la paresse. « Beaucoup de romans racontent ce qui est arrivé à l’auteur : pas d’imagination, juste des souvenirs. »

Pour lui, le travail commence quand la situation n’existe pas et qu’il faut la construire. « L’imagination réclame un artisanat, une rigueur, une éducation. » Le mot “atelier” prend alors son poids : une table, des outils, des gestes, des réglages.

Là, il devient presque technicien. Il parle suspense comme on parle montage. « Le suspense, c’est une technique d’écriture : ça se fabrique. » Il insiste sur la relance, sur l’attente, sur la frustration tenue sans cruauté. « Savoir jusqu’où on peut faire patienter avant de révéler la chute. » L’Atelier du monde, au fond, sert à ça : donner des outils, pas des sermons. « Je veux sortir les gens de la rédaction d’école, les faire s’amuser en écrivant. »

Le titre le moins mauvais, la méthode la plus solide

Werber s’amuse de son entrée tardive dans la culture podcast, sans jouer l’écrivain au-dessus de la mêlée. Il assume l’apprentissage et les règles, presque militaires. « On m’a expliqué : il faut être régulier, fixer un rendez-vous hebdomadaire et s’y tenir. » Le rendez-vous compte autant que le contenu : la discipline devient une forme d’écriture.

Deux noms reviennent comme des déclencheurs, venus d’un autre monde que celui des salons littéraires. « Les deux personnes qui m’ont dit : “Tu devrais faire un podcast”, ce sont Fabien Olicard et Patrick Beau. » Werber décrit une “culture parallèle” qui l’intrigue et le stimule. Il se dit curieux, parfois à la traîne, jamais cynique. « Je reste un tout petit peu néophyte, mais j’essaie de ne pas être largué. »

Le podcast lui sert aussi de prise directe avec la voix. Il revient sans cesse à ce vecteur brut : l’émotion passe par le timbre, pas par la mise en page. « La voix transporte une émotion. » Et au milieu de cette exploration, il pose sa maxime, presque provocatrice, comme un coup sur l’établi. « Arrêtez de vouloir faire le truc parfait. Faites le truc, et puis on verra bien. »

La scène, juge sans appel

Quand la conversation glisse vers le spectacle VIE, l’énergie change. Werber parle de la scène comme d’un instrument de mesure. Il dit “compteur”, il dit “réactions”, il dit “modification en direct”. « En live, je vois les réactions : je vois s’ils rient, dans quelle émotion ils sont. » Le livre, lui, reste un silence. Le podcast, aussi. La salle, au contraire, répond tout de suite. « J’aime modifier mon texte en direct par rapport aux réactions de la salle. »

Il relie ce goût du direct à une histoire de voix plus ancienne encore : celle des grands textes portés par l’oralité. Il cite Homère comme un rappel utile, presque une mise en garde contre l’illusion du texte figé. « J’aime rappeler que l’un des plus grands textes, l’Iliade, s’est transmis par la voix. » Il s’attarde sur la langue, sur sa densité, sur son amplitude, et on le sent heureux : le récit devient une affaire de souffle autant que d’intrigue.

Puis il remonte à une soirée fondatrice, celle où tout a débordé. Sa compagne le signale à la montre ; la durée l’étonne lui-même. « Ça faisait 3h30 que je racontais des histoires. » Il ne surjoue pas l’épiphanie : il constate un plaisir massif. « Je prends un plaisir énorme à avoir une salle devant moi qui m’écoute. »

Revanche, oui, mais au scalpel

Ce plaisir s’ancre dans une vieille frustration. Werber décrit l’enfant curieux, trop chargé d’informations, pas assez écouté. « Quand j’étais petit, je m’intéressais à tout, et je voyais bien que les gens n’avaient pas la patience de m’écouter. » Alors il invente une solution de narrateur : stocker, classer, ressortir au bon moment. « J’ai créé l’Encyclopédie pour noter tout ce que j’avais envie de raconter aux gens. »

Sur scène, la boucle se ferme, avec une phrase qui fuse et qui amuse, parce qu’elle dit une vérité sociale crue : l’attention se conquiert. « Je prends ma revanche : je raconte, ils écoutent, ils paient 35 euros, et ça dure deux heures. » Le ton reste léger, mais l’idée est sérieuse : le récit devient un contrat, un espace partagé, une écoute achetée, donc assumée.

Le chemin vers VIE passe par d’autres scènes, d’autres formats, d’autres tremplins. Werber évoque une soirée de récits où l’on ne sait pas qui monte, ni ce qui va sortir. « La veillée, c’est un concept où des gens viennent raconter des histoires extraordinaires. »

Et lui, il choisit une histoire vraie, dure, tendue, taillée pour la salle. « À 14 ans, on m’a mis un flingue sur la nuque et on m’a dit : “Maintenant, tu vas mourir”, et j’attendais la balle. » Il observe ensuite l’effet, immédiat : la tension tient, le public suit. « Je raconte ça avec du suspense, et je vois : les gens adorent. »

Atelier, musique, rigueur joyeuse

Le spectacle s’agrandit, se structure, puis s’enrichit d’une présence musicale. Werber raconte l’intégration progressive d’une artiste, Vanessa Francœur, au départ périphérique, devenue colonne du dispositif. « Au début, elle faisait la première partie. Puis je l’ai progressivement intégrée : maintenant elle fait partie intégrante du spectacle. » La harpe, dit-il, ne “décore” pas : elle accompagne et transforme l’écoute. « Pendant que je parle, elle joue. »

Tout cela reste cohérent avec sa vision : créer un monde relève d’un artisanat, et cet artisanat s’enseigne. Il prend un exemple historique pour le rappeler : l’événement existe, mais l’écrivain n’y était pas. Il faut donc inventer la scène, les gestes, les détails, sans trahir l’ossature. « Napoléon à Waterloo, je n’y étais pas : je dois inventer une mise en scène. » Le vrai, chez lui, sert de tremplin au possible.

Dans ses ateliers et séminaires, il décrit des exercices, des structures, des outils qui font passer de l’envie au récit. « Les participants repartent avec une structure de narration, une idée, et quelque chose de déjà construit. » Même le jeu devient entraînement, sous contrôle strict. « Au loup-garou, je joue de manière extrêmement rigoureuse : pas de téléphone, pas de verre. » On comprend alors le fil unique : le plaisir, oui, mais réglé. La fantaisie, oui, mais fabriquée.

Il revient enfin à la phrase qui résume son rapport au podcast, à la scène, à l’écriture : une création qui avance par essais, puis par corrections, sans culte de la perfection paralysante. « Faites le truc, et puis améliorez. » Chez Werber, le monde ne tombe pas du ciel : il sort de l’atelier.

Crédits photo : Olympia, octobre 2024 © Laura Gilli

Par Nicolas Gary

