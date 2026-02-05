Tempête Kristin : ces bibliothèques portugaises qui ont basculé en mode survie

La crise dépasse le confort. Après le passage de Kristin, « 187 000 foyers restaient privés d’électricité et de communications ». TF1Info cite RTP Notícias et l’opérateur E-Redes. Euronews rapporte, de son côté, au moins neuf morts et l’activation du plan national d’urgence. Rien d’abstrait : des communes improvisent, et des équipements culturels se retrouvent au cœur du dispositif de soutien.

Rayonnages sous bâche, prises électriques sous tension

À Pombal, dans le district de Leiria, la bibliothèque municipale subit « des dégâts significatifs. », rapporte le Diário de Leiria en citant l’agence Lusa. Infiltrations, défauts de couverture, vitres brisées : l’étage et l’arrière du bâtiment concentrent les dommages.

La directrice, Daniela Martins, mentionne une fenêtre cassée et deux grandes fenêtres projetées, avec des ordinateurs endommagés sur leur trajectoire. Malgré cela, l’établissement maintient une activité partielle : la façade reste ouverte, tandis que l’étage supérieur, l’arrière, l’intérieur du bâtiment et l’atelier restent touchés.

Le détail dit tout : les usagers viennent « charger des équipements électroniques, accéder à Internet et à des ordinateurs, consulter des documents, des journaux et des livres, ou simplement recevoir un peu de soin et d’accompagnement ».

Face à l’afflux, la bibliothèque étire ses horaires : « Compte tenu de la demande, nous avons élargi les horaires, de 9h à 20h, sans interruption, jusqu’à samedi. » Le lieu change de cadence et de finalité immédiate : tenir un lien quand la ville cherche des prises, des écrans et un peu de stabilité.

Le même article souligne une zone d’ombre. Une semaine après la dépression, aucun bilan officiel ne recense, à ce stade, les bibliothèques touchées. Le Diário de Leiria relève aussi l’absence d’informations sur le site de la Direction-Générale du Livre, des Archives et des Bibliothèques (DGLAB), au moment des vérifications.

Alcobaça : une bibliothèque en mode soutien civil

À Alcobaça, le réflexe municipal suit une autre logique : ouvrir, et vite. Sur son portail, la mairie annonce une ouverture exceptionnelle de la bibliothèque municipale pendant le week-end, de 9h à 17h, « dans le cadre du soutien à la population ». Ici, la bibliothèque devient un lieu-ressource : un bâtiment accessible, chauffé, doté d’infrastructures de base, capable d’accueillir sans condition.

Ce choix raconte la place réelle de la bibliothèque dans l’architecture d’une ville : un équipement quotidien, central, immédiatement activable. Dans un contexte où l’on cherche de l’électricité, du réseau et une présence municipale, l’espace du livre retrouve une évidence utilitaire, sans abandonner sa vocation culturelle.

Politique locale sous tension

À São João da Madeira (district d’Aveiro), la scène se joue à l’inverse. Le Diário de Notícias rapporte, d’après la municipalité, la fermeture du Pavilhão Desportivo das Travessas et de la bibliothèque municipale, décidée après analyse des bâtiments à la suite de pluies et de vents forts. La mairie justifie la décision par l’état des lieux : « Ces installations ont été particulièrement touchées par l’intempérie et ne présentent pas, à ce moment, les conditions de fonctionnement nécessaires. »

L’affaire glisse vite sur le terrain politique. Le même récit indique que l’opposition socialiste, tout en regrettant l’arrêt, affirme que les pathologies à corriger étaient déjà identifiées et que des projets de requalification existaient. La tempête, ici, joue le rôle de révélateur : elle ne crée pas forcément les faiblesses, elle les rend impossibles à ignorer.

Au-delà des bibliothèques, le choc culturel national

La lecture publique n’est qu’un chapitre d’un impact plus large sur le patrimoine et les équipements culturels. Début février, la ministre de la Culture, Margarida Balseiro Lopes, évoque des dommages sur « plus de 50 monuments nationaux » et un besoin estimé à « environ 20 millions € » pour les interventions de récupération, la liste pouvant encore s’allonger. Le Jornal de Notícias, citant une source du ministère, décrit des effets récurrents : dégâts sur des toitures, des planchers et des installations électriques, mais aussi inondations et glissements de terrain.

Dans ce paysage, les bibliothèques apparaissent comme des infrastructures à double exposition. Elles subissent les fragilités matérielles de n’importe quel bâtiment public. Et, quand la crise s’installe, elles portent une charge supplémentaire : accueillir, informer, connecter. La BAD, association professionnelle des bibliothécaires, a publié un message de solidarité avec les personnes touchées par Kristin, signe d’un secteur qui se sait en première ligne.

Au final, Kristin laisse une question simple, presque irritante : l’État sait compter ses monuments, mais qui dresse, vite et clairement, l’inventaire des bibliothèques touchées, de celles qui ferment, de celles qui tiennent, de celles qui soutiennent ? Tant que ce bilan manque, le pays avance au gré des communiqués locaux, avec des bibliothèques-abris et des bibliothèques-chantiers.

Crédits photo : Domaine public

Par Nicolas Gary

