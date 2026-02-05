Censure : García Márquez et Allende retirés des bibliothèques américaines

Le marqueur le plus brutal apparaît dans la liste des auteurs visés. D’après Univision, plus d’un tiers des titres retirés proviennent d’écrivains latino-américains ou afrodescendants. Des signatures mondiales. Gabriel García Márquez. Isabel Allende. Laura Esquivel. Quand ces voix disparaissent des rayonnages, ce n’est pas un ajustement de catalogue. C’est un morceau entier de littérature mondiale qui se retrouve placé hors de portée.

La mécanique du bannissement s’emballe

Depuis 2021, PEN America documente l’escalade. Près de 23.000 restrictions recensées dans 45 États et 451 districts scolaires. Sur la seule année scolaire 2023-2024, l’organisation relève 10.046 cas de bannissements visant 4231 titres distincts. Le phénomène frappe d’abord les bibliothèques scolaires et les salles de classe. Les mesures oscillent entre retrait temporaire, interdiction durable et accès limité sous conditions.

Le mouvement dépasse désormais largement l’école. En 2024, l’American Library Association (ALA) enregistre 821 tentatives de censure visant 2452 titres dans des bibliothèques publiques, universitaires et scolaires. Point clé : 72 % des contestations proviennent de groupes organisés ou d’acteurs institutionnels, plus de citoyens isolés. La contestation du livre devient structurelle.

Dans les justifications avancées, le même logiciel tourne en boucle : contenus LGBTQ+, questions raciales, violences sexuelles, éducation sexuelle. Des thèmes récurrents dans les procédures de retrait, identifiés à la fois par PEN America et plusieurs médias américains.

Anti-DEI : la doctrine descend dans les rayons

Selon Univision, certains retraits s’inscrivent dans un climat politique hostile aux politiques DEI. En 2025, plusieurs médias américains documentent des opérations de retrait ou de réexamen d’ouvrages liés à la diversité dans des bibliothèques relevant d’institutions fédérales, notamment militaires.

Sur le terrain, la chaîne reste souvent administrative : signalement, évaluation, restriction d’accès, puis extension progressive des listes. L’ALA décrit aussi une forme plus silencieuse : la « censure par exclusion ». Le livre ne disparaît pas toujours. Il devient simplement impossible à acquérir, ou relégué hors des espaces visibles.

Washington impulse, les réseaux exécutent

Le tournant politique s’accélère en janvier 2025. L’administration Trump signe plusieurs décrets visant explicitement les politiques DEI au niveau fédéral. Le décret « Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs and Preferencing » impose la suppression des programmes, fonctions et politiques liés à la DEI dans les agences fédérales, y compris les structures éducatives et documentaires.

En parallèle, « Ending Racial Indoctrination in K-12 Schooling » restreint l’enseignement de contenus considérés comme « anti-américains », visant notamment les discussions sur l’identité de genre et l’équité raciale dans l’enseignement primaire et secondaire.

Les bibliothèques militaires, laboratoire du tri

Conséquence directe : des purges documentées dans certaines bibliothèques militaires. À l’Académie navale américaine, 381 titres sont retirés, dont des ouvrages liés à la théorie critique de la race, au féminisme ou à l’histoire des minorités. Des auteurs comme Maya Angelou ou Ibram X. Kendi disparaissent des catalogues.

Dans le même temps, certains textes idéologiquement extrêmes restent disponibles, ce qui alimente les critiques sur la cohérence des critères appliqués. Et l'on procède, non sans méthode, au démantèlement des garde-fous fédéraux. Ainsi, le Département de l’Éducation met fin au poste chargé du suivi des interdictions de livres et rejette certaines plaintes liées aux retraits, qualifiées de « canulars ».

L’American Library Association a déjà dénoncé une atteinte aux droits protégés par le Premier Amendement, notamment pour les étudiants. Mais la stratégie politique est solidement structurée.

Le rapport « The Censorship Acceleration » de l’EveryLibrary Institute décrit une stratégie coordonnée, portée notamment par des groupes militants conservateurs comme Moms for Liberty. Objectif affiché : reprendre le contrôle des contenus éducatifs et peser sur l’organisation de l’éducation publique.

Effets collatéraux : pression et désert informationnel

Les bibliothèques, surtout rurales, subissent des réductions de financements et une pression politique accrue. Des bibliothécaires signalent des menaces liées à leur défense de la liberté d’accès à l’information. L’impact touche directement les publics les plus dépendants des services publics culturels.

Alors, oui : la résistance s’est depuis organisée. En réaction, des organisations comme PEN America documentent systématiquement les interdictions et soutiennent auteurs, enseignants et bibliothécaires. Des recours judiciaires se multiplient pour contester les retraits.

Au-delà des chiffres, une ligne de fracture se dessine. Le débat ne porte plus seulement sur des livres. Il porte sur qui décide de ce qu’une société autorise à lire, à transmettre et à enseigner. Et, désormais, cette bataille se joue à grande échelle.

