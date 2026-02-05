36 millions €, 47 librairies : comment 2025 dit la fragilité du livre en Belgique

Le livre reste le moteur : 88 % de l’activité. Les ventes directes en magasin portent l’essentiel de l’élan, tandis que les commandes des collectivités reculent encore et pèsent sur les résultats. La période des fêtes, surtout décembre, concentre une part décisive des recettes.

Le SLFB agrège 47 librairies indépendantes dans son observatoire ; sur la seule vente de livres, leur chiffre d’affaires cumulé dépasse 36 millions € sur douze mois. Côté caisse, le « comptant » avance (+2,22 %), quand la vente « facturée » recule (-1,77 %). En volumes, la tendance se confirme : +1,31 % au comptant, -1,91 % en facturé, soit +0,64 % au total.

Le nerf, et l’os

Dans les rayons, trois catégories dominent au comptant : littérature, bande dessinée, jeunesse. Ensemble, elles franchissent les deux tiers des ventes. Sur la vente facturée, l’école pèse lourd : le scolaire représente environ un quart du chiffre d’affaires, devant la jeunesse et la littérature.

Plus de 215.000 références différentes se vendent en 2025. Le « nouveau » tire le comptant (54,54 % du CA pour des titres de 0 à 12 mois), tandis que le fonds tient bon. À l’inverse, la vente facturée repose d’abord sur le fonds (58,82 %), dans le sillage du scolaire.

Le poche, lui, pèse 15,89 % du chiffre d’affaires pour 28,18 % des volumes. La progression du CA sur ce segment s’explique par une hausse du prix moyen (+1,8 %), plus marquée que sur le grand format.

Le prix qui serre les rangs

Dans ce paysage dense, le SLFB active aussi un levier de visibilité : le Prix des Librairies indépendantes. La seconde édition distingue un titre de littérature adulte paru entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025. Un comité de 12 libraires établit la liste des finalistes ; le public des librairies participantes tranche ensuite, dans une cinquantaine de points de vente.

Les votes courent jusqu’au 29 mars 2026, avec une clôture annoncée à la Foire du Livre de Bruxelles, sur le stand des Librairies indépendantes (stand 220). La remise du prix s’inscrit fin avril 2026.

Cinq ouvrages restent en lice : En finir avec les jours noirs (Effie Black, Le Gospel), Et brûlent les enfances (Virginie Noar, Les Pérégrines), Lequel de nous portera l’autre ? (Violaine Lison, Esperluète), L’histoire de Mother Naked (Glen James Brown, Les Éditions du Typhon) et Nous sommes faits d’orage (Marie Charrel, Les Léonides).

Lire, encore (encore ?)

Derrière les courbes, les libraires rappellent leur rôle de médiation : conseils, animations, rencontres. En 2025, un projet du SLFB, soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a distribué des chèques-lire à des enfants venus en librairie avec leur classe : l’envie de lecture reste vive, l’accès se raréfie. Le bilan appelle donc un soutien public durable, à la hauteur de l’utilité sociale des librairies.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com