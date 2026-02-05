Calibre 9 change tout : la bibliothèque d’ebooks adopte enfin une interface moderne

Le principe se lit d’un coup d’œil : les ouvrages s’alignent par tranches, comme sur des étagères. Un clic sur le bouton Disposition bascule entre l’affichage classique et cette scénographie « librairie ». La vue se règle finement : police des tranches, présence des miniatures de couverture, regroupements par auteurs, séries ou autres champs.

Au survol, Calibre affiche la couverture complète. Pour donner du corps aux « dos » virtuels, le logiciel s’appuie par défaut sur une nouvelle colonne intégrée Pages, qui estime le nombre de pages à partir du contenu et se met à jour une fois l’affichage activé. L’utilisateur choisit aussi une autre colonne comme base de calcul.

Cette vue bibliothèque concentre l’essentiel des réactions – et, disons-le, des attentes : Calibre ne se contente plus de ranger, il met en scène. L’ancien tableau de bord conserve sa place, mais l’entrée en matière cesse d’intimider les lecteurs qui souhaitent surtout parcourir, choisir, ouvrir.

Mais, mais, mais bien entendu, la refonte ne s’arrête pas à l’habillage. Calibre 9.0 renforce le lecteur intégré : un bouton Modifier le livre apparaît dans la visionneuse et ouvre l’éditeur sur l’ouvrage en cours, quand le format le supporte.

Les notes de version et les retours sous Linux signalent aussi des améliorations pour certains EPUB japonais, un défilement inertiel mieux adapté aux touchpads haute résolution, la prise en compte du style système (clair ou sombre) et une accélération GPU désactivée par défaut afin de limiter les crashs sur des systèmes plus anciens.

Autre sujet, plus inflammable : l’IA. Calibre 9.0 ajoute des fonctions de « discussion » autour des livres, depuis la bibliothèque ou à partir d’un passage sélectionné dans la visionneuse. Le projet fixe cependant une règle stricte : tout reste opt-in, aucun code IA ne se charge sans configuration explicite d’un fournisseur, cloud ou local. L’utilisateur garde la main, à rebours des assistants imposés.

Une version 9.1.0 suit rapidement pour corriger des bugs, signe d’un atterrissage classique après une évolution aussi frontale. Sur macOS, on rappelera aussi l’exigence d’un système récent (macOS 13.3 minimum).

Reste l’essentiel : à l’heure où Kindle, Kobo et consorts enferment la lecture dans des boutiques et des formats encadrés, Calibre continue de défendre une idée simple : la souveraineté sur ses fichiers et ses métadonnées. Calibre 9.0 ne change pas ce socle : il le rend enfin désirable. Et pour le téléchargement, ce sera à cette adresse.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com