Séisme au Japon : la bibliothèque rouvre grâce aux petites mains qui ont rangé

À la bibliothèque municipale, l’ampleur saute aux yeux : environ 30 % des 164 000 ouvrages chutent des étagères, selon la chaîne ABA. La protection existe : des barres antichute censées se déclencher automatiquement au-delà d’un certain niveau de secousse. Sauf que l’onde dépasse le scénario ; certains dispositifs rompent. Une agente résume l’objectif immédiat : « Si possible, nous aimerions ouvrir au moins une partie de la bibliothèque ce week-end. »

Le lendemain, fermeture d’urgence. Pas de miracle, seulement des bras. Les équipes remettent d’abord les livres en sécurité, puis rejouent la partie la plus longue : reconstruire l’ordre. Un reportage décrit une remise en rayon « à la main », avec un tri patient, rangée après rangée, pour retrouver les classements d’avant la secousse, rapporte Mainichi.

La municipalité fixe vite un cap. Le 12 décembre au matin, la bibliothèque rouvre, tout en maintenant des services limités pendant la remise en état. Derrière la date, une leçon : dans ces maisons de papier, la résilience ne prend pas la forme d’un grand discours. Elle s’incarne dans des chariots, des gants, des rubans de signalisation et des heures de classement.

L’incident paraît domestique : des livres tombent. Pourtant, il expose une question technique et politique. Les guides de prévention rappellent que des objets non arrimés — meubles, étagères, livres — deviennent des projectiles ou des obstacles lors des secousses.

À Hachinohe, l’alerte vise un autre trésor : les fonds locaux. La bibliothèque de la ville signale des chutes massives, des documents abîmés et un chantier de réparation encore en cours, avec un impact marqué sur les collections régionales. Le livre se relève, mais il garde des cicatrices.

Reste l’image : des bibliothécaires penchés sur le sol, comme des archéologues du quotidien, sauvant l’ordre des étagères avant même de sauver le silence des salles. Quand la terre bouge, la culture tient à pas grand-chose.

Crédits photo : Bibliothèque Hachinohe

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com