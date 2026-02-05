Entre 2023 et 2025, la région PACA a gagné des librairies

L'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur fait le bilan de la période 2023-2025, à travers plusieurs données et secteurs, des auteurices aux libraires, en passant par les maisons d'édition et les manifestations littéraires. Parmi les nouvelles réjouissantes, le département du Var a gagné 9 librairies, alors qu'il était le territoire le moins bien doté de la région.
05/02/2026
05/02/2026 à 12:34
Le rapport de l'ARL PACA fait le bilan de quelques années dans le secteur du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que s'éloignait peu à peu une période exceptionnelle en tous points, marquée par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19.
L'Agence régionale du livre a publié les chiffres-clés du livre entre 2023 et 2025, lesquels balaient les situations des différents acteurs de la filière, des auteurs aux libraires, en passant par les organisateurs de manifestations littéraires ou les bibliothécaires.
Au global, la région jouit d'une certaine stabilité par rapport au dernier bilan effectué, dont la publication remonte au début de l'année 2024. Si l'attractivité du territoire se maintient, les disparités entre les départements également, et les Bouches-du-Rhône restent bien mieux dotées en auteurs, librairies, maisons d'édition et manifestations, grâce au rayonnement de Marseille et d'Arles.
Une des données les plus préoccupantes se trouve du côté de l'activité des maisons d'édition, puisque 118 sont recensées en 2024, contre 144 dans le dernier bilan de l'agence. « [P]our la première fois depuis la publication de nos Chiffres Clés en 2006, le nombre d’éditeurs actifs sur une année chute de 18 % », note d'ailleurs cette dernière.
« De nombreux éditeurs déplorent des mises en place plus délicates, des retours importants et des difficultés croissantes à intégrer les tables des librairies », précise encore l'ARL PACA. Le département des Bouches-du-Rhône connait le plus important ralentissement éditorial, avec une baisse de 30 % de structures actives sur ce département en 2024.
Interrogés par l'agence, les éditeurs de la région se montrent toutefois optimistes : 46 % d'entre eux constatent avoir vu leur activité se développer, quand seulement 18 % ont le sentiment qu’elle a ralenti.
Pour se rassurer, il est possible de se tourner vers les librairies : leur nombre a augmenté depuis le dernier rapport (on dénombrait alors 182 librairies indépendantes), pour atteindre aujourd'hui 201 librairies issues de 194 entités commerciales. À l'exception des Alpes de Haute-Provence, tous les départements ont gagné des points de vente, en particulier le Var, où les 9 commerces inaugurés permettent de porter le total à 38.
Comme au national, l'inquiétude s'installe toutefois concernant la trésorerie des librairies. « [E]n raison de l’inflation, les librairies retrouvent les problématiques de 2019-2020 : consolider le CA et les marges, contenir les charges d’exploitation, négocier des délais de paiement pour assurer les flux d’achats et les flux financiers de leur point de vente », analyse l'ARL.
À LIRE - Les petites librairies françaises fragilisées par l'année 2025
L'agence formule, une recommandation à destination des distributeurs, qui « auraient peut-être à gagner, à terme, à augmenter leurs délais de paiement afin de permettre à leurs premiers partenaires, les librairies et leur personnel, de souffler un peu et de mieux absorber les flux élevés de la production ».
Du côté des bibliothèques, les établissements de lecture publique confirment leur rôle indispensable de maillage des territoires, avec une évolution positive : « [L]a part des points d’accès au livre a baissé entre 2022 et 2023 au profit des équipements majeurs, lesquels, ainsi que les équipements de taille moyenne, dépassent largement le score national », se réjouit l'agence.
Néanmoins, ici aussi, une ombre au tableau : en 2022, la région comptait 7,4 agents par établissement (contre 7,5 en France), mais ce niveau tombe à 6,55 agents l'année suivante, en raison du non-renouvellement des départs en retraite...
En matière de manifestations, la stabilité est de mise (141 événements recensés contre 139 lors dans le dernier rapport), avec de légères augmentations dans les départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Les événements nés récemment (de 1 à 5 ans) représentent désormais 33 % des manifestations (contre 42 % en 2019 et 24 % en 2023), ces créations étant souvent des manifestations de taille modeste.
En matière de finance, les communes restent la première source de financements, tandis que le soutien de la région recule. 10 manifestations, soit le quart des événements interrogés, ont perdu des subventions en 2024, de la Sofia (-27 %), de la région et des mécènes locaux (-20 %), des communes (-13 %) et du Centre national du livre (-7 %).
Le document complet de l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur est accessible ci-dessous.
Photographie : La librairie Les Grandes Largeurs, à Arles, dans les Bouches-du-Rhône (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
