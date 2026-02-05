Prix Alain Spiess du deuxième roman : la jeunesse choisit Asya Djoulaït

Dans le cadre du Prix Alain Spiess du deuxième roman, le Prix des Jeunes ambitionne de créer « un pont entre la littérature et les jeunes lecteur.ice.s ». Dans ce cadre, il met à disposition des ouvrages, fournis par l’Association des Amis d’Alain Spiess, à un jury, qui désigne ensuite son titre favori.

Cette année, Asya Djoulaït est l'heureuse élue, saluée pour son livre Ibn. Née à Paris en 1993, elle enseigne la littérature au lycée et a publié un premier roman, Noire précieuse, chez Gallimard en 2020.

Issa a six ans lorsque son père meurt et est enterré dans son pays d’origine, où on le désigne comme ibn el marhoum, « le fils du mort ». À quinze ans, il découvre sa mère sans vie sur son tapis de prière, dans leur appartement de Montreuil. Lorsqu’il comprend qu’elle ne se réveillera pas, il refuse que le corps de ce parent lui soit retiré à son tour.

Désormais orphelin, Ibn transgresse la loi et les normes morales : il dissimule le décès afin de veiller sa mère et de procéder lui-même à son enterrement. Trois jours s’offrent à lui pour franchir brutalement le seuil de l’âge adulte et incarner le sens de son prénom, Issa, « celui qu’on espère ».

Dans cette réécriture romanesque du mythe d’Antigone, Asya Djoulaït construit un triple affrontement : celui d’un fils face à sa mère, d’un orphelin face à Dieu et d’un jeune homme musulman face au monde qui l’entoure. L’autrice propose un portrait marqué par la tension et la sincérité, en donnant à son personnage une voix et une trajectoire qui éclairent une part de la jeunesse contemporaine.

Notons que l'autrice sera présente lors du festival du deuxième roman, à la Médiathèque de Gentilly, ce samedi 7 février.

À LIRE - Livre en main, cocktail dans l'autre : 10 romans en lice pour le Prix JesusParadis

Le Prix des Jeunes « donne accès [aux jeunes] à la lecture d’œuvres littéraires d’aujourd’hui et à l’écriture à travers des ateliers menés dans les classes par des auteurices, des comédiens et comédiennes, des éditeurices. La rencontre finale avec leur lauréat ou lauréate est l’occasion d’échanges fructueux », précise l'Association des Amis d’Alain Spiess.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Asya Djoulaït (© JF PAGA)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com