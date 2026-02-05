Relationship Goals, comédie romantique tirée du livre d'un pasteur

Paru en 2020 aux États-Unis sous le titre complet Relationship Goals: How to Win at Dating, Marriage, and Sex [Objectifs de relations : Comment être satisfait des rendez-vous, du mariage et de la sexualité], le livre du pasteur Michael Todd reste à ce jour inédit en France.

Il a inspiré les scénaristes Michael Elliot, Cory Tynan et Laura Lekkos pour l'écriture du long-métrage Relationship Goals, lequel réunit au sein de son casting Kelly Rowland et Cliff “Method Man” Smith, donc, mais aussi Robin Thede, Annie Gonzalez, Dennis Haysbert et Matt Walsh.

Le film est réalisé par Linda Mendoza, qui a déjà réalisé de nombreux épisodes de séries télévisées, notamment Scrubs, Gilmore Girls, Crazy Ex-Girlfriend ou encore Brooklyn Nine-Nine.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com