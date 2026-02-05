Quadriennale de Prague : Alice Zeniter parmi les commissaires du Pavillon “Écoles”

La ministre de la Culture, Rachida Dati, annonce dans un communiqué que Marc Lainé, Alice Zeniter et Stéphan Zimmerli seront les prochains commissaires du Pavillon français « Écoles » de la 16e édition de la Quadriennale de design et d’architecture théâtrale de Prague 2027.

Ce trio d’artistes a été choisi à l’issue d’une concertation entre les écoles supérieures formant à la scénographie engagées dans la Neuvième école et les membres du jury, composé d’ARTCENA, du ministère de la Culture, de l’Institut français et de l’Institut français de Prague.

Scénographe et metteur en scène, Marc Lainé développe des formes où l’espace devient moteur de fiction. Artiste visuel, scénographe et musicien, Stéphan Zimmerli crée des univers plastiques où volumes, dessins, lumières et textures dialoguent étroitement.

Autrice et dramaturge, Alice Zeniter interroge la construction des récits, leurs déplacements et les voix qui les traversent. Elle a récemment publié, en août 2024 chez Flammarion, Frapper l'épopée, lauréat du Prix de la Page 111, disponible en poche chez J'ai Lu depuis août 2025.

Ils accompagneront la Neuvième école, composée d’étudiants et de jeunes diplômés issus des écoles partenaires, afin de constituer une équipe menant la réflexion, la conception et la production du pavillon.

Le processus de travail s’appuie sur un réseau inter-écoles et interdisciplinaire pérenne, structurant la collaboration entre les établissements et rassemblant étudiants, jeunes diplômés, enseignants-praticiens et enseignants-chercheurs. Il réunit dix établissements partenaires : l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes, l’École nationale supérieure des arts décoratifs, l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, l’École nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette, l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, la Haute École des arts du Rhin, l’École du Théâtre national de Strasbourg, le Pavillon Bosio — École supérieure d’arts plastiques de Monaco, l’ENSA Paris-Val-de-Seine et l’Université Sorbonne-Nouvelle — Paris 3.

Le thème de cette 16e quadriennale sera « Absences et silences, espaces potentiels pour de nouveaux futurs scénographiques ». Elle interrogera la scénographie contemporaine et la conception de la performance dans toutes leurs dimensions, du 8 au 17 juin 2027.

Photographie : Alice Zeniter en 2024 (Gérald Garitan, CC BY SA 4.0)

