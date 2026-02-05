Émilie Lanez, Jean-Pierre Pécau et Nicolas Otero, Prix du livre du réel 2026

Dans la catégorie « Roman », le Prix du Livre du réel revient à Folcoche, ouvrage d'Émilie Lanez publié en octobre 2025 par les éditions Grasset.

Tout le monde a lu Vipère au Poing, premier roman d'Hervé Bazin. Chacun se souvient du récit poignant de son enfance martyre sous la férule de sa mère, la méchante Folcoche (« folle » et « cochonne »). Depuis 1948, le livre est conseillé par les enseignants, lu par des générations de collégiens : il s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires, a été adapté deux fois au cinéma et vendu dans le monde entier. Roman d'apprentissage, cri de douleur d'un adolescent mal aimé, il a trouvé sa place dans notre patrimoine littéraire et dans notre imaginaire collectif. On lit Vipère au poing pour aller vers l'âge adulte. Et c'est ainsi qu'il a permis à son auteur, Hervé Bazin, de briller sur le monde des lettres jusqu'à devenir le président de l'académie Goncourt. Voici pour la légende. Car tout est faux. Tout. – Le résumé de l'éditeur pour Folcoche

« C’est un récit aussi surprenant que maîtrisé que nous offre la journaliste Émilie Lanez en se lançant dans une contre- enquête sidérante sur la “vraie” Folcoche, la mère d’Hervé Bazin dont l’écrivain s’inspira pour écrire le fameux Vipère au poing qui le rendit célèbre », souligne Éric Fottorino, le président du jury. « En explorant une partie soigneusement occultée de la vie du futur président de l’Académie Goncourt, l’autrice met en lumière un véritable “féminicide littéraire” et, sans porter de jugement, nous livre un portrait bien plus fidèle de cette mère chargée à tort de tous les maux par un fils qui apparaît au fil des révélations bien peu recommandable, mais “blanchi” par la gloire. »

Du côté de la bande dessinée, Drogue, une histoire mondiale, de Jean-Pierre Pécau et Nicolas Otero, album publié par Delcourt en octobre 2025, obtient la récompense.

Le scandale du Fentanyl, drogue miracle, antidouleur, 100 fois plus puissant que la cocaïne, constitue le plus grand scandale sanitaire aux USA. En quelques mois, l'usage du fentanyl devint la première cause de décès des moins de 30 ans. Aussi étrange que cela puisse paraître, cet événement se répète depuis toujours, chaque fois que l'homme découvre une nouvelle drogue. – Le résumé de l'éditeur pour Drogue, une histoire mondiale

« À travers un périple savamment composé de 130 planches dessinées de main de maître par Nicolas Otero, d’un trait suggestif qui rend plus attrayante encore la saga retracée par le scénariste Jean-Pierre Pécau, Drogue : une histoire mondiale est une véritable somme d’informations sur ce fléau des temps modernes qu’est le narcotrafic. De ses origines très anciennes à ses différentes formes, de l’opium au terrible fentanyl, une plongée édifiante, pour ne pas dire hallucinante, dans cet univers », commente cette fois Éric Fottorino.

À LIRE - François-Régis de Guenyveau et Yann Diener lauréats du Prix Ada

Le prix est doté de 6000 €, avec, comme partenaires, le CIC Sud Ouest et Sciences Po Bordeaux.

La remise du prix aura lieu le mercredi 11 mars 2026, lors d’une rencontre animée par le président du jury Éric Fottorino à la station Ausone de la Librairie Mollat à Bordeaux.

L'année dernière, les lauréats de la récompense étaient Justine Augier pour son roman Personne morale (Actes Sud) ainsi qu'Inès Léraud et Pierre Van Hove pour leur BD Champs de bataille : l’histoire enfouie du remembrement (Delcourt).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com