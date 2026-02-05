SoBook sort du redressement : une bonne impression, si l'on demande

Ouverte lorsqu’une société se trouve en cessation des paiements, la procédure de redressement judiciaire encadre la poursuite de l’activité et le traitement du passif, notamment via des délais de paiement et, dans certains cas, des remises lors de l’adoption du plan.

Le Code de commerce rappelle qu’un plan peut organiser la continuation de l’entreprise (ou, selon les situations, une cession) après décision du tribunal. À ce titre, SoBook fut placé « sous la protection du tribunal de commerce » du 30 septembre 2024.

Le communiqué adressé par le dirigeant ce 4 février respire le soulagement : « SoBook a réussi à soigner ses maux, pour pouvoir, durablement continuer à imprimer vos mots. » Dans une filière où les éditeurs recherchent des tirages plus justes et des réassorts rapides, l’impression en court tirage et la logique « à la demande » pèsent.

Dès lors, l’entreprise détaille une stratégie 2026-2028 en quatre axes. D’abord, le cœur de métier : l’impression de livres en court tirage, avec « Maintien du leadership qualitatif en France. » Et une « montée en gamme progressive (ennoblissement de couverture, diversification des papiers intérieurs) ».

Ensuite, SoBook Distribution, autour de l’« impression distribuée », avec la finalisation de l’automatisation des flux et une accélération commerciale tournée vers les éditeurs.

Troisième étape : une diversification, plus près du territoire, via « le lancement d’une offre d’impression de produits de communication en circuit court ». Dernier point, un volet technologique, SoBook IT, HUB Express : « Déploiement d’une plateforme de référencement et de lancement de commandes pour les éditeurs et les Imprimeurs. »

Reste l’essentiel, se replacer dans la durée, avec une exécution solide et une qualité constante. SoBook conclut sur un signal net, destiné à rassurer ses partenaires : « Nous sommes aujourd’hui, à nouveau, pleinement opérationnels pour développer durablement notre très belle entreprise. Longue vie à Sobook, ses partenaires clients fournisseurs et à ses collaborateurs. »

Un message simple, presque tangible : les machines tournent, les commandes circulent, et l’imprimeur remet du souffle dans la chaîne du livre.

