Quand la pauvreté dicte la loi : La fin du voyage, d'Arnaldur Indridason

La logique est implacable : la douleur ouvre des trappes. Allongé, honteux, Jónas laisse affluer les souvenirs, et l’enfance réapparaît avec une brutalité calme : « Sans qu’il puisse s’expliquer pourquoi, il se rappela le soir où des hommes avaient ramené son père du lac qui surplombait la ferme, les vêtements ruisselants ; ils l’avaient déposé dans la pièce commune en disant que le pasteur s’était noyé. » Puis la phrase qui scelle une enfance : « Il n’avait alors que neuf ans et, depuis, la mort l’avait toujours accompagné. »

À Copenhague, un autre passé le travaille : Thóra, l’amour ancien, et surtout le poème prêt à paraître. La littérature n’a rien d’innocent, ici ; elle expose, elle trahit, elle ranime. « Avait-il le droit de publier des poésies qui mettaient en scène le jeune homme qu’il avait été et ses sentiments les plus délicats ? »

Keli, la misère en héritage

Au cœur du livre, une disparition fissure la vallée : celle de Keli. Indridason donne un son à l’angoisse collective, un appel qui roule de colline en colline : « Keeeeliiiii. Keeeeliiiii. » Le garçon n’a rien d’un héros spectaculaire, et c’est précisément ce qui bouleverse. « Le visage franc et dénué de malice, c’était un garçon rêveur, mince, délicat, qui n’avait pas encore commencé sa puberté. »

La fin du voyage, dans ce roman, ressemble souvent à un mur social. La mère de Keli tente de rassurer, mais la phrase tombe comme une terrible menace : « Moi non plus, je n’ai pas envie que tu partes, mais on n’a pas toujours le choix. » Keli répond par une proposition d’enfant qui serre la gorge : « Je veux rester avec vous, je mangerai moins. »



Páll ne porte pas seulement le deuil, il porte la faim, et sa parole laisse entendre l’arithmétique froide de la survie : « C’est comme ça quand on est pauvre. Ça nous faisait une bouche de moins à nourrir. Même s’il ne mangeait pas grand-chose, le pauvre petit, ah, ça non, il ne mangeait pas grand-chose, mais c’était déjà trop. »

Enquête... sans enquêteur

Le roman décrit alors une communauté qui cherche, s’épuise, s’accuse. Le soupçon gonfle, la honte colle à la peau, et l’on entend, au détour d’un dialogue, une dignité obstinée : « On peut être pauvre et digne, leur répétait-elle souvent. »

Indridason ajoute une autre force corrosive : l’alcool, présenté comme remède et poison. Stebbi assène sa recette : « Il faut que tu te soûles, c’est la seule façon d’oublier la misère. » Keli réplique, d'innocent et lucide : « Peut-être qu’elle appelle d’autres misères qui sont encore pires. »

Et l’ouvrier enfonce le clou, plus cruel encore, en prenant Keli à témoin : « Regarde-toi, mon petit Keli, ta famille a été forcée de te placer parce qu’elle est au bord de la famine, parce qu’elle ne peut ni te nourrir ni te vêtir, pourtant Páll est loin d’être un fainéant, c’est un homme très courageux et ta mère l’est tout autant. »

La rivière, juge muet

Tout converge vers une scène d’une puissance brute, où la douleur devient expérience. Páll, le père, désigne une carcasse : « Elle est morte de sa belle mort et elle est inutile. » Puis l’idée, monstrueuse parce qu’elle se veut rationnelle : « Mon petit Keli n’était pas beaucoup plus lourd qu’elle. » On jette, on observe le courant, on court le long des berges, comme si l’eau portait une réponse.

Indridason écrit sans emphase. Les phrases longues déroulent le paysage, puis un dialogue tranche, net. Le lyrisme affleure quand il sert l’intime ; sinon, l’auteur préfère la précision, l’écoute, la pudeur. Le roman avance ainsi, sur deux rails : l’homme blessé qui mesure ce qu’il risque d’exposer en publiant, et la vallée qui se déchire autour d’un absent.

Dans les deux cas, la même question demeure, obstinée : que fait-on d’une histoire quand elle refuse de se clore ?

Par Lucy L.

