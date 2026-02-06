Chroniques d’une période incertaine

Comme je n’avais pas assez de bouteilles pour disperser tout ça dans la mer la plus proche, j’ai eu l’idée d’en faire des newsletters, envoyées en principe chaque mois à la liste de mes amis et connaissances, augmentée des personnes qui s’étaient inscrites.

« Écrire une lettre, c’est écrire », rappelait Marguerite Duras, selon qui « il n’y a pas de lettres privées ».

Je crois bien qu’on ne peut écrire une lettre, comme n’importe quel texte qu’on écrit, si vraiment on l’écrit, qu’en étant sur le qui-vive. Là, ce n’était pas difficile, on était entré dans une époque où tout un chacun existait sous la menace d’un événement qui pouvait troubler du jour au lendemain le cours habituel de sa vie.

Le narrateur est peintre. Il a repris la peinture depuis peu, l’ouvrage contiendra une quarantaine de ses illustrations. Que peut la peinture dans un tel cas ? Permet-elle d’échapper au noir envahissant ?

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Alain Veinstein est l’auteur d’une œuvre poétique considérable, lauréat du prix Mallarmé et du Prix de la langue française. Il a aussi écrit plusieurs romans, et il était producteur à France Culture des émissions Nuits magnétiques, Surpris par la nuit et Du jour au lendemain. Depuis quelques années, il a renoué avec sa passion de jeunesse : la peinture.

Parution le 13 mars 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com