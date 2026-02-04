Fnac–Editis : comment une OPA reconfigure la distribution du livre — et son marché

Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský a braqué les projecteurs sur Fnac Darty — convoité depuis quelque temps déjà. La société EP Group, actionnaire à près de 30 %, transmet au conseil d’administration un projet d’offre publique d’achat à 36 € par action, en numéraire, visant les actions et les OCEANEs en circulation.

Fnac Darty précise deux éléments structurants : l’initiateur n’envisage pas de retrait obligatoire et l’offre devient caduque si elle ne permet pas de franchir « plus de 50 % du capital ou des droits de vote ». Reuters et le Financial Times situent déjà sa position : 28,5 % du capital via Vesa Equity Investment, et une opération qui valorise le groupe autour de 1,1 milliard d’euros.

Une OPA en costume trois-pièces

Sur le papier, l’OPA ressemble à un classique des places boursières. En droit économique, elle ressemble à un changement de régime. Dès que l’on prononce un mot — Editis — l’air se densifie. La chaîne du livre tolère mal les raccourcis : un éditeur majeur et un distributeur central ne forment pas seulement un couple capitalistique, ils dessinent une architecture. Et l’architecture, en concurrence, pèse davantage que la rhétorique.

Premier étage : le droit boursier, qui fixe le décor et les seuils. En France, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers encadre l’obligation de dépôt d’une offre lorsque le seuil de 30 % du capital ou des droits de vote se trouve franchi par une personne seule ou agissant de concert : « Plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d’une société. »

Dans la séquence Editis, ce seuil a servi de boussole politique : en avril 2023, malgré les annonces rassurantes de Křetínský, promettant de rester sous la barre des 30 % de Fnac Darty, le monde du livre était en PLS.

Un dossier antitrust en embuscade

Deuxième étage : le droit des concentrations, là où la barre des 30 % cesse d’être centrale. En droit français, l’article L.430-1 du Code de commerce définit la concentration, notamment, comme l’acquisition du contrôle « directement ou indirectement », par prise de participation, contrat ou tout autre moyen. En droit de l’Union, le règlement (CE) n° 139/2004 raisonne de manière parallèle : l’objet n’est pas le pourcentage, mais le contrôle et l’« influence déterminante ».

Or, ici, le seuil pertinent ne tient même pas de la symbolique : Fnac Darty elle-même inscrit la majorité comme condition de succès, en renvoyant explicitement à une caducité sous 50 %.

Pourquoi cette OPA devient-elle un sujet de concurrence, plutôt qu’un simple feuilleton boursier ? Parce qu’elle transforme une relation verticale potentielle en structure intégrée. La Commission européenne, dans la décision qui autorise l’opération Editis (affaire M.11153), examine déjà si la participation minoritaire de M. Křetínský dans Fnac Darty affecte les incitations d’Editis. Autrement dit : même sans contrôle, Bruxelles scrutait le couplage. Avec une majorité, l’analyse quitte la zone grise.

Le risque concurrentiel porte un nom, et il revient comme un refrain dans les lignes directrices européennes sur les concentrations non horizontales : la fermeture de marché (foreclosure). Le texte décrit l’exclusion par l’amont (input foreclosure) et l’exclusion par l’aval (customer foreclosure), autrement dit la capacité d’un groupe intégré à restreindre l’accès à des intrants essentiels ou à des débouchés.

Traduction, côté Fnac–Editis : un distributeur intégré gagne un levier sur la visibilité, la logistique, la vitesse de diffusion, et — surtout — sur les conditions commerciales des éditeurs qui demeurent, par définition, des concurrents d’Editis. Le risque n’est pas la domination d’un acteur, mais la dépendance structurelle des concurrents à un acteur contrôlé par un rival.

Quand le capital devient pouvoir

Il faut le dire sans grimace morale : l’intégration verticale n’est pas illicite en soi. Le droit vise l’effet. À l’échelle européenne, les articles 101 et 102 du TFUE encadrent les pratiques anticoncurrentielles et l’abus de position dominante ; ils irriguent le raisonnement économique du contrôle des concentrations, même quand la procédure relève du règlement 139/2004. À l’échelle française, le livre IV du Code de commerce organise un contrôle ex ante, avec la possibilité d’engagements destinés à neutraliser des effets anticoncurrentiels.

C’est ici que l’observation formulée dans la discussion — « la Fnac est le premier client des autres groupes d’édition concurrents d’Editis » — trouve sa densité, à condition de la reformuler juridiquement. Le problème ne tient pas à la coexistence d’un éditeur et d’un distributeur : il survient quand le distributeur devient un partenaire commercial incontournable, ou suffisamment puissant pour infléchir l’accès au marché. Les lignes directrices européennes structurent le test en trois questions : pouvoir de marché, incitation à verrouiller, capacité à verrouiller.

Le pouvoir de marché, d’abord. Fnac Darty ne vend pas seulement des exemplaires, elle vend de la visibilité. Elle arbitre les emplacements, les mises en avant, les recommandations, les rythmes de réassort. Dans ce secteur, une discrimination fine suffit. Elle prend la forme d’un délai, d’un stock, d’une sélection « maison », d’une opération thématique plus favorable, d’un moteur de recherche interne qui classe différemment. Rien de spectaculaire. Tout d’efficace.

L’incitation, ensuite. Un groupe qui contrôle à la fois un éditeur et un grand distributeur obtient un intérêt économique direct : sécuriser des volumes, orienter des flux de vente, améliorer des marges consolidées. La décision Editis montre déjà cette grille, appliquée à une participation minoritaire ; l’OPA la rend plus tranchante. L’argument d’intention (« pas de retrait obligatoire », « continuité stratégique ») appartient au registre de communication ; l’antitrust lit des incitations et des effets.

Distribution, données, visibilité : l'invisible champ de bataille

La capacité, enfin. Elle se loge dans les données. Le distributeur connaît les rotations, la sensibilité aux prix, les retours, les campagnes, les performances par point de vente. Ces informations nourrissent des décisions éditoriales, marketing et logistiques. Dans une intégration verticale, cet avantage informationnel suffit à déséquilibrer une négociation : un fournisseur discute, l’autre détient la carte complète. Les lignes directrices européennes intègrent ce paramètre dans l’appréciation des effets non horizontaux.

Reste la question qui obsède les couloirs : Bruxelles intervient-elle ? Tout dépend de la compétence. Si l’opération atteint les seuils de dimension européenne, la Commission instruit au titre du règlement 139/2004. Si l’opération demeure sous les seuils, l’idée d’un renvoi sur le fondement de l’article 22 a longtemps servi de filet.

On ne se demanderait demain plus « qui vend les livres », mais plutôt « qui contrôle l’accès au lecteur » ? Avec une nuance : juridiquement, s’il atteignait 90 %, Daniel Kretinsky pourrait légalement sortir Fnac Darty de la Bourse, même contre l’avis des minoritaires.

Mais le paysage change depuis Illumina/Grail : le 3 septembre 2024, la Cour de justice annule les décisions par lesquelles la Commission avait accepté des demandes de renvoi, et l’Autorité de la concurrence en prend acte publiquement. En clair : l’article 22 ne sert plus de bouton d’urgence universel ; il cesse d’offrir une voie simple quand aucune autorité nationale ne dispose de compétence au titre de ses seuils. Cela n’éteint pas les contrôles possibles : ça resserre un instrument.

Le marché du livre change de gravité

Cette opération ne teste pas seulement la solidité financière d’un groupe. Elle éprouve la capacité du droit de la concurrence européen à encadrer la concentration verticale dans les industries culturelles.

À LIRE - OPA sur Fnac-Darty : Daniel Křetínský étend son empire

Et si l’analyse révèle un risque sérieux ? Les remèdes dominent en deux familles. Les remèdes comportementaux imposent une non-discrimination, des pare-feu organisationnels, des règles d’accès aux données, des audits, parfois un contrôle indépendant. Les remèdes structurels imposent une cession d’actifs ou une séparation plus radicale.

Le droit français prévoit la possibilité d’engagements au cours de l’instruction. Dans la pratique, l’autorité choisit le remède qui colle au risque : un risque de discrimination appelle des obligations vérifiables ; un risque de verrouillage durable appelle des solutions plus radicales.

Dans l’ombre, un autre bruit court : JD.com, via Ceconomy. Cette OPA relèverait de la bataille d’influence contre la présence du groupe chinois, susceptible d’entrer indirectement au capital selon l’issue d’autres opérations. Cette dramaturgie ajoute un parfum géopolitique, mais le droit reste froid. En concurrence, la structure décide ; l’intention suit.

Au fond, l’OPA agit comme un révélateur. Tant que Daniel Křetínský demeurait minoritaire, la discussion restait suspendue à un seuil symbolique et à des prudences procédurales. Avec une ambition de majorité, le dossier bascule : un même centre de décision tient un éditeur majeur et une porte d’accès au marché. Le marché du livre accepte la concentration horizontale depuis trente ans. Avec le cas Fnac-Darty-Editis, l’intégration verticale reste son point de rupture potentiel.

La chaîne du livre se retrouve face à un risque plus précis, plus technique, presque clinique : un acteur intégré dispose d’un double levier, celui du catalogue et celui du canal. C’est là que l’enquête commence — et c’est là que le droit de la concurrence devient, soudain, très concret.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com