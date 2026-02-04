Au bonheur des livres : Claire Chazal reçoit Marie-Hélène Lafon et Philippe Manevy

Ces deux écrivains invités de Claire Chazal ont en commun avec elle des origines auvergnates, qui les ramènent ainsi au souvenir des terres parfois austères du Cantal...

Marie-Hélène Lafon en a fait le territoire privilégié de tous ses romans : c'est encore le cas pour son nouveau livre, qui partage avec celui de Philippe Manevy, second volet d'une fiction familiale fortement autobiographique, un souci sensible du monde rural et de ses singularités.

Ce monde désormais menacé, qui s'est profondément transformé au fil des dernières décennies, sera au centre d'une conversation littéraire à la fois complice et particulièrement émouvante… ou comment le bonheur des livres peut consoler de la tristesse de la terre.

Rendez-vous sur Public Sénat, ce vendredi 7 février à 23h.

