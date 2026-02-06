Notes, compétition, échec : repenser la réussite scolaire

Ce guide s’adresse à celles et ceux qui refusent de penser qu’un enfant qui ne correspond pas aux normes scolaires est condamné à l’échec. Il propose une analyse des besoins réels des élèves, tels que l’estime de soi, le droit à l’erreur et la reconnaissance de la singularité. L’auteur y partage également des conseils et des pistes concrètes pour améliorer le bien-être des élèves, tout en apportant un éclairage sur la blessure souvent invisible des « bons élèves ».

La conclusion est claire : la réussite scolaire dépend avant tout du fait de se sentir bien pour pouvoir apprendre efficacement. Le livre interroge aussi l’impact de la recherche permanente de performance, qui peut davantage épuiser que stimuler, le rôle de l’ennui dans les apprentissages et la nécessité de repenser l’intelligence comme une réalité plurielle.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Naïm Bououchma est enseignant agrégé. Ancien lycéen en grande difficulté, il devient danseur, puis décide de se reconvertir dans l’enseignement et passe le CAPLP, ce qui se solde par un échec cuisant. Un an plus tard, sa revanche est spectaculaire : lauréat du CAPET, il sort major de promotion en Master MEEF et réussit au concours de l’agrégation dès la première tentative. Fort de cette expérience, Naïm partage aujourd’hui ses méthodes et son énergie à travers la plateforme Ma-Methodo.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, où il touche un large public. Naïm Bououchma habite à Leers (59) et exerce à Lille.

Parution le 18 mars 2026.

