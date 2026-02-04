Steinkis confie sa direction éditoriale à Anne-Charlotte Velge

Les éditions Steinkis indiquent avoir réalisé en 2025 leur meilleure année depuis leur création. Cette performance s’inscrit dans la continuité d’un positionnement éditorial consacré depuis dix ans au roman graphique de non-fiction, avec un catalogue centré sur des enjeux contemporains et sociétaux.

Dans ce contexte, Anne-Charlotte Velge est promue Directrice éditoriale. Après quatre années comme éditrice aux éditions Jungle, au sein du Groupe Steinkis, elle rejoint Steinkis en août 2023. Sa mission portait sur l’accompagnement des auteurs et l’ouverture du catalogue à de nouvelles thématiques et écritures.

Parutions et coéditions au cœur du programme 2026

L’année 2026 doit être marquée par plusieurs parutions d’auteurs identifiés du catalogue. Moïse Kissous, fondateur de Steinkis, annonce notamment L’Oiseau Chanteur de Désirée et Alain Frappier, ainsi que de nouveaux titres de Téhem et de Feurat Alani.

Steinkis prévoit également de renforcer ses coéditions. La collaboration avec la collection Zones de La Découverte se poursuivra après le succès de On ne nait pas mec. Une nouvelle coédition avec Mediapart est annoncée pour la fin de l’année.

Une collection associant auteurs et penseurs sera lancée à l’automne afin d’aborder les enjeux de l’élection présidentielle de 2027.

Organisation et orientations éditoriales

Moïse Kissous déclare : « L’année 2026 sera à nouveau une année charnière pour Steinkis (…) J’ai toute confiance en ses capacités à faire rayonner nos publications, nos auteurs et participer à faire de Steinkis une référence dans l’univers du roman graphique de non-fiction. »

Anne-Charlotte Velge souligne pour sa part son attachement à la bande dessinée de non-fiction comme outil de lecture du monde, rappelant l’importance du travail collectif et de la place centrale des auteurs et autrices dans la démarche éditoriale.

