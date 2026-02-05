L’amour, version séquestration

Dans un manoir isolé, minées par la paranoïa et une réalité qui se fissure, ces femmes doivent bientôt recourir à des stratagèmes de plus en plus inquiétants pour conserver Yosep sous leur emprise. À mesure que l’auréole de leur « ange » se ternit, leur plan se délite. Elles devront se battre non seulement pour le garder… mais aussi pour préserver leur secret. Quoi qu’il en coûte.

Les éditions Verso vous proposent les premières pages en avant-première :

Née à Séoul en 1992, Lee Heejoo est diplômée du département de littérature coréenne de l’université Chung-Ang. Elle a débuté sa carrière d’autrice en remportant en 2016 le prestigieux Munhakdongne University Novel Award avec son premier roman, Phantom Limb Pain. Elle est également l’autrice de la série Love World, de la nouvelle Mayumi et du thriller best-seller Holy Boy.

Traduit du coréen par Cécilia Castelli et Bee-ah Lee

Parution le 13 mars 2026.

