En Pays de la Loire, face à l'austérité : “Le Mobilis d’avant n’est plus là

L'année 2025, pour l'association Mobilis, a été marquée par le licenciement de toute son équipe salariée, soit 5 personnes. Un événement dramatique, conséquence malheureusement prévisible après l'abandon de la structure de l'interprofession par la région Pays de la Loire.

Cette dernière avait annoncé, quelques mois auparavant, la baisse de 50 % de sa participation au financement de Mobilis, soit 101.250 € manquants dans le budget 2025, puis 142.500 € l'année suivante — l'intégralité de la subvention versée en 2024.

Un choix politique, ni plus ni moins, pris par la présidente de la région, Christelle Morançais (membre du parti Horizons d'Édouard Philippe), qui maniait ainsi la tronçonneuse chère à Javier Millei... Dans les mois qui ont suivi, les acteurs du livre redoutaient que cette posture ne fasse tache d'huile chez les élus : cette crainte s'est en partie vérifiée, même si les communes, d'une manière générale, sont restées aux côtés des acteurs culturels.

Dans ce contexte houleux, Lise Martin a été désignée coordinatrice, missionnée pour réaliser un diagnostic de la structure, « comprendre sa situation, ses missions, ses forces, ses faiblesses ou encore ses partenaires », nous explique-t-elle. Avec le bureau de l'association, elle s'efforce d'écrire l'avenir de Mobilis, tout en gérant les affaires courantes, l’administration et la gestion financière, ainsi que la communication et l'entretien du site web du pôle régional.

Habituée de la coordination — elle assume ce rôle pour le dispositif Jeunes en librairie et pour la programmation du festival Atlantide —, Lise Martin fait ici face à un défi de taille : maintenir les activités de l'association Mobilis, sans ressources humaines et alors que le propre bureau de l'organisation n'échappe pas à une forme d'épuisement.

Peau de chagrin

En 2026, que reste-t-il à Mobilis ? Le deuxième principal financeur de la structure, la Direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du ministère de la Culture, a maintenu pour l'instant sa subvention, à hauteur de 50.000 € en 2025. Mais la loi de finances récemment passée en force par le gouvernement Lecornu II menace de rebattre les cartes, en privilégiant une nouvelle fois l'austérité.

« Nous n'avons pas encore le niveau de l'engagement de la Drac, mais nous nous attendons à des baisses », reconnait Lise Martin. « L'observation de la filière du livre reste une de ses priorités, et cela pourrait être des missions portées par Mobilis à l'avenir », ajoute-t-elle. La subvention de la Drac sera connue en avril prochain.

Pour l’instant, Mobilis poursuit des actions imaginées en 2025, sur un budget prévisionnel. L'association a augmenté les montants de ses cotisations pour l'année 2026, principalement pour les collectivités, « dont les bibliothèques participent beaucoup aux journées professionnelles que nous pouvons organiser ».

Attentistes, les collectivités, au-delà de la simple adhésion, ne souhaitent pas s'engager plus avant sur d'autres actions aux côtés de Mobilis. « Par le passé, certaines d'entre elles avaient des liens avec Mobilis, en accueillant des journées professionnelles ou même des déploiements de l'équipe salariée, qui rencontrait alors les acteurs du livre sur le territoire », rappelle Lise Martin. « Mais ces collectivités ne veulent pas pour autant se substituer à la compétence régionale et ont tendance à donner la priorité aux associations de leur territoire. »

À ce titre, Mobilis regrette plus particulièrement l'absence d'un soutien plus important de la part de la métropole de Nantes, considérant que 64 % de ses adhérents sont à Nantes Métropole ou en Loire-Atlantique.

Si le dispositif d’accompagnement de porteurs et porteuses de projets culturels en Pays de la Loire, Trajet, cofinancé par Nantes Métropole et l'État, est maintenu, avec deux projets Livre et Lecture confiés à Mobilis, le Rdv des auteurices, qui apportait des formations aux artistes-auteurs, a vu sa voilure réduite, passant de 5 à 2 événements seulement. Ceux-ci se dérouleront en mars, pendant le festival Atlantide, et en avril prochain.

Et après ?

La phase de diagnostic a confirmé, sur la base des réponses fournies par des adhérents ou non de l'association, l'attachement des professions du livre à Mobilis. « Les résultats étaient unanimes sur la notion d'interprofession et le fait que la structure devait rester une forme d'accompagnement collectif et individuel à la fois, un guichet à l'écoute de la filière, en lien avec l'Association des librairies Indépendantes en Pays de la Loire (ALIP) et le Collectif d'éditeurs des Pays de la Loire (Coll.LIBRIS) », constate Lise Martin.

Preuve de cette soif d'interprofession et d'échanges, la dernière journée professionnelle en date, Roulez jeunesse !, organisée à Angers le 2 février 2026, a rapidement affiché complet.

Or, impossible de le nier : depuis le départ des salariés, « l'accompagnement s'est amoindri », reconnait la coordinatrice : « Le Mobilis d'avant n'est plus là. » Aucun nouveau projet de salariat n'est envisageable dans les conditions actuelles, et l'assemblée générale du mois d'avril prochain sera une « date charnière pour constater si la campagne d'adhésion a pris ou non ».

Une des pistes d'avenir, pour Mobilis, serait la mutualisation des moyens avec l'ALIP et Coll.LIBRIS, justement, autres associations professionnelles du livre du territoire confrontées aux conséquences du désengagement budgétaire de certaines collectivités. « Il peut en effet y avoir des liens sur ces questions de professionnalisation du secteur, mais les associations restent souveraines », rappelle Lise Martin. « La mutualisation pourrait être une solution, mais ses conditions seraient à préciser. »

Photographie : Manifestation devant l'Hôtel de région des Pays de la Loire contre les coupes budgétaires dans le secteur de la culture, le 19 décembre 2024 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com