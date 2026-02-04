Gisèle Pelicot invitée exclusive de La Grande Librairie pour son livre

Gisèle Pelicot ne s’est jamais exprimée publiquement sur son histoire. Sa participation à La Grande Librairie constitue donc sa première prise de parole à la télévision. Elle a choisi cette émission pour présenter son livre et évoquer ce travail d’écriture.

L’ouvrage Et la joie de vivre est publié aux éditions Flammarion. Il a été coécrit avec la journaliste Judith Perrignon, qui sera également présente sur le plateau. Le livre marque la première publication de Gisèle Pelicot.

Cette émission « évènement » réunira plusieurs autrices et chercheuses, autour de questions liées au féminisme, aux violences sexuelles et à leur analyse dans les sciences humaines et sociales.

Autour du livre, des voix issues de l’histoire et de la philosophie

Parmi les invitées figure l’historienne Michelle Perrot. Spécialiste de l’histoire des femmes et du féminisme, elle est présentée comme une pionnière dans ce champ de recherche. La philosophe Camille Froidevaux-Metterie sera également sur le plateau. Elle dirige l’ouvrage Théories féministes, publié aux éditions du Seuil.

La philosophe Manon Garcia participera elle aussi à l’émission. Elle a suivi le procès de Mazan et est l’autrice de Vivre avec les hommes, paru chez Flammarion. Son travail porte notamment sur les questions de domination et de rapports entre les sexes.

Enfin, l’anthropologue Dorothée Dussy complétera le plateau. Directrice de recherche au CNRS, elle a participé à l’ouvrage collectif Mazan : Anthropologie d’un procès pour viols, publié aux éditions Le bruit du monde. Son travail s’inscrit dans une analyse anthropologique de ce procès.

