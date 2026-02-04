À Fontevraud, le musée d’Art moderne fait son carnaval “au temps de Balzac

Le carnaval est l’occasion d’offrir au peuple, avant les quarante jours de jeûne du Carême, un moment

joyeux et libérateur où se croisent toutes les couches de la population. Les fêtes se multiplient, les

masques défilent, avec des événements forts très codifiés : la promenade du Bœuf gras, la descente de

la Courtille, le cortège des blanchisseuses ou encore les bals masqués.

Exutoire politique autant que social, le carnaval autorise bien des débordements et permet à la satire

de se déchaîner contre le pouvoir en place, particulièrement au moment de la monarchie de Juillet.

À découvrir dans cette exposition : 90 gravures prêtées par la maison de Balzac à Paris

qui montrent à quel point le carnaval est, à cette époque, un événement d’importance. Illustré par les

plus grands caricaturistes (Daumier, Gavarni), commenté avec humour par les journalistes et analysé

par les écrivains (Balzac, Théophile Gautier), le carnaval fascine, car il est le lieu de toutes les libertés et

de toutes les transgressions.

Au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, au sein d’un parc de 13 Ha, l’Abbaye royale de Fontevraud constitue le plus vaste ensemble monastique d’Europe. Dernière demeure d’Aliénor d’Aquitaine et de son fils Richard Coeur de Lion, l’Abbaye royale de Fontevraud est associée à jamais à l’incroyable histoire des Plantagenêts.

Labellisée Centre Culturel de Rencontre depuis 1975, elle propose tout au long de l’année une programmation culturelle dense associant la voix, les expositions historiques et la création contemporaine.

Depuis mai 2021, l’Abbaye royale de Fontevraud aborde une nouvelle page de son histoire avec l’ouverture en son sein d’un nouveau musée de France : Fontevraud le musée d’Art moderne — collections nationales Martine et Léon Cligman.

Pour la première fois, en 2026, le musée d’Art moderne de Fontevraud organise un grand événement, tout public et gratuit l’après-midi, à l’occasion de Carnaval le samedi 14 février. Déguisement de rigueur ! Entre mascarade et bal masqué, un vent de folie promet de souffler sur Fontevraud !

Photographie : La Caricature provisoire, Anonyme, XIXe siècle (© CC0 Paris Musées / Maison de Balzac)

