François-Régis de Guenyveau et Yann Diener lauréats du Prix Ada

Publié en 2024, Simulacre se situe dans un contexte marqué par le développement du numérique. Le roman met en scène la confrontation entre création artistique et intelligence artificielle. Il aborde également les thèmes du capitalisme technologique, de la surveillance et de la société des données.

Le récit s’inscrit dans une forme romanesque incarnée et accessible. Les thématiques technologiques sont intégrées à une narration centrée sur des personnages, sans adopter une approche théorique. L’ouvrage traite ainsi de questions contemporaines à travers la fiction.

Simulacre explore les relations entre technologie, art et identité à l’ère numérique. Le roman s’intéresse à la place de l’humain dans un environnement où les frontières entre réel et virtuel sont présentées comme de plus en plus floues. Ces éléments structurent l’ensemble du récit.

L’auteur aborde les dérives du capitalisme et de la surveillance en lien avec le développement des technologies numériques. Ces thèmes s’inscrivent dans une critique sociale telle qu’elle est formulée dans le roman. Le personnage de Maxence incarne ces questionnements. À travers lui, le roman interroge les notions d’authenticité, de responsabilité et de liberté.

Dans la catégorie « Essai », le Prix Ada a été attribué à Yann Diener pour La mâchoire de Freud. Paru le 10 octobre 2024 chez Gallimard (collection « L’Arpenteur »), l’ouvrage s’appuie notamment sur le fait que Freud a vécu ses dernières années avec une prothèse qui entravait sa parole. Dans cette perspective, l’auteur dit y interroger la place prise par les intelligences artificielles « sur les territoires de la parole ».

Pour cette seconde édition du prix, le jury était composé de Giuliano da Empoli, Laurence Bertrand Dorléac, Bruno Patino, Julie Girard, Anne Rosencher, Delphine Grouès et Chine Labbé.

L'année dernière, le Prix Ada avait salué Noham Selcer dans la catégorie « Roman » pour Les Chaînes de Markov (Gallimard) et Raphaël Gaillard dans la catégorie « Essai » pour L’Homme augmenté (Grasset).

