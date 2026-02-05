Une vie structurée par la course à pied

Courir semble avoir été inventé pour lui. Courir représente son carburant, incarne sa soif de liberté et d’individualité, lui confère un semblant de pouvoir. Il n’est pas seulement question de loisir ou d’entretien corporel, mais bien de nécessité. Ce besoin viscéral relève autant de la consolation que du refuge. Être quelqu’un de bien, pour lui, c’est être quelqu’un d’autre. Quand il court, Shizō est cet autre. Non pas qu’il ne s’aime pas. En réalité, il ne s’intéresse pas. Son reflet l’indiffère. (…)

Courir le constitue, agit comme un baume, s’accorde à ses désirs. L’activité l’autorise à s’échapper de soi, à prendre congé, à quitter son enveloppe. Se détacher pour devenir lui-même : une bénédiction. Shizō dort mal. Mais jamais après avoir couru. Quand ses jambes enchaînent les mouvements, il se détend. La fatigue se gomme, il est réparé. C’est ça : courir le répare. Il ne recherche pas les sentiments, tant ils l’embarrassent, mais les sensations, les émotions.

Grâce à la course, il est servi au-delà de ses espérances. L’exutoire adéquat. Sa rigueur janséniste s’y épanouit, le cadre l’oblige. Il court avec ordre et discipline. S’astreindre à une forme d’ascèse le rengorge, lui procure l’illusion de se débarrasser des oripeaux de son quotidien routinier. En courant, il fait abstraction de toute pesanteur.

Le sprint, par sa brièveté et son intensité, brosse un condensé de la vie. Shizō préfère un autre tempo. Courir en longueur et en langueur, étirer les kilomètres. Il tient la distance, toutes les distances. Il ne se fixe pas de limites, s’amuse à les repousser.

Et pas besoin de fouiller dans ses réserves lorsqu’il cingle à fond de train. Quelle que soit la durée de la chevauchée, Shizō allonge ses foulées à une allure similaire. C’est un réflexe conditionné. Il est paramétré. Son horloge intérieure se révèle d’une précision redoutable. Lorsqu’il court, il s’empare du temps.

Les éditions des Livres de la Promenade vous proposent les premières pages en avant-première :

Né à Paris en 1972, Arnaud Ramsay est fasciné par le Japon. Journaliste indépendant, il a accompagné de nombreux sportifs dans l’écriture de leur autobiographie (Antoine Griezmann, Bixente Lizarazu, Youri Djorkaeff, Mathieu Bastareaud) et signé des livres d’enquête (Michel Platini, Jean d’Ormesson, David Douillet). Il est également scénariste de bande dessinée. Le Fantôme de Stockholm est son premier roman.

Par Clément Solym

