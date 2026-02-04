Horreur absolue : Maison Pop et la plateforme Shadowz inaugurent Obscur

La maison d'édition Maison Pop (groupe Les Nouveaux Éditeurs) s'associe avec la plateforme de streaming spécialisée dans l'horreur, le thriller et le fantastique Shadowz autour d'une nouvelle collection, Obscur. Évidemment centrée sur les récits horrifiques, cette proposition s'ouvre sur Strandling de James Brogden, traduit par Cécile Chartres, en librairie le 25 février prochain. Derrière ce partenariat, un échange d'expertises et de visibilité, au service d'un genre qui sort peu à peu de l'ombre.
Le 04/02/2026 à 13:10 par Antoine Oury
04/02/2026 à 13:10
Au sein de l'offre pléthorique de plateformes de streaming, Shadowz se démarque par son amour d'un genre en particulier. Ouverte en 2020 par Christophe Minelle, elle revendique une expertise en matière d'horreur cinématographique, se présentant même comme un service de « screaming » [hurler, en anglais] : son catalogue décline la terreur à travers différentes catégories, du folk horror à la comédie horrifique, en passant par la J-horror ou les films de monstres.
La maison d'édition Maison Pop, qui œuvre pour le « rayonnement de la littérature populaire » au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs depuis sa création en février 2025, s'est rapproché de Shadowz pour cocréer une collection dédiée à l'horreur, nommée Obscur.
« La collaboration s'est nouée peu après la naissance de Maison Pop, en avril dernier. Sullivan Rouaud, à l'origine de la maison de BD Morgen, connaissait Laurent Duroche, chargé des partenariats et des projets éditoriaux chez Shadowz, et nous a mis en contact », nous explique Virginie Fuertes, cocréatrice et codirigeante de Maison Pop aux côtés de Damien Naddeo.
Aux côtés de Laurent Duroche, Virginie Fuertes mène ainsi le travail de recherche de textes : « Nous suivons chacun de notre côté l'actualité de la production, puis nous nous retrouvons pour échanger sur nos découvertes et sélectionner les titres qui nous semblent les plus prometteurs », détaille-t-elle.
« Il me paraissait intéressant de profiter de l'expertise de Shadowz en matière d'horreur, tandis que nous apportons notre expérience de l'édition et de la fabrication de livres », complète-t-elle.
Dans le cadre de cette collaboration éditoriale, chaque partenaire bénéficie d'un intéressement sur les ventes des titres, « et l'intérêt est aussi qu'une partie de la communication et du marketing se passe sur Shadowz, qui est un bon média pour toucher les passionnés du genre ». En tant que plateforme spécialisée, Shadowz dispose en effet d'une audience qui aime particulièrement se faire peur...
Le programme éditorial de la collection Obscur s'ouvre le 25 février prochain avec Strandling de James Brogden, traduit par Cécile Chartres, qui a bénéficié d'un premier tirage de 5000 exemplaires, pour environ 4000 mises en place. « Nous avons voulu explorer les différents spectres de l'horreur », annonce Virginie Fuertes, « en commençant par le folk horror, qui se déroule dans des lieux reculés, à l'ambiance très forte, paranormale et mystique ».
Deux autres parutions suivront dans l'année, dont Victorian Psycho de Virginia Feito, en juin, lequel « nous place dans la tête d’une psychopathe qui va semer terreur dans une famille où elle a été embauchée en tant que gouvernante », esquisse Virginie Fuertes. L'ouvrage doit d'ailleurs être adapté au cinéma par Zachary Wigon (Sancturary, 2022), avec Maika Monroe, Thomasin McKenzie et Jason Isaacs.
L'ouvrage suivant, en fin d'année, s'inscrira dans le body horror, qui s'appuie sur des expériences sensorielles et différents sévices infligés au corps humain, comme son nom l'indique. Notamment porté au cinéma par David Cronenberg, le body horror connait depuis quelques années une nouvelle vie, à travers les films de Julia Ducournau (Grave, Titane) ou The Substance (2024), de Coralie Fargeat.
À LIRE - Avec The Beauty, Disney+ se pique de body horror
La collection pourrait ensuite étoffer son calendrier en 2027, en restant toutefois autour d'une production modeste : « L'idée est de ne pas surpublier, nous souhaitons accompagner chaque titre. Les ouvrages de la collection peuvent devenir des références, des titres du fonds, parce qu'ils ont ouvert de nouvelles voies sur ces genres », assure la cocréatrice de Maison Pop.
La veine horrifique s'est rouverte en librairie, ces dernières années, par le biais des mangas, et en particulier ceux de Junji Itō, qui ont suscité un véritable engouement, à l'origine de nombreuses republications des œuvres de ce maitre de l'horreur japonaise.
CHRONIQUE - Vers ma fin : un huis clos sur l'horreur corporelle
Cet intérêt pourrait aussi profiter aux romans d'horreur, « qui n'ont jamais vraiment disposé, en France, d'une étagère dédiée dans les librairies », remarque Virginie Fuertes. « On les classe souvent avec le thriller ou la SF/fantasy, et seul Stephen King est véritablement référencé, grâce à son aura. » Le lancement d'Obscur pourrait participer, souhaite-t-elle, au retour d'un rayon dédié dans les librairies, « et il est d'ailleurs plutôt réjouissant de constater que de nombreuses maisons se lancent dans l'aventure », constate-t-elle.
Si les premiers titres de la collection Obscur sont anglo-saxons, l'éditrice et Laurent Duroche explorent bien sûr d'autres territoires, notamment asiatiques, « qui sont référentiels pour le genre, notamment au cinéma ». D'ici 2027-2028, la structure espère également pouvoir « porter un talent français » du genre...
Par Antoine Oury
Paru le 25/02/2026
304 pages
Maison Pop
19,95 €
