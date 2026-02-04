Livre en main, cocktail dans l'autre : 10 romans en lice pour le Prix JesusParadis

La sélection du Prix JesusParadis 2026

La tentation artificielle, de Clément Camar-Mercier (Actes Sud)

Fossiles, de Laurence Potte-Bonneville (Verdier)

Les Habitantes, de Pauline Peyrade (Minuit)

Berceuse pour Octave et Paul, d’Arthur Cahn (Christian Bourgois)

Princesse, de Kinga Wyrzykowska (Seuil)

Le Lotissement, de Claire Vesin (La Manufacture de livres)

Quitter la vallée, de Renaud de Chaumaray (Gallimard)

Jacky, d’Anthony Passeron (Grasset)

Machine de Guerre, de Stéphane Labarrière (Rue Fromentin)

Tambora, d’Hélène Laurain (Verdier)

Cette première liste constitue une étape intermédiaire. Une seconde sélection, réduite à cinq romans, sera annoncée à la mi-mars. Elle déterminera les finalistes en vue de l’attribution du prix.

Un jury pluridisciplinaire et un calendrier resserré

Le prix JesusParadis a été fondé par Jesus Borges et repose sur un jury de neuf membres. Il réunit des journalistes, des auteurs et une architecte : Anne Diatkine, Jacques Braunstein, Christine Plantec, Arnaud Viviant, Soline Nivet, Julien Thèves, Gaël Octavia, Karim Kattan (lauréat 2025), et Jesus Borges. Les choix sont arrêtés à l’issue de délibérations collectives.

La remise du prix aura lieu le lundi 30 mars 2026, lors d’une soirée organisée au JesusParadis. L’événement marquera la clôture de l’édition 2026 et l’annonce du lauréat ou de la lauréate.

Le prix est doté de 700 €. Il s’accompagne d’une récompense symbolique et surprenante, liée au lieu qui l’accueille : le ou la lauréat·e pourra consommer chaque soir, pendant un an, un cocktail maison au bar du JesusParadis.

L'année dernière le lauréat était Karim Kattan pour L'Eden à l'aube (Elyzad).

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com