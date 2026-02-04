200 % Loup, nouvelle adaptation animée des livres jeunesse de Jayne Lyons

Alexs Stadermann réalise lui-même la suite de son précédent film, 100 % Loup, sorti en octobre 2020. 200 % Loup s'inspire toujours de l'univers créé par l'Australienne Jayne Lyons, sur un scénario à nouveau signé par Fin Edquist.

Au casting de ce film d'animation en 3D, Ilai Swindells, Sarah Georgina, ou encore Elizabeth Nabben.

Le réalisateur Alexs Stadermann est aussi à l'origine d'autres adaptations d'un célèbre personnage de la littérature jeunesse, Maya l'abeille, création apparue pour la première fois sous la plume de l'Allemand Waldemar Bonsels. Il a en effet coréalisé La Grande aventure de Maya l'abeille (2015) et Maya l'abeille 2 — Les jeux du miel (2018).

Par Antoine Oury

