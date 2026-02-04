Les Disparus des Argonnes, de Julie Peyr, adapté en mini-série

Paru en janvier 2022 aux Éditions des Équateurs, le roman Les Disparus des Argonnes, de Julie Peyr, devient une mini-série de 4 épisodes de 52 minutes, réalisée par Safy Nebbou. Le tournage a commencé ce 2 février, et se déroule jusqu'au 27 mars prochain, à Paris et à Lyon.
Le 04/02/2026 à 09:21 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
04/02/2026 à 09:21
0
Commentaires
0
Partages
France Télévisions annonce le tournage d'une nouvelle mini-série, inspirée du roman Les Disparus des Argonnes, dont elle reprend par ailleurs le titre. Le scénario de cette mini-série a été cosigné par Mary Arnaud (Balle neuve, Heroes), avec l'autrice Julie Peyr elle-même, ainsi que le réalisateur Safy Nebbou.
13 février 1981. Un soir de permission, Gilles, un jeune appelé, disparaît mystérieusement au bord d'une nationale morne et glacée des Argonnes. Du côté des autorités, personne ne prend cette disparition au sérieux. Ni la police qui refuse de lancer une enquête. Ni l'armée qui le déclare déserteur, un de plus. parmi les six mille qu'on dénombre chaque année. Jocelyne refuse d'y croire. Elle connaît son fils. Jamais il ne fuguerait à trois mois de la quille, alors que sa fiancée adorée attend un enfant de lui. A mesure que les jours défilent et qu'on commence à craindre le pire, vient s'ajouter à la détresse de cette famille l'humiliation de se sentir inaudible et désavouée par les institutions. Les laisserait-on tomber si c'était le fils d'un ministre et non d'un ouvrier ? Quelques mois plus tard, un autre jeune homme manque à l'appel...
- Le résumé de l'éditeur pour Les Disparus des Argonnes
À LIRE - Jennifer Devoldère adapte Annie au milieu d’Émilie Chazerand
La production de la série est assurée par François Lardenois, Nathan Franck et Studio 14 Films. Le casting réunit Alix Poisson (Jocelyne), Vincent Deniard (Fernand), Anne Charrier (Dominique), Félix Moati (Janson), Camille Claris (Viviane), Xaverine Lefevre (Marie-Pierre), Isabelle Côte-Willem (Suzanne Letilleul) et Mehdi Nebbou (Jean Casanova).
Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est annoncée pour cette mini-série.
Photographie : France TV
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 12/01/2022
347 pages
Editions des Equateurs
20,00 €
Plus d'articles sur le même thème
La réalisatrice Emmanuelle Bercot a lancé le tournage de L’Enragé, un long métrage adapté du roman éponyme de Sorj Chalandon, publié chez Grasset. Le film, produit par Sylvie Pialat et Jérôme Seydoux, revient sur la révolte d’enfants détenus au bagne de Belle-Île-en-Mer en 1934 et sur le destin d’un adolescent en fuite.
02/02/2026, 16:49
La réalisatrice Jennifer Devoldère, qui a récemment signé Sage-homme (2023) et Le Panache (2024) est derrière la caméra pour une adaptation du roman Annie au milieu d’Émilie Chazerand, paru en août 2021 chez Sarbacane.
30/01/2026, 09:50
Gabriel Aghion présente La Maman du bourreau, une fiction librement adaptée du livre Je suis la maman du bourreau de David Lelait-Helo (éditions Héloïse d’Ormesson, 2022). Le film suit le parcours intérieur d’une mère, Gabrielle de Miremont, confrontée à une vérité qui bouleverse son identité maternelle après la mort de son fils, sur fond d’« affaire de pédophile dans la région » révélée par la presse. Le film sera disponible le jeudi 12 février sur france.tv et le mercredi 18 février à 21h10, sur France 2.
28/01/2026, 12:26
Le très productif réalisateur Guillaume Nicloux, par ailleurs familier des adaptations d'ouvrages, tournera au mois de mars prochain Article 353, d'après le livre de Tanguy Viel. Celui-ci, paru en janvier 2017 aux Éditions de Minuit, avait remporté, la même année, le Grand Prix RTL-Lire.
22/01/2026, 09:24
La cérémonie des Golden Globes 2026 a mis en avant des œuvres politiques, intimes et spectaculaires. Parmi elles, plusieurs films puisent directement ou indirectement dans la littérature, à l'instar des BAFTA 2026 : le cinéma continue de se nourrir des textes pour interroger le présent.
12/01/2026, 12:39
Annoncée le 1er janvier 2026, l’adaptation animée de Historie remet en lumière le manga historique de Hitoshi Iwaaki, souvent rapproché de Vinland Saga. Publiée depuis plus de vingt ans, la série explore l’esclavage, la liberté et la construction d’un destin à travers la figure d’Eumène, dans la Grèce antique.
06/01/2026, 14:24
En l’espace de quelques jours, deux projets inspirés de Stephen King ont été mis de côté. D’abord, l’adaptation du Talisman, portée côté développement par les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, ne se fera finalement pas sur Netflix. Une autre adaptation annoncée de longue date, tirée de la nouvelle Les révélations de Becka Paulson, a également été abandonnée par la CW, dans un contexte de recentrage stratégique de la chaîne depuis son rachat par Nexstar.
05/01/2026, 17:58
Netflix mise sur Love Through a Prism, une série animée originale développée par WIT Studio (L’Attaque des Titans), accompagnée d’une adaptation manga officielle annoncée en amont de la diffusion de l’anime. Le projet associe Yoko Kamio, autrice du scénario conçu directement pour l’animation, et une déclinaison manga réalisée en collaboration avec Maki Minami, publiée sur les applications Shonen Jump+ et Manga Mee. Le premier épisode sort le 15 janvier 2026.
31/12/2025, 13:14
À l'heure des fins d'années, le binge-watching équivaut à une séance de yoga : détente et calme, au milieu des festivités. Et, « qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de nous », pour reprendre le mot de Jules Barbier et Michel Carré, dans Galatée. Cette fois, rendez-vous à Barcelone, une nuit d'été : sur la façade ondoyante de la Pedrera, un corps est suspendu, enveloppé de flammes...
31/12/2025, 09:44
Chaque année, le cinéma et les plateformes de streaming retournent aux livres comme à une réserve inépuisable de récits. Mais en 2025, le phénomène a pris une ampleur singulière. Romans cultes, succès contemporains ou œuvres plus confidentielles ont nourri une vague d’adaptations qui a structuré l’actualité audiovisuelle. Fidélité scrupuleuse ou réinterprétation assumée ? Derrière la question, un constat s’impose : la littérature a dicté le tempo culturel de l’année.
25/12/2025, 09:12
Changer l'eau des fleurs, le roman best-seller de Valérie Perrin, est en cours d'adaptation pour le grand écran. Annoncé pour 2026 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet, il compte notamment Leïla Bekhti, Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Anouk Grinberg, Sergio Castellitto, Alban Lenoir et Élodie Batard Gaultier dans son casting. Studiocanal a publié sur Instagram la première image issue du film.
16/12/2025, 13:26
Johnny Depp s’apprête à produire, et pourrait également interpréter un rôle, dans la première adaptation cinématographique en langue anglaise du roman culte de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite. Le projet, encore sans réalisateur, est porté par la société de production de l’acteur, IN.2 Film.
15/12/2025, 15:33
Cinquante ans après leur apparition dans les librairies, les célèbres personnages de la série Monsieur Madame s’apprêtent à faire leur entrée sur grand écran. L’annonce a été faite par StudioCanal, Heyday Films et le groupe japonais Sanrio – propriétaire de la marque depuis 2011 – dans un communiqué relayé mercredi par l'AFP.
08/12/2025, 17:24
L’univers de Lewis Carroll va une nouvelle fois renaître sur grand écran. La chanteuse et actrice Sabrina Carpenter vient de signer un accord avec Universal Pictures pour produire et tenir le rôle principal d’une comédie musicale inspirée d’Alice au pays des merveilles.
12/11/2025, 17:12
Le 22 janvier 2026, Netflix dévoilera Kaguya, princesse cosmique, un film d’animation musical original signé Shingo Yamashita. L’animateur japonais, connu pour ses séquences spectaculaires sur les génériques de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man ou encore Urusei Yatsura, signe ici son premier long-métrage.
10/11/2025, 13:07
Sous les sables brûlants du Pérou, des figures géantes dessinées à même la terre fascinent les scientifiques depuis des décennies. Ces tracés, visibles seulement du ciel, ont trouvé leur plus fervente interprète en Maria Reiche, mathématicienne allemande exilée au Pérou, qui consacra sa vie à en percer le mystère.
04/11/2025, 17:33
Chaque semaine, le magazine ELLE et Louie Media s’associent pour offrir aux auditeurs un nouveau voyage littéraire à la tombée de la nuit. Dans Nocturne, Olivia de Lamberterie présente une œuvre avant d’en confier la lecture à une voix familière du paysage culturel français.
03/11/2025, 12:14
Le héros interstellaire Buck Rogers, l’un des piliers de la SF pulp, reprendra du service : Legendary Pictures, à qui l’on doit notamment la saga Dune, relance une adaptation majeure du personnage, incarné en littérature dès 1928 par Philip Francis Nowlan. Une annonce d'octobre dernier révèle que le scénariste Zeb Wells (co-auteur de Deadpool & Wolverine) est attaché au projet.
02/11/2025, 09:55
Le studio américain Blumhouse, spécialiste du cinéma d’horreur, a remporté les droits d’adaptation de Something Is Killing the Children, la célèbre série de comics de James Tynion IV et Werther Dell’Edera publié par Boom! Studios. Après plusieurs tentatives avortées à Hollywood, le projet renaît sous la houlette de Jason Blum, qui prévoit à la fois un film en prises de vues réelles et une série télévisée d’animation pour adultes.
27/10/2025, 14:51
Johnny Depp fera son retour au premier plan dans Ebenezer: A Christmas Carol, nouvelle adaptation du conte de Charles Dickens mise en scène par Ti West et portée par Paramount Pictures. Le film, écrit par Nathaniel Halpern (Tales from the Loop, Legion), est annoncé pour une sortie le 13 novembre 2026.
24/10/2025, 18:09
La plateforme de vidéo à la demande Netflix a remporté des enchères serrées pour les droits de diffusion d'une série tirée de la bande dessinée Black Hole, de Charles Burns. Jane Schoenbrun, réalisateurice et scénariste (I Saw the TV Glow), sera derrière la caméra.
24/10/2025, 15:52
Audrey Fleurot viendra concurrencer Pierre Niney, le chouchou du cinéma français, en proposant sa propre version du roman d'Alexandre Dumas. Le tournage de La Comtesse de Monte-Cristo, une mini-série en huit épisodes portée et produite par la star de HPI, vient de débuter.
21/10/2025, 10:51
C’est une des sorties les plus intrigantes de la phase 6 du Marvel Studios Cinematic Universe (MCU) : Wonder Man, centré sur le personnage de Simon Williams, renversera les codes habituels du super-héros. La série, attendue pour décembre 2025 (une fenêtre récemment réajustée au 27 janvier 2026 dans certains médias) sur Disney +, s’annonce comme une sorte de satire hollywoodienne — tout en restant raccord avec l’univers Marvel.
19/10/2025, 10:39
Ce 17 octobre 2025, Netflix lance une nouvelle adaptation de Roald Dahl sur sa plateforme avec Les Deux Gredins (The Twits), rejoignant ainsi d’autres projets précédents comme les courts-métrages de Wes Anderson, tirés de l'oeuvre du Britannique.
17/10/2025, 13:33
Le célèbre auteur jeunesse américain R.L. Stine, connu dans le monde entier pour ses séries Chair de poule (Goosebumps) et Fear Street, voit une nouvelle de ses œuvres adaptée à l’écran. Le studio canadien Limestone Animation développe actuellement une version animée de sa série Stinetinglers, une anthologie horrifique.
14/10/2025, 13:03
François Civil sera à l'affiche d'une mini-série adaptée du roman de Charles Dickens Un Conte de deux villes (trad. Laure Terilli, Archipoche), dévoile Deadline. Il sera accompagné par Kit Harington et Mirren Mack. Créée et écrite par Daniel West (Top Boy) et réalisée par Hong Khaou, cette production, commandée par MGM+ et la BBC, est portée par Federation Stories et Thriker Films. Elle sera diffusée l’année prochaine.
01/10/2025, 12:58
La SCELF (Société civile des éditeurs de langue française) confirme la tenue de la deuxième édition de Shoot The Book! en Italie, dans le cadre du Mercato Internazionale Audiovisivo (MIA), les 8 et 9 octobre 2025. L’événement est organisé en partenariat avec l’Institut français Italia et bénéficie du soutien de l’Institut français Paris.
01/10/2025, 08:00
Sorti en 2022, Cult of the Lamb est un phénomène vidéoludique signé Massive Monster et Devolver Digital. Ce jeu, mêlant un style visuel aussi mignon que macabre, a conquis 4,5 millions de joueurs dans le monde grâce à son concept audacieux : incarner un agneau ressuscité par une divinité obscure pour bâtir un culte. Par Émilien Cousin-Hamelal.
24/09/2025, 12:15
Netflix vient d’empocher les droits d’adaptation de la saga Chestnut Springs d’Elsie Silver et a placé le projet en développement, avec Shawn Levy à la production exécutive via sa société 21 Laps. L’information, révélée en exclusivité par Variety, précise que l’autrice canadienne verra ses romances “cowboy” transposées en série après une négociation jugée compétitive.
13/09/2025, 14:30
Petit Ours Brun, Tintin, Lucky Luke, Babar ou encore Monsieur Madame : cinq personnages familiers viennent d’entrer dans l’univers de Tikino. Plus qu’un simple ajout au catalogue, cette intégration se veut un pont entre générations, une manière de transmettre aux enfants d’aujourd’hui les récits qui ont nourri l’imaginaire de leurs parents.
11/09/2025, 16:13
Le 22 octobre 2025 paraîtra en France La Ballade d’un petit joueur de Lawrence Osborne, aux éditions de L’Herne. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, Netflix dévoilera son adaptation cinématographique, Ballad of a Small Player, réalisée par Edward Berger, déjà derrière À l’Ouest rien de nouveau (2022) et Conclave (2024).
09/09/2025, 18:05
Le palmarès de la Mostra de Venise 2025 a été révélé lors de la cérémonie de clôture du samedi 6 septembre. Parmi les lauréats, la cinéaste Valérie Donzelli et le scénariste Gilles Marchand (à ne pas confondre avec le romancier) ont remporté le prix du meilleur scénario pour À pied d’œuvre, adaptation du récit autobiographique de Franck Courtès, publié chez Gallimard en 2023.
08/09/2025, 16:51
Deux ans à peine après avoir redonné vie à l’Homme d’Acier, James Gunn remet le couvert : la suite, intitulée Man of Tomorrow, est programmée en salles le 9 juillet 2027. Annoncé le 3 septembre 2025 par DC Films et son co-patron James Gunn, le projet a été salué par la presse américaine, qui rappelle l’ampleur du succès du premier volet sorti en 2025 — plus de 611 millions de dollars au box-office mondial.
07/09/2025, 09:41
Plus de vingt ans après la sortie au cinéma de Harry Potter à l’école des sorciers, l’univers créé par J.K. Rowling s’apprête à renaître sous une nouvelle forme. HBO a lancé la production d’une série télévisée ambitieuse qui adaptera l’intégralité des sept romans, saison par saison, avec une première diffusion prévue pour 2027.
30/08/2025, 07:23
Après Cent ans de solitude, Netflix adapte un autre livre culte latino-américain, Les mortes, de l’écrivain mexicain Jorge Ibargüengoitia. Prévue pour une sortie mondiale le 10 septembre 2025, la mini-série, réalisée par Luis Estrada, propose une plongée dans une affaire criminelle qui a marqué le Mexique des années 1960.
27/08/2025, 18:21
Autres articles de la rubrique Médias
Dans quelle époque vivons-nous ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, romanciers, penseurs, historiens nous offrent un autre regard sur hier, aujourd’hui et demain. Rendez-vous avec Augustin Trapenard et ses invités
02/02/2026, 16:20
Déjà adaptées au cinéma (par Edgar Wright, en 2010), en jeu vidéo (en 2010) et en série animée sur Netflix (en 2023), les bandes dessinées Scott Pilgrim de Bryan Lee O'Malley se convertissent à nouveau en pixels. Un nouveau jeu, Scott Pilgrim EX, sera disponible le 3 mars prochain.
29/01/2026, 10:24
À l'occasion de la 8e édition du festival Fipadoc, organisé à Biarritz du 23 au 31 janvier, le groupe France Télévisions a présenté quelques-unes de ses nouvelles créations documentaires. Parmi celles-ci, les évocations de deux figures et de leurs destinées mémorielles. D'un côté, Jules César et sa tonitruante Guerre des Gaules, de l'autre, Jacqueline Manicom, une voix féministe rendue presque inaudible.
29/01/2026, 10:24
Cette semaine, La Grande Librairie met les mots au cœur de la vie : ceux qui réparent, qui bousculent et qui éclairent. Des récits intimes aux réflexions philosophiques, en passant par la poésie et l’amitié, une émission placée sous le signe de l’intensité et du partage.
27/01/2026, 10:42
Vendredi 23 janvier à 23h, Au bonheur des livres réunit deux écrivains que tout semble séparer — l’âge, le parcours, l’expérience — mais que rapproche une même attention aux failles intimes. Sur le plateau animé par Claire Chazal, Philippe Besson et Victor Dekyvère croisent leurs regards et leurs livres autour d’un thème central : l’identité, ce territoire mouvant que la littérature explore mieux que tout autre.
21/01/2026, 17:10
Particulièrement attendue, la série animée La Quête d'Ewilan, adaptée de l'œuvre de Pierre Bottero, s'affiche enfin sur les écrans, sur Okoo, france.tv et France 4. Une création signée par la société française Andarta Pictures (Ankama) en coproduction avec Vivi Film et l'Incroyable Studio.
21/01/2026, 10:29
Depuis plusieurs saisons, Olivier Delacroix s’attache à explorer des réalités humaines souvent tues. À travers des rencontres avec des femmes et des hommes au parcours singulier, il partage leur quotidien et recueille une parole intime, libérée des jugements et des clichés. Son approche, attentive et bienveillante, éclaire la société à hauteur d’individus, loin des stéréotypes.
20/01/2026, 17:15
Un nouveau mouvement stratégique se dessine au sein de Prisma Media. Le groupe de presse magazine étudie la vente de son pôle luxe et art de vivre à Vivendi, son ancien actionnaire, selon des informations communiquées aux représentants du personnel. Ce projet concerne notamment Harper’s Bazaar France, titre phare de ce segment.
19/01/2026, 17:05
Michèle Benbunan, ancienne dirigeante d’Editis, est nommée directrice générale du groupe de presse détenu par LVMH. Elle succède à Pierre Louette, qui occupait la fonction de PDG depuis mars 2018 et quitte ses fonctions après près de huit années à la tête de l’ensemble.
19/01/2026, 16:01
Crimes, transgressions, vertige du doute et fascination pour la violence : cette semaine, La Grande Librairie explore les zones les plus sombres de l’âme humaine. Du Docteur Petiot aux salles d’assises, de la radicalisation intime à la peine de mort, romanciers, essayistes et libraires interrogent ce qui nous trouble, nous effraie et nous attire encore.
19/01/2026, 13:22
Samedi 17 janvier à 20h35, Bénédicte Delelis reçoit l’auteur de bandes dessinées et réalisateur, Riad Sattouf dans Lumière intérieure, sur KTO. Il se confie sur ses motivations et sa soif d’écrire au cours de cette émission centrée sur un invité, lequel livre son « regard sur le monde », son « ressort intérieur » ou encore sa « raison de se lever le matin ».
16/01/2026, 10:32
Vendredi 16 janvier à 23 heures, l’émission littéraire Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal, réunit sur le même plateau les écrivains Cécile Coulon et Pascal Quignard. Diffusée sur Public Sénat (canal 8), cette rencontre est consacrée à la parution de leurs nouveaux romans, Le visage de la nuit et Il n’y a pas de place pour la mort.
14/01/2026, 15:46
Quelle est la part de réalité dans le voyage épique d'Ulysse, conté par Homère dans L'Odyssée ? Telle est la question posée par le documentaire « Le voyage d'Ulysse en Méditerranée, du mythe à la science », diffusé le jeudi 5 février prochain, à 21h05, sur France 5, et disponible sur la plateforme france.tv.
14/01/2026, 10:27
France Culture franchit pour la première fois le seuil des 4 % d’audience cumulée lors de la dernière vague de Médiamétrie. Dans ce contexte de hausse globale, plusieurs émissions consacrées à la littérature enregistrent des progressions marquées sur un an, dont Le Book Club, Lectures du soir, A voix nue et L’Instant poésie.
13/01/2026, 14:12
Partager les avis, les confronter, les rendre accessibles : c’est autour de cette idée que s’est construit Bibliosurf. Le site agrège depuis plusieurs années les critiques, chroniques, podcasts et vidéos consacrés aux romans, publiés sur le web.
12/01/2026, 16:18
Cette semaine, La Grande Librairie met à l’honneur des romans d’émancipation, où les personnages cherchent à devenir les auteurs de leur propre destin. Panache, courage et imagination irriguent une sélection qui traverse les siècles, les genres et les formes, du roman historique au récit initiatique, en passant par le conte noir et la fresque contemporaine.
12/01/2026, 15:37
Prisma Media a annoncé le départ de Philipp Schmidt, directeur général en charge de la régie publicitaire ainsi que des pôles luxe et art de vivre. Présent au sein du groupe depuis 23 ans, il quitte ses fonctions d’un commun accord avec la direction, alors que le premier groupe de presse magazine en France traverse une période de fortes tensions sociales.
09/01/2026, 17:10
Netflix a dévoilé sa programmation pour l’année 2026. Parmi les annonces, un fil rouge se détache nettement : la place centrale accordée aux adaptations littéraires et aux œuvres librement inspirées par l’univers du livre. Romans classiques, polars contemporains, sagas populaires ou succès de librairie récents irriguent une large partie des séries et films attendus.
08/01/2026, 18:22
La bande dessinée est l'un des loisirs favoris des Français, avec près de 85 millions d'albums vendus chaque année… et pourtant, pendant plus de 40 ans, il n’existait aucun rendez-vous télévisuel consacré au 9e art. C’est face à ce constat qu’est né « Conciliabule », le nouveau magazine de France Télévisions entièrement dédié à la bande dessinée.
07/01/2026, 17:14
France 3 Nouvelle-Aquitaine et france.tv annoncent la diffusion d'un documentaire de Thomas Zribi et Cyprien D'Haese, Spirou contre les nazis, consacré à l'engagement du Journal de Spirou contre l'occupant, pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, Jean‑Georges Evrard, alias Jean Doisy, son rédacteur en chef, en fit un véritable organe de défiance et de résistance.
07/01/2026, 16:25
Sur Public Sénat, Au bonheur des livres réunit Philippe Delerm et Kerwin Spire autour de deux figures majeures du patrimoine littéraire mondial : Charles Dickens et Romain Gary. Présentée par Claire Chazal, l’émission s’attarde sur les dernières années de ces écrivains hors norme, à travers deux essais qui interrogent autant la création que le mythe.
07/01/2026, 16:23
Presque un siècle après Bilboquet, la revue fondée par Ilios Chailly, Écho Antonin Artaud, entend prolonger ce geste littéraire radical et solitaire. Dans cet article, ce dernier revient sur la naissance de Bilboquet, son titre, son pseudonyme et l’exigence d’une pensée vivante portée par le Momo. À travers l’analyse du premier numéro et de ses poèmes, il explore une conception de la revue comme acte de nécessité plutôt que comme espace institutionnel.
06/01/2026, 13:16
Pour son émission du mercredi 7 janvier 2026, La Grande Librairie ouvre l’année avec un plateau placé sous le signe du romanesque, de l’érudition et de l’aventure. Pierre Lemaitre, Marie-Hélène Lafon, Antoine Compagnon, Benjamin Dierstein et Alix de Saint-André sont réunis autour de livres qui interrogent à la fois l’histoire collective, les destins individuels et la mémoire des lieux.
05/01/2026, 18:18
Du 5 au 11 janvier 2026, France Culture met la littérature au cœur de son antenne. Romans contemporains, classiques du patrimoine, bande dessinée et écritures scéniques rythment la semaine à travers critiques, rencontres d’auteurs et fictions. Des voix majeures d’aujourd’hui, dont Hannelore Cayre, font écho à celle de Balzac.
05/01/2026, 10:00
Chaque semaine, le magazine Books propose de comprendre l'actualité à la lumière des livres. Dans cette nouvelle booksletter, De Carlos Gardel aux grandes questions contemporaines de santé, de justice, d’intelligence artificielle et de littérature, cette sélection explore la manière dont les livres éclairent le monde. Du destin des artistes aux maladies globales, des erreurs judiciaires à l’avenir du roman, une traversée critique de notre temps par le prisme des essais et des récits.
03/01/2026, 09:57
Mercredi 21 janvier à 21h10, France 3 diffuse Alexandre Dumas : des héros et des femmes !, un épisode inédit du magazine historique Secrets d’Histoire présenté par Stéphane Bern. Cette émission revient sur la vie extraordinaire d’Alexandre Dumas, l’un des auteurs les plus lus au monde, à travers œuvres incontournables comme Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires, des romans constamment réadaptés pour le cinéma et la télévision.
29/12/2025, 16:38
Une caricature publiée au sein de Charlie Hebdo et signée Riss, présentant Rokhaya Diallo sous les traits d’une Joséphine Baker à la ceinture de bananes, a déclenché une vive polémique. Le dessin illustre un article d’un hors-série consacré aux « fossoyeurs de la laïcité ». La Ligue des droits de l’Homme (LDH) dénonce une imagerie coloniale, et annonce son soutien à l’essayiste.
29/12/2025, 14:35
D'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, France Culture conserve une place de choix pour la littérature au sein de sa grille des programmes. Du lundi 29 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026, Nathalie Quintane, Margaret Atwood, Laurent Mauvignier ou encore Amélie Nothomb se croisent sur les ondes...
29/12/2025, 09:13
Ils furent longtemps de stricts concurrents – et le demeureront bien entendu –, mais dans la guerre des plateformes, une nouvelle ère semble s’ouvrir. Amazon Prime Video et Netflix ont signé un accord de licence sans précédent : une partie du catalogue de Prime Video — y compris des films et séries déjà marqués par leur succès — sera désormais disponible en streaming sur Netflix dans plusieurs territoires.
25/12/2025, 09:12
France Inter organise Initials BD, une journée spéciale consacrée à la bande dessinée, le mercredi 7 janvier 2026. L’événement combine une programmation renforcée à l’antenne, deux classes de maître publiques à la Maison de la Radio et de la Musique et l’annonce du lauréat du 8e Prix BD Fnac–France Inter. Objectif affiché : mettre en avant la création et les auteurs du 9e art.
22/12/2025, 10:50
La fin de l'année s'approche, mais, sur France Culture, la littérature, la bande dessinée, la poésie ou encore le théâtre gardent une place de choix. Du lundi 22 au dimanche 28 décembre, des invités prestigieux se succèdent, de Patrick Modiano et Christian Mazzalai à Nicolas Maury, en passant par Lucie Morel et Thomas Brosset...
22/12/2025, 10:33
La Booksletter revient avant une pause bien méritée. Alors que se crée sous nos yeux la bulle financière de l’intelligence artificielle, il n’est pas sans intérêt de revenir sur les facteurs qui ont conduit au krach de 1929, origine de la plus grande dépression économique de l’histoire du capitalisme. — Par Michel André.
20/12/2025, 09:16
À compter du mercredi 7 janvier à 20h20, TVMonaco enrichit sa grille avec Le Club Francophone, un nouveau magazine culturel hebdomadaire consacré à la littérature, à la culture et à celles et ceux qui les font vivre à travers l’espace francophone.
19/12/2025, 17:48
La série documentaire « Faits divers » s'enrichit de deux nouveaux épisodes, toujours consacrés à des auteurs inspirés par des événements réels violents. Olivier Mirguet réalise un épisode sur Derf Backderf et Jeffrey Dahmer, quand Frédéric Bas s'intéresse aux liens entre Ann Rule et le tueur en série Ted Bundy.
19/12/2025, 09:46
Vendredi 19 décembre à 23h, Au bonheur des livres, présenté par Claire Chazal (public sénat), consacre une émission au rapport entre art et littérature. L’artiste Eva Jospin et l’écrivain Dan Franck sont invités pour évoquer, d’un côté, une illustration de L'homme qui plantait les arbres de Jean Giono (Gallimard) et, de l’autre, le deuxième volet du Roman des artistes (Grasset). Eva Jospin est aussi annoncée dans l’actualité d’une exposition parisienne au Grand Palais avec Claire Tabouret.
17/12/2025, 16:30
À l’heure où les comportements routiers suscitent une inquiétude croissante, Pif Gadget s’associe à Ornella Ongaro, pilote de moto de haut niveau et ambassadrice nationale de la Sécurité routière, pour rappeler l’importance du respect de la signalisation. Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par des études alarmantes sur les infractions commises au quotidien par les automobilistes, mais aussi par les autres usagers de la route.
16/12/2025, 16:23
Top ArticlesLa Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Commenter cet article