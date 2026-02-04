Les Disparus des Argonnes, de Julie Peyr, adapté en mini-série

France Télévisions annonce le tournage d'une nouvelle mini-série, inspirée du roman Les Disparus des Argonnes, dont elle reprend par ailleurs le titre. Le scénario de cette mini-série a été cosigné par Mary Arnaud (Balle neuve, Heroes), avec l'autrice Julie Peyr elle-même, ainsi que le réalisateur Safy Nebbou.

13 février 1981. Un soir de permission, Gilles, un jeune appelé, disparaît mystérieusement au bord d'une nationale morne et glacée des Argonnes. Du côté des autorités, personne ne prend cette disparition au sérieux. Ni la police qui refuse de lancer une enquête. Ni l'armée qui le déclare déserteur, un de plus. parmi les six mille qu'on dénombre chaque année. Jocelyne refuse d'y croire. Elle connaît son fils. Jamais il ne fuguerait à trois mois de la quille, alors que sa fiancée adorée attend un enfant de lui. A mesure que les jours défilent et qu'on commence à craindre le pire, vient s'ajouter à la détresse de cette famille l'humiliation de se sentir inaudible et désavouée par les institutions. Les laisserait-on tomber si c'était le fils d'un ministre et non d'un ouvrier ? Quelques mois plus tard, un autre jeune homme manque à l'appel... - Le résumé de l'éditeur pour Les Disparus des Argonnes

La production de la série est assurée par François Lardenois, Nathan Franck et Studio 14 Films. Le casting réunit Alix Poisson (Jocelyne), Vincent Deniard (Fernand), Anne Charrier (Dominique), Félix Moati (Janson), Camille Claris (Viviane), Xaverine Lefevre (Marie-Pierre), Isabelle Côte-Willem (Suzanne Letilleul) et Mehdi Nebbou (Jean Casanova).

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est annoncée pour cette mini-série.

