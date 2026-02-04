Disney choisit son héritier et un certain avenir : Josh D’Amaro succède à Bob Iger

Dans la communication officielle, Bob Iger, CEO sortant, donne le ton : « Josh D’Amaro est un dirigeant exceptionnel et la bonne personne pour devenir notre prochain PDG. » Le choix s’accompagne d’un verrou créatif : Dana Walden, jusque-là co-présidente de Disney Entertainment, devient présidente et directrice de la création [chief creative officer]. Un poste taillé pour coordonner les studios et la stratégie de contenus.

Cette passation referme un cycle dont Marvel reste l’un des chapitres-totems. Sous Bob Iger, Disney a absorbé Marvel en 2009, puis a transformé l’éditeur de comics en colonne vertébrale de son cinéma grand public et, plus tard, de Disney+.

Mickey, Skywalker et les autres

Mais les temps ont changé : la cadence des sorties, la multiplication des séries et l’inflation des budgets ont nourri une impression de « fatigue » chez une partie du public. Iger a lui-même plaidé pour un retour à l’arbitrage éditorial : « La qualité exige de l’attention… La quantité a dilué la qualité », assurait-il en août dernier.

Une anecdote, devenue quasi mythique en interne, éclaire d'ailleurs sa relation à Marvel. En 2015, une crise majeure secoua Marvel Studios, menaçant l’avenir du Marvel Cinematic Universe (MCU). Ike Perlmutter, alors président de Marvel Entertainment, envisageait sérieusement de limoger Kevin Feige, le président de Marvel Studios, en raison de divergences profondes sur la direction créative et les budgets des films.

Bob Iger, PDG de Disney à l’époque, intervint pour empêcher ce licenciement, estimant que ce serait une erreur stratégique. Il déclara : « Kevin est un dirigeant incroyablement talentueux, et le parcours de Marvel en témoigne. »

Les tensions entre Perlmutter et Feige étaient exacerbées par le contrôle strict exercé par Perlmutter sur les budgets et son opposition à des projets mettant en avant des protagonistes féminins ou issus de minorités.

Pas touche à la poule aux oeufs d'or

Il s’opposa notamment à la production de Black Panther et Captain Marvel, arguant que ces films ne seraient pas rentables à l’international. Iger, en désaccord avec cette vision, ordonna le développement de ces projets, qui devinrent des succès mondiaux, rapportant respectivement 1,344 milliard et 1,128 milliard $ au box-office.

Pour résoudre ces conflits, Iger restructura l’organisation en retirant Marvel Studios de la tutelle de Perlmutter, plaçant Feige sous la direction directe d’Alan Horn, président de Walt Disney Studios. Cette décision permit à Feige de poursuivre sa vision créative sans entraves, consolidant ainsi le succès du MCU. De quoi rappeler combien Marvel ne se gouverne pas seulement à coups de plannings et de budgets : la hiérarchie créative compte, et les arbitrages laissent des traces.

Nouvelle attraction ou info attractive ?

Qu’implique, alors, l’arrivée d’un “homme des parcs” au sommet ? D’abord, un recentrage sur l’exécution. D’Amaro dirige une division qui, selon Disney, a atteint 36 milliards $ de revenus sur l’exercice 2025 et emploie 185.000 personnes dans le monde. Ce périmètre impose une culture de l’expérience client et de l’investissement au long cours, loin des cycles courts d’Hollywood.

Il matérialise aussi la stratégie d’intégration : une franchise sert de matière première à une attraction, qui soutient à son tour la vente d’abonnements, puis la vente de produits dérivés.

À LIRE - Aux États-Unis, Penguin Random House visé pour sa politique de diversité

Ensuite, une équation plus risquée côté contenus. Reuters souligne une accumulation de défis : concurrence accrue du streaming, incertitudes sur la fréquentation internationale des parcs, pressions politiques et négociations à venir sur l’IA dans l’industrie. Dans ce paysage, Marvel fonctionne comme baromètre symbolique : si la marque retrouve un niveau d’exigence, la machine se justifie ; si elle s’essouffle, l’effet domino touche les parcs, les produits dérivés et l’abonnement.

Le tandem D’Amaro-Walden esquisse enfin un partage des rôles : l’opérateur et l’architecte des contenus. Iger, lui, laisse un héritage de « négociateur » — avec les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm — mais aussi une question de méthode : comment organiser la succession sans rejouer le scénario Chapek. Le marché, lui, réclame des preuves rapides et tangibles.

Crédits photo : Disney

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com