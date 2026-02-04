7 mois après son arrivée, le chef de cabinet de Rachida Dati sur le départ

David Foltz, venu de la préfecture de police de Paris, avait pris les fonctions de chef de cabinet de Rachida Dati en juillet dernier, remplaçant alors à ce poste Emmanuel Baffour. Ce dernier était aux côtés de la ministre de la Culture depuis octobre 2024, et prenait lui-même la suite de Georges Salaün, qui avait inauguré le premier cabinet de Dati rue de Valois.

Tous deux étaient restés environ 9 mois aux côtés de la locataire du ministère, David Foltz aura pour sa part cumulé 7 mois de présence. Avant la Culture, il était, depuis décembre 2024, directeur de cabinet du préfet au sein de la Préfecture de Police de Paris.

Il retourne auprès d'un autre préfet, celui de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, selon un décret du 28 janvier dernier. Son départ du ministère de la Culture sera effectif à compter du 9 février prochain.

Diplômé de l'École nationale d'administration en 2018, David Foltz fut, entre 2021 et 2022, directeur de cabinet du préfet du Finistère, après un passage au ministère de l'Intérieur. Mi-2022, il entre au cabinet de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, avant quelques mois passés, en 2024, au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, comme conseiller valeurs de la République auprès de Nicole Belloubet.

Rappelons que Rachida Dati est candidate aux élections municipales de mars prochain, pour la mairie de Paris, investie par le parti Les Républicains. En janvier dernier, elle avait expliqué qu'elle quitterait « bien sûr » le gouvernement, sans pour autant avancer de date de départ. Sa campagne électorale est axée sur la sécurité et la propreté des rues — sans surprise —, mais son bilan au ministère de la Culture ne joue pas vraiment en sa faveur.

Elle quitterait en effet la rue de Valois sur une loi de finances 2026 qui acte un très fort recul du budget du ministère, inédit depuis plusieurs années. Sans oublier son silence éloquent sur les agressions de librairies ou la perquisition de l'enseigne parisienne Violette and Co, tandis que son camp politique, au Conseil de Paris, avait refusé une aide aux librairies indépendantes pour sanctionner politiquement l'une d'entre elles, à nouveau Violette and Co.

Le ministère de la Culture

