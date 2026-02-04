7 mois après son arrivée, le chef de cabinet de Rachida Dati sur le départ

Lancée dans la course pour la mairie de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati devrait — a priori — abandonner la rue de Valois prochainement, selon ses propres dires. Conséquence ou coïncidence, l'équipe qui l'entoure connait quelques mouvements. Le chef de son cabinet, David Foltz, quitte ainsi ses fonctions le 9 février prochain.
Le 04/02/2026 à 09:18 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
04/02/2026 à 09:18
0
Commentaires
3
Partages
David Foltz, venu de la préfecture de police de Paris, avait pris les fonctions de chef de cabinet de Rachida Dati en juillet dernier, remplaçant alors à ce poste Emmanuel Baffour. Ce dernier était aux côtés de la ministre de la Culture depuis octobre 2024, et prenait lui-même la suite de Georges Salaün, qui avait inauguré le premier cabinet de Dati rue de Valois.
Tous deux étaient restés environ 9 mois aux côtés de la locataire du ministère, David Foltz aura pour sa part cumulé 7 mois de présence. Avant la Culture, il était, depuis décembre 2024, directeur de cabinet du préfet au sein de la Préfecture de Police de Paris.
Il retourne auprès d'un autre préfet, celui de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, selon un décret du 28 janvier dernier. Son départ du ministère de la Culture sera effectif à compter du 9 février prochain.
Diplômé de l'École nationale d'administration en 2018, David Foltz fut, entre 2021 et 2022, directeur de cabinet du préfet du Finistère, après un passage au ministère de l'Intérieur. Mi-2022, il entre au cabinet de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, avant quelques mois passés, en 2024, au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, comme conseiller valeurs de la République auprès de Nicole Belloubet.
Rappelons que Rachida Dati est candidate aux élections municipales de mars prochain, pour la mairie de Paris, investie par le parti Les Républicains. En janvier dernier, elle avait expliqué qu'elle quitterait « bien sûr » le gouvernement, sans pour autant avancer de date de départ. Sa campagne électorale est axée sur la sécurité et la propreté des rues — sans surprise —, mais son bilan au ministère de la Culture ne joue pas vraiment en sa faveur.
À LIRE - La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs
Elle quitterait en effet la rue de Valois sur une loi de finances 2026 qui acte un très fort recul du budget du ministère, inédit depuis plusieurs années. Sans oublier son silence éloquent sur les agressions de librairies ou la perquisition de l'enseigne parisienne Violette and Co, tandis que son camp politique, au Conseil de Paris, avait refusé une aide aux librairies indépendantes pour sanctionner politiquement l'une d'entre elles, à nouveau Violette and Co.
Photographie : Le ministère de la Culture (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
DOSSIER - Rentrée d'hiver 2019 : une nouvelle année littéraire lancée
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Quelques semaines après les États généraux de la lecture pour la jeunesse, moment de réflexion mené conjointement avec le ministère de la Culture, l'Éducation nationale publie un livret revenant sur trois piliers considérés comme indispensables à la pratique de la lecture. Une initiative toujours utile, mais qui survient alors que le budget de l'État, imposé par un article 49.3, a tranché dans les crédits consacrés au secteur du livre et à l'éducation populaire.
03/02/2026, 11:23
L’Académie française a choisi Boualem Sansal. L’écrivain franco-algérien a été élu dès le premier tour pour occuper le siège numéro trois, resté vacant depuis la disparition, en 2021, de l’historien Jean-Denis Bredin. Âgé de 81 ans, l’auteur rejoint une institution qui compte actuellement 35 membres en exercice.
29/01/2026, 18:32
Ce mercredi 28 janvier, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. Ce texte, qui émane donc du ministère de la Culture, doit faciliter le processus de restitution aux pays lésés, « dans une démarche résolue de réparation, matérielle et symbolique ».
29/01/2026, 15:41
En 2026, le Quart d’heure de lecture national aura lieu le mardi 10 mars. Le Centre national du livre (CNL) en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, invite, pour la cinquième édition, tous les Français et toutes les Françaises à célébrer collectivement la lecture à travers le Quart d’heure de lecture national, le deuxième mardi du mois de mars.
29/01/2026, 15:39
Depuis le 20 janvier dernier, le dispositif de la région Grand Est à destination des 15-29 ans, Jeun'Est, met à disposition un crédit de 20 €, à utiliser en une fois auprès des librairies partenaires. Seuls 6000 bons sont toutefois mis à disposition des bénéficiaires.
29/01/2026, 13:27
À l'occasion d'un conseil municipal, organisé le 16 décembre 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, dans le Var, a entériné la création d'une résidence d'écrivains, via un partenariat avec la maison d'édition Fayard. Un élu d'opposition dénonce une « absence d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt » et déplore l'association avec une structure qui soutient ouvertement l'extrême droite.
29/01/2026, 13:21
Une proposition de loi du député d'extrême droite Julien Guibert (Nièvre, Rassemblement national) suggère la mise en place d'une classification indicative des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Celle-ci afficherait, sur la couverture du titre, un âge minimum recommandé pour la lecture ainsi que les motifs justifiant cette catégorisation.
28/01/2026, 10:03
Le départ programmé de Rachida Dati du ministère de la Culture, pour cause d'élections municipales, annonce aussi des remous au sein de son cabinet. Henri de Rohan-Csermak, qui l'avait rejoint en octobre 2024, part ainsi vers d'autres horizons, en tant que directeur général de France Education international.
27/01/2026, 14:36
Ingénieur de recherche et directeur adjoint du cabinet d’Élisabeth Borne quand elle était ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Samuel Vitel a été nommé à la direction générale de Réseau Canopé.
27/01/2026, 09:43
Les initiatives parlementaires se multiplient contre l'écriture inclusive. Francis Szpiner, sénateur Les Républicains de Paris, par ailleurs visé par une « enquête pour corruption », innove en proposant de conférer une autorité normative à l'Académie française. Celle-ci fixerait des règles de grammaire et de syntaxe qui s'appliqueraient aux textes à portée réglementaire ou législative, mais aussi aux documents, communications et actes émanant d'entités publiques.
26/01/2026, 13:52
Le Premier ministre Sébastien Lecornu est finalement revenu sur sa parole en engageant la responsabilité de son gouvernement, le 20 janvier dernier, sur la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2026. Considérée comme adoptée après le rejet de deux motions de censure, elle est suivie par la 2nde partie, le volet « dépenses », sur laquelle le gouvernement a aussi actionné l'article 49.3 de la Constitution.
26/01/2026, 10:29
Les Nuits de la lecture invitaient cette année le public à se réunir à l’occasion de milliers d’animations littéraires autour du thème « Villes et campagnes ». Du 21 au 25 janvier 2026, cette 10e édition, organisée pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture, a permis de fédérer plus de 8500 événements dans près de 4500 lieux, en France et dans une trentaine de pays.
26/01/2026, 09:25
La Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a convié, ce mercredi 21 janvier, plusieurs représentants des métiers de l'industrie du livre à une table ronde consacrée à l'avenir de la filière. Plusieurs sujets ont été évoqués, mais celui d'une possible contribution du marché de l'occasion au financement de la création a accaparé les esprits.
23/01/2026, 09:58
À Lille, l’Institut pour la photographie s’est imposé en quelques années comme l’une des institutions françaises les plus ambitieuses consacrées au médium photographique. Initié en 2017 par la Région Hauts-de-France avec le concours des Rencontres d’Arles, le projet a été conçu comme un lieu de ressources, de diffusion et d’expérimentation, associant expositions, recherche, création et transmission culturelle.
22/01/2026, 13:17
Plus de publicité pour les livres à la télévision, tel était le souhait de Rachida Dati, exprimé en début d'année 2024. Un bon moyen de promouvoir le livre et la lecture, selon elle, mais, assurément, un étrange combat pour une ministre de la Culture. Après la publication des résultats d'une « expérimentation » sur les chaines de la TNT, le monde du livre oscille entre rejet, circonspection ou simple désintérêt pour la question.
20/01/2026, 13:30
Le 7 janvier dernier, la librairie Violette and Co était visée par une perquisition de police, menée par 5 agents et un procureur de la République. Un événement considérable, qui a choqué toute une profession, dont l'objectif revendiqué était la saisie d'un livre de coloriage pour enfants, From the River to the Sea (Social Bandit Media). Évoquant la situation palestinienne, le titre a reçu en fin d'année 2025 un avis défavorable de la très contestée Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
19/01/2026, 15:14
Ce dimanche 18 janvier, un secret de polichinelle a finalement pris fin : Rachida Dati a confirmé qu’elle quitterait prochainement le gouvernement. Et ce, pour se consacrer pleinement à sa campagne en vue de devenir maire de Paris lors des élections municipales de mars prochain. Sur l’antenne de France Inter, l’information a fait son petit effet…
18/01/2026, 18:46
À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le ministère de la Culture ouvre un fonds de soutien exceptionnel destiné à accompagner l’édition, la traduction et la réédition d’ouvrages majeurs consacrés à la photographie. Ce dispositif, annoncé par la ministre de la Culture Rachida Dati lors de la 28e édition de Paris Photo en novembre 2025, ambitionne de renforcer la visibilité de la création photographique française et internationale.
16/01/2026, 16:31
Dans le cadre du plan Culture et Ruralité, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé la généralisation du Pass Culture à l’ensemble de la population à partir de 2026. Présentée le 15 janvier à Saint-Dié-des-Vosges, cette ouverture vise à faire du Pass Culture un outil de repérage de l’offre culturelle de proximité, sans s’accompagner de crédits supplémentaires pour le grand public, dans un contexte de resserrement budgétaire du dispositif.
15/01/2026, 12:39
Par arrêté de la ministre de la Culture, Olivier Lombardie est nommé directeur général du Centre national du livre (CNL). Il a pris ses fonctions le 12 janvier auprès de Régine Hatchondo, présidente du CNL, et en succession de Pascal Perrault.
14/01/2026, 17:20
À l'Assemblée nationale, droite et extrême droite rivalisent de propositions de loi afin d'interdire l'écriture inclusive. Le député Corentin Le Fur (Droite Républicaine, Côtes-d'Armor) souhaite ainsi en proscrire l'usage pour les « documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public ».
14/01/2026, 12:05
Trois nouvelles personnalités ont été nommées au sein du cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati. Parmi elles, un certain Hugues Ghenassia-de Ferran, qui fut notamment sous-directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général de la rue de Valois, avant de devenir directeur général délégué de l'Institut français.
13/01/2026, 09:18
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) annonce la nomination de Lucie Hazemann au poste de directrice générale des services de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Parmi ses premiers chantiers, la définition du nouveau projet stratégique de l'institution.
12/01/2026, 08:34
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est officiellement candidat à l’Académie française. L’institution a enregistré sa candidature lors de sa séance du jeudi 8 janvier 2026, soit deux mois après sa libération de prison en Algérie.
09/01/2026, 12:17
L'ancien Premier ministre (de 2002 à 2005) Jean-Pierre Raffarin a été nommé par Rachida Dati à la présidence du Conseil supérieur des archives, d'après un arrêté publié au Journal officiel de ce 8 janvier. Il succède à Jean-Louis Debré, mort le 4 mars 2025 à l'âge de 80 ans.
08/01/2026, 10:09
En ce début d'année, le cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati perd une conseillère, en la personne d'Emma Buttin. Elle travaillait auprès de la locataire de la rue de Valois depuis la nomination de cette dernière par Gabriel Attal, début 2024.
07/01/2026, 09:35
La maison de l’écrivain Michel Butor, située à Lucinges en Haute-Savoie, a obtenu en novembre 2025 le label « Maisons des illustres », attribué par le ministère de la Culture, révèle ce 6 janvier L'Archipel Butor. Cette distinction vient reconnaître la valeur patrimoniale, littéraire et symbolique de ce lieu étroitement lié à la vie et à l’œuvre de l’un des grands noms de la littérature française contemporaine.
06/01/2026, 16:20
Rejeté par l'Assemblée nationale en octobre, adopté par le Sénat en novembre, le projet de loi de finances pour 2026 n'a pas passé l'étape de la commission mixte paritaire, le 18 décembre dernier. Il revient, dans la version amendée par le Sénat, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir du 8 janvier prochain. Du côté du ministère de la Culture, le programme reste celui de l'austérité.
05/01/2026, 15:15
Nouvelle année, nouveau collaborateur pour Rachida Dati. Le Journal officiel fait état de la nomination de Matthieu Juin-Levite en tant que chef du bureau du cabinet de la ministre de la Culture. Il travaillait auparavant au sein de la Métropole Nice Côte d'Azur, au poste de directeur délégué au pilotage auprès de la direction générale adjointe Sécurité, Proximité, Citoyenneté.
05/01/2026, 10:31
En 2025, le Palais de la Porte Dorée a franchi un seuil symbolique. Avec 750 079 visiteurs, l’établissement enregistre la plus forte fréquentation de son histoire, soit une progression de 18 % par rapport à 2024. Un chiffre, certes spectaculaire, mais qui dit surtout autre chose : la confirmation d’un lieu devenu central dans le paysage culturel et civique français.
03/01/2026, 11:16
En l'espace de quelques mois, en 2025, la multinationale américaine Amazon s'est attaquée à plusieurs totems, ancien et nouveau, de la loi Lang. La firme a ainsi contourné la tarification minimale des frais de port en investissant le champ du retrait gratuit dans un commerce de détail de livres, avant d'appliquer un rabais de 5 % sur les prix des ouvrages. Le ministère de la Culture envisage, pour y répondre, un renforcement du « régime répressif de la loi Lang ».
02/01/2026, 10:56
L'année 2026 s'ouvre avec les habituelles nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Le secteur du livre, finalement peu représenté, a tout de même quelques appelés. Parmi eux, Denis Olivennes, président d'Editis (Czech Media Invest), et les écrivains Delphine Minoui, Amanda Sthers, Adélaïde de Clermont-Tonnerre ou encore Boualem Sansal.
02/01/2026, 10:18
Aux côtés de l'islam, des éoliennes ou des migrants, l'écriture inclusive reste une des paniques morales préférées de l'extrême droite, et en particulier du Rassemblement national. Une nouvelle proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale, envisage de l'interdire dans l'enseignement supérieur et la recherche. Une démarche qui n'est pas sans rappeler les efforts de l'administration Trump pour criminaliser certains termes dans la sphère académique, aux États-Unis.
30/12/2025, 11:22
Un arrêté, publié au Journal officiel de ce 30 décembre 2025, apporte de nouvelles modifications - mineures, mais tout de même - au fonctionnement du Pass Culture. Outre une réduction du plafond des dépenses possibles pour des « offres en ligne », il réécrit et réorganise l'arrêté du 20 mai 2021, qui encadre le dispositif.
30/12/2025, 10:17
Aujourd'hui conseiller social, budget, fiscalité, investissement et mécénat au ministère de la Culture, Benjamin Morel devient, à compter du 5 janvier 2026, le directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté.
29/12/2025, 11:07
Autres articles de la rubrique Métiers
Disney a tranché sa succession : Josh D’Amaro, patron des parcs et de Disney Experiences, prendra la direction du groupe le 18 mars 2026, à l’issue de l’assemblée annuelle. Le conseil d’administration, unanime, confie les clés à celui qui pilote l’activité la plus rentable de l’entreprise, entre parcs, croisières, produits dérivés et le laboratoire Imagineering. Bob Iger, revenu aux commandes en 2022 après la parenthèse Bob Chapek, conserve un rôle de conseiller senior jusqu’à la fin de l’année 2026.
04/02/2026, 08:44
De nombreux pays du monde s'interrogent : comment, alors que les loisirs se diversifient et que les algorithmes derrière les réseaux sociaux cultivent l'addiction, conserver le lien avec la lecture, en particulier des plus jeunes ? En Corée du Sud, une librairie a mis en place un système de « livres suspendus » en direction des adolescents, pour lever les barrières à l'accès. Une proposition depuis reprise par d'autres commerces...
04/02/2026, 08:20
Deux fois par an, les Editions du Caïman proposent leur catalogue à venir en précommande, afin d'assurer un minimum de trésorerie leur garantissant la pérennité des projets en cours. De janvier à juin, 3 polars, un roman noir et un recueil collectif consacré aux 90 ans du Front populaire sont ainsi proposés aux lecteurs en précommande.
03/02/2026, 14:54
Après plus d’un an de silence, Neil Gaiman, figure majeure de la littérature fantastique, a publié le 2 février 2026 une déclaration radicale niant les accusations d'agressions sexuelles portées contre lui. L’auteur de Sandman et American Gods qualifie ces allégations de « campagne de diffamation » et affirme détenir des preuves contredisant les faits rapportés.
03/02/2026, 12:46
À l'Assemblée nationale, le député du Rassemblement national Julien Guibert (Nièvre) a déposé une proposition de loi pour instaurer une classification indicative des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Quand l'extrême droite s'essaie à l'encadrement de la création et de l'édition, les professionnels du livre s'inquiètent d'ores et déjà des possibles conséquences, en cas d'adoption.
03/02/2026, 12:20
L’éditeur français Nouveau Monde Editions accuse Mistral AI d’avoir utilisé sans autorisation plus de 200 ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat. Il réclame une indemnisation pour les auteurs concernés. L’affaire s’inscrit dans un contexte de soupçons plus larges sur l’usage de bases de données pirates par des acteurs de l’IA et expose Mistral AI à des risques juridiques et réglementaires – d'autant qu'elle conteste ces accusations.
02/02/2026, 20:48
Le site Bato.to, présenté par l’association japonaise CODA comme « le plus grand site de piratage de mangas au monde », a été fermé avec environ 60 sites miroirs (dont xbato.com et mangapark.io). Selon cette organisation, l’arrêt intervient après une opération coordonnée entre des éditeurs japonais, des partenaires chinois et la police de Shanghai, à la suite d’une perquisition menée le 19 novembre 2025 dans la région autonome zhuang du Guangxi.
02/02/2026, 14:34
En Chine, le livre ne meurt pas : il mute, et la mue claque comme un coup de tonnerre discret. Pendant que les ventes reculent à peine, le vrai séisme se joue ailleurs : l’étagère perd son pouvoir, la vidéo dicte le désir. Dans ce basculement brutal, libraires, éditeurs et agents observent un futur possible — un monde où un livre n’existe vraiment que s’il survit à l’algorithme et à la vitesse du scroll.
02/02/2026, 14:29
Sous la verrière de l'établissement, ce n’est pas qu’un plan RH qui vacille : c’est l’idée même d’une bibliothèque comme sanctuaire du savoir qui se cabre. Entre algorithmes séduisants et rayonnages vivants, la Bibliothèque d'État du Victoria a frôlé la bascule. Mais auteurs, chercheurs et lecteurs ont sorti les griffes. Derrière les tableaux Excel, une bataille bien plus viscérale s’est jouée : celle de la mémoire contre la mise en spectacle du savoir.
02/02/2026, 13:01
La San Diego Comic Convention, société californienne à but non lucratif qui organise la grand-messe de la bande dessinée outre-Atlantique, a annoncé les nouvelles entrées au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, pour l'année 2026. Outre quelques grands noms de chez Marvel et DC, notons les présences du mangaka Gō Nagai, mais aussi des pionnières Edwina Dumm (1893–1990), Lee Marrs ou encore Carol Tyler.
02/02/2026, 12:56
La guerre des données entre dans une phase frontale. Pendant que les géants de l’IA avalent des montagnes de textes, le Parlement européen dégaine enfin le droit d’auteur comme un coupe-circuit. Transparence forcée, rémunération exigée, opacité ciblée : derrière le jargon législatif, une bataille brute se joue — celle de la survie économique et symbolique des créateurs face aux machines affamées.
02/02/2026, 10:31
La Silicon Valley a longtemps vanté l’intelligence artificielle comme promesse de progrès. Derrière les discours marketing, un projet inédit révèle un versant industriel beaucoup plus brutal : acheter des livres, les réduire en lambeaux, puis en extraire chaque mot pour nourrir des algorithmes. Aux États-Unis, des documents judiciaires dévoilés fin janvier jettent une lumière crue sur cette stratégie et son coût éthique.
01/02/2026, 13:26
La condamnation est désormais irrévocable. Par un arrêt rendu le 27 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Éric Zemmour et par Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin, directeur de la publication de CNews. La plus haute juridiction judiciaire a ainsi rendu définitive leur condamnation pour diffamation publique envers l’Institut national d’études démographiques, l’Ined, confirmant une procédure engagée près de cinq ans plus tôt.
01/02/2026, 09:55
Marie Rouanet est morte le 25 janvier 2026, à Saint-Affrique (Aveyron). Elle avait 89 ans. Avec elle disparaît une voix du Midi qui liait littérature, enquête et langue d’oc, sans posture, avec une précision de dentellière et une chaleur de conteuse.
31/01/2026, 13:41
Dans la rue de Malasaña, les valises roulent plus fort que les chariots de livres. Au cœur de ce vacarme touristique, l’annonce de la fermeture de Tipos Infames agit comme un signal. Le commerce du livre subit un choc urbain, « non éditorial », qui réorganise tout, du bail au stock, de la fréquentation au modèle économique. « La gentrification nous oblige à mettre la clé sous la porte. »
31/01/2026, 13:33
Dans la salle d’audience de la capitale de la Bavière, une question qui obsède l’édition européenne prenait un aspect très concret : une intelligence artificielle peut-elle s’entraîner sur des textes protégés sans licence ? Le Landgericht München aura donné raison à la société de gestion collective GEMA contre deux entités du groupe OpenAI. La décision porte explicitement sur « les paroles de chansons de neuf autrices et auteurs allemands bien connus ».
31/01/2026, 13:26
À Venise, la clôture de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri a pris des allures de bulletin météo : ciel chargé sur le livre italien. En 2025, le marché du livre – fiction et essais – recule de 3 % en volumes. Les Italiens ont acheté 99,5 millions d’exemplaires imprimés en librairies, en ligne et en grande distribution, soit trois millions de moins qu’en 2024, selon l’Associazione Italiana Editori (AIE) sur la base de données NielsenIQ BookData.
31/01/2026, 13:25
Dans les allées de la foire du livre de Bagdad, le doute s’est immiscé entre les piles et les couvertures : qui écrit, qui traduit, qui signe ? Un journaliste et écrivain irakien, Sadeq Al‑Taai, affirme avoir repéré des titres dont les auteurs et traducteurs paraissent introuvables, et des bibliographies impossibles à recouper.
31/01/2026, 13:18
À Pittsfield (Massachusetts), la bibliothèque de Berkshire Community College n’a pas rouvert comme prévu. Derrière les rayonnages neufs, une catastrophe s’est jouée dans des cartons de stockage. En août, la bibliothécaire Karen Carreras-Hubbard constate qu’« une reliure en toile était recouverte de moisissure blanche ». Puis l’alerte devient tangible : « Quelque chose a bougé. » Un insecte écrasé, puis un autre. Le diagnostic tombe : des psoques, communément appelés booklice.
31/01/2026, 10:47
Dans la série grosse boulette, il semble que les éditions MA-ESKA ait frappé fort : le PDG Serge Kebabtchieff informe ActuaLitté de l’annonce « par erreur » de deux parutions, dont Richard Marlet est présenté comme co-auteur. Ce que l’intéressé nie formellement.
30/01/2026, 19:51
Un appel à la grève générale a été lancé à l'ensemble des travailleurs américains, ce vendredi 30 janvier, afin de protester contre la politique du président Donald Trump et plus particulièrement contre les opérations menées par la police de l'immigration. Les librairies indépendantes, très engagées dans ce combat, y ont répondu.
30/01/2026, 16:15
L’Association of American Publishers (AAP) change de présidence au sommet de son conseil d’administration. Ses directeurs ont ainsi élu Tyrrell Mahoney, présidente de Chronicle Books, pour le mandat 2026-2027. La décision s’inscrit dans une continuité organisée : Mahoney siège au conseil depuis 2019 et occupait récemment la fonction de vice-présidente. Dans son communiqué, l’AAP met en avant une dirigeante avec une voix importante pour les maisons indépendantes, dans une période que l’organisation décrit comme marquée par des défis et des transformations pour l’industrie.
30/01/2026, 15:44
« Les éditions Mercure de France ont la profonde tristesse de vous annoncer la disparition, mercredi 28 janvier 2026, de Vénus Khoury-Ghata, grande figure des lettres francophones », lit-on dans un communiqué de la maison d'édition sur les réseaux.
29/01/2026, 20:36
Il y a des lancements qui se font à coups de communiqués policés, de photos de presse et de promesses de « ligne éditoriale exigeante ». Et puis il y a Denis Robert. Pour annoncer Le Mensonge et la Colère - premier livre des éditions Blitz, nouvelle maison née dans l’orbite de Blast -, il choisit de reprendre mot pour mot un discours de 2016 d’Emmanuel Macron, l’incarner comme s’il en était l’auteur, puis révéler le piège pour mesurer « l’écart entre les mots et les actes », dix ans plus tard.
29/01/2026, 18:03
Le message arrive comme une lettre ouverte, presque personnalisée, mais surtout calibrée pour un secteur qui regarde 2026 comme un jalon historique. À la tête de l’International Publishers Association, Gvantsa Jobava s’adresse aux éditeurs avec la solennité d’une présidente consciente de la portée symbolique de l’année à venir, marquée par les 130 ans de l’organisation et les 20 ans du Prix Voltaire.
29/01/2026, 17:27
Président des éditions du Seuil depuis 2018, Hugues Jallon a été remplacé en 2024 par Coralie Piton. Le « profil anticapitaliste » de l’écrivain et éditeur figurait parmi les éléments mis en avant pour expliquer la décision de Média-Participations de s’en séparer. Il rejoint aujourd’hui la jeune maison indépendante Divergences, où il avait déjà publié, en septembre dernier, Le temps des salauds. Un recrutement qui a du sens, et qui n'est pas sans étonner, au vu du pedigree de l'écrivain et éditeur.
29/01/2026, 14:46
Au siège, les messageries internes s’agitent, puis le silence retombe. Une invitation à une réunion, un courriel parti trop tôt, et l’information se fige d’un coup : Amazon retire près de 16.000 postes du tableau. Dans les couloirs du groupe, la réorganisation prend un nom de code, « Project Dawn », et une promesse de simplification qui sonne comme une porte qui claque.
29/01/2026, 08:24
Poursuivie dans une affaire liée à la diffusion d’images à caractère sexuel, sur fond de relations intimes mêlant l’écrivain Yann Moix et plusieurs de ses ex-compagnes, Emma H. a été relaxée par le tribunal correctionnel. Cette décision clôt, à ce stade, une seconde procédure, distincte d’un premier dossier ayant donné lieu à une condamnation, dans un long enchevêtrement judiciaire aux lourdes conséquences personnelles et professionnelles.
28/01/2026, 18:33
Dire la mort, nommer l’inceste, parler vrai aux tout-petits : avec Maison sans Tabou, Charlène Petit-Esquirol bouscule les codes de la littérature jeunesse. Née d’un manque ressenti face aux questions de sa propre enfant, sa maison d’édition revendique des livres directs, inclusifs et sans faux-semblants, pensés comme des outils de protection et de dialogue dès le plus jeune âge.
28/01/2026, 16:55
De l'autre côté de l'Atlantique, les exactions de l'ICE, la police de l'immigration, ont largement choqué une partie de la population. Les décès d'Alex Pretti et Renee Nicole Good, abattus par des agents, ont attisé la contestation, alors que d'autres morts auraient été provoquées par des interventions de l'ICE. Au plus près des communautés et des personnes visées par les opérations, les librairies sont devenues de véritables bastions de résistance, à Minneapolis, Portland ou Salisbury.
28/01/2026, 16:45
L’écrivaine tunisienne d’expression française Souâd Guellouz est morte le 27 janvier 2026, à l’âge de 88 ans. Née le 30 décembre 1937 à l’Ariana, elle a longtemps exercé comme enseignante avant de construire une œuvre romanesque et poétique marquée par la mémoire, l’intime et la condition des femmes.
28/01/2026, 13:14
Le ministère de la Culture annonce confier une mission autour de la rémunération et des conditions d’exercice des artistes-auteurs à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Les conclusions, attendues à la fin du mois de mai 2026, fourniront « des préconisations concrètes visant à améliorer et à protéger l’activité des artistes-auteurs professionnels ».
28/01/2026, 11:48
Le Groupe SDP Maxilivres annonce l’acquisition des sociétés Expodif et Temps Livre, jusqu’alors intégrées au Groupe KOREUS. Cette opération s’inscrit dans le développement de SDP Maxilivres en sa qualité de leader français du livre neuf à prix réduit, tout en accélérant son développement à l’international.
28/01/2026, 08:32
Avec Mrs Jekyll, Emma Glass s’attaque, elle aussi, à un monument de la littérature gothique. Le Dr Jekyll and Mr Hyde de Stevenson passe ici à la moulinette contemporaine et change de corps : celui d’une femme, Rosy Winter, qui apprend qu’elle va mourir. Et quand on sait que le temps est compté, certaines choses finissent par sortir.
27/01/2026, 17:22
La Fondation René Touraine a annoncé avoir dépassé l’objectif de sa campagne de financement participatif lancée sur Kickstarter pour soutenir la publication du livre Ma peau raconte. Avec 16.143 euros collectés pour un objectif initial de 15.000 euros, l’initiative vise à accompagner un projet artistique et solidaire consacré aux maladies rares de la peau, issu de dix années de créations et destiné à sensibiliser un large public.
27/01/2026, 16:28
Il n’était que Président non exécutif, abrité derrière un titre qui le tenait loin de l’opérationnel. Depuis quelques jours, il a désormais le rôle de directeur général. Sous l’habillage d’une stricte continuité stratégique, cette évolution ressemble à une reprise en main du pouvoir, à la tête du groupe. Sur fond de tensions sociales et de missions qui interrogent la gouvernance, une question insiste : quand arriveront les ajustements d’effectifs ?
27/01/2026, 16:01
Top ArticlesLa Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Commenter cet article