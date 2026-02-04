6 août 1962. Je vais entrer en CE2. Depuis que j’ai appris à lire, j’ai pris l’habitude de parcourir chaque matin, agenouillé sur le carrelage en pierre bleue de la cuisine, le journal gigantesque qui s’ouvre devant moi. Ce matin-là, un titre à côté d’une photo. Une belle jeune femme, dos tourné, en contrejour. Le soleil éclaire très vivement les cheveux blonds, le reste du visage est dans l’ombre. Le titre : ”Marilyn Monroe trouvée morte dans sa propriété de Los Angeles.“

Quelques années plus tard, dans un magazine, lisant une biographie plus complète, un papier décrivant les différentes étapes de sa vie, je serai frappé par ce sous-titre dont je me souviendrai à travers les décennies comme d’un premier stimulus érotique : « La femme nue du calendrier. »

Je la retrouverai à l’adolescence. Quand n’existaient ni DVD, ni streaming, ni même vidéocassettes. Quand le seul accès aux classiques du cinéma dépendait du bon vouloir des programmateurs. Quelques chaînes de télévision proposaient des films anciens, souvent tard le soir. Je me souviens de Claude-Jean Philippe présentant le ciné-club d’Antenne 2, et de l’extraordinaire générique interprété au limonaire.

J’ai dû voir Niagara sur notre première télé encore en noir et blanc. Les couleurs gommées, je les reconstituais, toutes les couleurs de la passion qu’incarnait cette femme, Marilyn Monroe, dont je ne connaissais que le nom, la mort, la légende. Et, un peu plus tard, la chanson de Gainsbourg sublimée par Jane Birkin : Norma Jeane Baker…

Norma Jeane Baker était une femme. Marilyn Monroe était un mythe. Cela faisait des années, en 2003, que me trottait dans la tête l’idée d’écrire sur la femme qui se cachait derrière le mythe. Je tenterais de passer outre les photos sur papier glacé des albums d’André De Dienes ou de Milton Greene, de plonger de l’autre côté du miroir pour débusquer Norma sous le masque de Marilyn, la femme éclipsée par l’étoile.

Et puis, une idée m’a traversé l’esprit. Si Norma n’était pas morte le 4 août 1962 ? Et si, ce jour-là, elle avait tué le mythe ? Si elle vivait depuis recluse, quelque part dans le désert de Mojave ? C’est ce destin imaginaire que j’ai décrit dans Norma, roman, publié en 2006 et qui me valut le prix Charles Plisnier.

Vingt années plus tard, en 2023, je retrouve la piste de Marilyn à l’occasion d’un atelier d’écriture que j’anime. Je cherche alors à à mettre un nom sur la raison de mon attirance jamais démentie. Admiration de sa beauté, certes, fascination pour sa volonté de dépasser la beauté pour gagner la reconnaissance de son talent. Mais le mot qui résume le mieux, sans doute, cette mystérieuse attirance, rime avec les deux autres et tient en trois syllabes : compassion.

Cette fois, il ne s’agit plus d’imaginer à Marilyn une autre destinée, mais de suivre pas à pas son bref parcours sur notre terre. Et je me mets au travail. Je lis les biographies autorisées, vois tous les films, écoute toutes les chansons, feuillette tous les albums photos. Bientôt m’apparaît l’impossibilité de tout dire, et donc la nécessité de choisir, parmi les vies de la star. De tenter une reconstitution, ou une reconstruction.

Parmi les Fragments de ses écrits publiés en 2010 au Seuil, m’a frappé cet agenda perpétuel rythmé d’indications en italien. Cet agenda jamais daté dont elle ne remplit que quelques pages au crayon, vers 1955 – l’année de ma naissance – d’une écriture nerveuse, striée de ratures et de flèches, dans une ébauche de psychanalyse qui annonce celle qu’elle entreprendra bientôt, toujours à la recherche d’elle-même.

Cet agenda italien où elle exprime en quelques mots et une biffure l’étendue de sa quête : I’m not M.M. « Je ne suis pas M.M. »

Affirmant et niant, disant et taisant, approuvant et refusant cette identité imposée par le système. Double comme cette double initiale, M.M., double et divisée, moitié Marilyn, moitié Norma Jeane, moitié Monroe et… moitié quoi ?

C’est cette dualité que j’ai cherché à rendre dans I’m not M.M., un récit patiemment et passionnément construit comme un hommage à la femme, cachée derrière le mythe, qui aurait eu cent ans cette année.

Daniel Charneux

