Le Ciel ouvert : une lecture musicale du texte de Nicolas Mathieu

Le spectacle s’appuie sur l’œuvre littéraire Le Ciel ouvert de Nicolas Mathieu, publiée en 2024 chez Actes Sud. Le texte est présenté comme un ensemble d'extraits poétiques, parcourant des expériences intimes, des relations et des réflexions sur la vie contemporaine.

Cette idée est née de l’enregistrement du livre audio, lu par Julien Allouf. L’envie de prolonger cette expérience à la scène a conduit à une première date avec Dorian Gallet le 13 juin 2024 à l’abbaye de Montmajour (Arles). Ils retournent sur les lieux de leurs débuts le 25 février 2026.

En plus de cette adaptation en direct, un vinyle du concert sera disponible après le concert parisien annoncé le 9 mars 2026. La billetterie l'annonce comme une « release party » et une séance de signatures est prévue après l'évènement.

Une performance portée par Julien Allouf et Dorian Gallet

Julien Allouf assure l’interprétation vocale. Acteur français, il est principalement connu en tant que doubleur,. Il prête sa voix à de nombreux comédiens dans des films, séries et œuvres d’animation.

La musique du spectacle est composée et jouée par Dorian Gallet, dont la partition mêle guitare et éléments électroniques pour accompagner la lecture.

L'inspiration du concert

Nicolas Mathieu est un écrivain français lauréat du prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux. Le Ciel ouvert est son ouvrage le plus récent, présenté sous forme de texte fragmentaire, souvent rapproché du poème en prose, qui explore des thèmes personnels et universels.

Comme l'auteur l'a expliqué à franceinfo, Le Ciel ouvert est en quelque sorte une compilation des textes que l’auteur a publiés sur les réseaux sociaux, avant leur rassemblement en livre.

