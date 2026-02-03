Campagne de précommande des Editions du Caïman

Les Éditions du Caïman sont une maison d’édition indépendante reconnue pour son engagement en faveur du polar contemporain, du roman noir, et des recueils collectifs « historico-politiques ». À contre-courant des logiques industrielles des grands groupes éditoriaux, elles privilégient la découverte d’auteurs, le travail éditorial de fond et une relation de proximité avec les lecteurs.

Elles comptent ainsi une vingtaine de prix littéraires à leur actif depuis leur création en 2010, dont un Grand Prix de Littérature Policière. (Rosine, une criminelle ordinaire, de Sandrine Cohen, en 2021) ainsi que des sélectionnés, chaque année ou presque, pour les Prix Polars et/ou Roman noir de Cognac.

Mais dans un contexte économique de plus en plus difficile pour les structures indépendantes – hausse des coûts, visibilité réduite, concurrence accrue – cette liberté éditoriale reste fragile.

Afin de poursuivre leurs projets et assurer la publication de leur sélection Polars printemps 2026, les Éditions du Caïman lancent une campagne de précommandes participative sur Ulule. Une manière pour les lecteurs de soutenir concrètement une édition indépendante et engagée.

La campagne est à retrouver à cette adresse.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :