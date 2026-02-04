En Corée du Sud, des “livres suspendus” pour offrir des lectures aux ados

Depuis le mois de février 2025, la librairie Anne, située à Cheongju (capitale de la province de Chungcheong du Nord) est devenue une sorte de modèle pour la profession. Ce modeste commerce, qui a ouvert ses portes en juin 2024, est géré par Lee Ji-young : passionnée par la lecture, elle a rendu hommage, par le nom du lieu, à Anne de Green Gables, roman culte de l'autrice canadienne Lucy Maud Montgomery paru au début du XXe siècle.

« Je voulais créer une librairie dans laquelle on puisse rentrer et passer du temps sans se sentir scruté ou jugé », expliquait la gérante de la librairie Anne à ToadTown en novembre 2024. Ce souci pour le bien-être de ses clients a débouché sur une initiative originale, désignée par l'intitulé « Je t'achète un livre ».

Mise en place en février 2025, elle propose aux adultes qui se rendent dans le commerce de dépenser quelques wons supplémentaires afin d'alimenter une cagnotte. Celle-ci permettra ensuite à des adolescents de choisir quelques livres dans la librairie, qui deviendront donc prépayés par ces généreux et plus âgés lecteurs et lectrices.

Le 1er février 2025, trois livres étaient ainsi mis à disposition des plus jeunes, mais il faudra près de deux semaines pour qu'ils trouvent preneur. « Même avec une affiche à l'extérieur pour expliquer le concept, beaucoup de jeunes renonçaient à entrer. Ceux qui se sont finalement décidés à le faire étaient hésitants : “C'est vraiment gratuit ?”, demandaient-ils », se rappelle Lee Ji-young auprès du Kyunghyang Shinmun.

Une liberté de choix

Bien entendu, avec le temps, le programme « Je t'achète un livre » a gagné en popularité et, aujourd'hui, environ 30 ouvrages par mois sont disponibles en retrait gratuit pour les adolescents âgés de 14 à 19 ans. Kim Hana, 39 ans et cliente de la librairie, a ainsi prépayé 50.000 wons (environ 30 €) en guise de cadeau aux plus jeunes, pour « qu'un plus grand nombre puisse profiter de la joie de recevoir un livre ».

Outre les limites d'âge, la gérante de la librairie impose une autre condition aux bénéficiaires : choisir l'ouvrage en toute liberté. « Je voulais qu'ils puissent faire l'expérience d'un choix libre de leur lecture, sans interférence de la part de leurs parents ou de quelqu'un d'autre, quitte à faire l'expérience d'un mauvais choix », détaille encore Lee Ji-young.

Depuis le lancement en février 2025, l'initiative de la librairie Anne a convaincu une quinzaine d'autres commerces du livre, notamment à Busan, Incheon ou encore Cheonan. « Parfois, des auteurs viennent soutenir le lancement de ce système dans leur librairie favorite, afin de donner un coup de main », se félicite la libraire de Cheongju.

Elle espère que les jeunes qui bénéficieront du programme feront aussi cadeau, à leur tour, d'un ouvrage quelques années plus tard.

Photographie : illustration, Alex Hurst, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com