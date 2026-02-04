Rai Rai Rai : la comédie SF qui propulse l’invasion extraterrestre au cœur du corps humain

Sumire travaille pour l’une d’elles. Sa routine bascule brutalement lorsqu’elle subit un enlèvement par des extraterrestres qui implantent dans son corps un redoutable guerrier alien animé par un instinct de destruction absolu.

Lorsqu’un monstre géant attaque la ville, Sumire cède le contrôle à ce parasite sanguinaire pour sauver sa vie. L’entité anéantit l’ennemi… avant de tenter de reprendre sa mission d’extermination de l’espèce humaine.

L’intervention d’une combattante anti-alien met un terme brutal à cette tentative, laissant Sumire coincée dans une cohabitation corporelle interespèce aussi dangereuse qu’imprévisible. Entre survie, identité et contrôle de soi, la jeune femme doit désormais composer avec une présence hostile tapie en elle.

Mêlant science-fiction, paranormal, humour et action à un rythme soutenu, Rai Rai Rai propose une aventure spectaculaire portée par des personnages excessifs et des affrontements visuellement percutants. L’œuvre assume un héritage direct des grandes comédies d’action japonaises tout en développant un univers personnel, nourri de culture pop et d’énergie narrative.

Dès sa sortie japonaise, le titre a suscité un fort engouement critique et public, intégrant rapidement les listes des séries les plus prometteuses du moment.

Un premier extrait permet d’ores et déjà de découvrir un récit où l’humanité affronte ses pires ennemis… parfois depuis l’intérieur même de son propre corps.

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com