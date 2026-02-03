En août, de premières Rencontres de l'écologie du livre

« Un événement festif, créatif et militant à la croisée des enjeux du livre, de la lecture et de l’écologie radicale, avec une question centrale : à quoi ressembleront les livres d’un futur plus désirable, et comment s’y atteler ensemble dès aujourd’hui ? » Tel est l'ambition posée par l'Association pour l'écologie du livre, à l'occasion de ces premières rencontres.

Celles-ci se dérouleront donc en Bretagne, non loin de Rennes, et plus précisément à La Chapelle-Thouarault, du 21 au 23 août prochain.

Interventions et échanges professionnels, ateliers participatifs, lectures, performances artistiques et temps festifs rythmeront ces 3 jours dédiés au livre et à d'autres manières d'envisager sa conception, sa fabrication, sa commercialisation et même sa lecture...

« L'événement sera un lieu de partage, de transmission et d'expérimentation collective pour, le temps d’un week-end, créer ensemble des chemins possibles vers un futur du livre et de la lecture plus écologique. Dans la joie militante, toujours », promet l'organisation.

Depuis sa création en 2019, l'Association pour l'écologie du livre soulève, dans le secteur du livre, des questions jusqu'à lors un peu laissées en marge. De la fabrication du livre à sa médiatisation, en passant par le fonctionnement de la chaine du livre elle-même, l'équipe de la structure mène, à l'aide de bénévoles, un large travail de réflexions et d'actions.

Parmi ces dernières initiatives, signalons un Cherche et trouve de l'édition française, afin de mieux comprendre les logiques de concentration économique, ou encore la trêve des nouveautés, mouvement collectif de libraires visant à reprendre la main sur le rythme des rotations d'ouvrages dans les rayons...

Un programme plus détaillé et un formulaire de préinscription seront communiqués dans quelques semaines.

