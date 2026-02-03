Cinq titres en lice pour le Prix Landerneau Album Jeunesse 2026

La sélection du Prix Landerneau Album Jeunesse 2026

Madame la nuit (Gautier-Languereau) de Fabrice Colin, illustré par Laura El

Comme un pirate (Alice Éditions) de Ian de Haes

Un livre qui fait du bien (Mijade) de Amélie Javaux, illustré par Stefano Martinuz

L’ours qui voulait dévorer les livres (Gründ) de Nathalie Lescaille, illustré par Cécile Hudrisier

Le fabuleux club de lecture du bus 65 (Kaléidoscope) de Céline Person, illustré par Sanoe

L'ouvrage lauréat de la récompense remportera une dotation de 6000 €, et bénéficiera par ailleurs d’une campagne de promotion dans les 233 Espaces Culturels E.Leclerc.

Cette année, la présidence du jury a donc été confiée à Rébecca Dautremer, qui s’est imposée dès le début des années 2000 comme une figure majeure de l’illustration contemporaine. Son style singulier, mêlant gouache minutieuse et compositions cinématographiques, séduit un immense public bien au-delà du champ de la jeunesse.

Rébecca Dautremer, en 2024 (crédits Maria Di Pietro)

Artiste polyvalente, elle explore aussi bien l’animation que la photographie ou la scène avec son spectacle La Conférence ébouriffée. Si elle a marqué les esprits en revisitant des classiques ou en sublimant des textes comme Soie d’Alessandro Baricco et Des souris et des hommes de John Steinbeck, son travail d’écrivaine atteint son apogée avec la saga de Jacominus Gainsborough.

Débutée en 2018, cette fresque humaniste composée de titres phares tels que Midi pile ou Une chose formidable (2023) se prolonge en 2024 avec l’album Jacomimi. Son œuvre, d’une immense richesse graphique, a été couronnée par de prestigieux prix, dont la Pépite du Livre illustré et le Grand Prix de l’Illustration.

Depuis 2014, le Prix Landerneau Album Jeunesse récompense un ouvrage francophone destiné aux lecteurs de trois à huit ans et publié dans l’année. L’album primé associe créativité graphique et force narrative pour éveiller l’enfant au monde et à lui-même. À travers ce prix, Les Espaces Culturels E.Leclerc entendent promouvoir le goût de la lecture, un enjeu fondamental pour l’éveil des jeunes lecteurs.

L’an dernier, le Prix Landerneau Album Jeunesse a été attribué à Bernard Villiot et Pierre Breton pour Le Prince et le Grand Chêne (Gautier-Languereau).

